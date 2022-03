Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony: VRR-støtte er endelig på vei til Playstation 5

Den etterlengtede VRR-støtten på Playstation 5 er nå like rundt hjørnet, melder Sony - snart halvannet år etter lansering.

Playstation 5 vil få støtte for såkalt «variable refresh rate» (VRR) i løpet av de kommende månedene, melder Sony.

VRR er en egenskap som tidlig ble varslet til konsollen, men som glimret med sitt fravær ved lansering - tross at hovedkonkurrenten Microsoft har hatt VRR både på Xbox Series S og Series X helt siden lansering og også på de eldre Xbox One S og One X.

Variable refresh rate sørger for at bildefrekvensen på TV-en eller skjermen er synkronisert med det antall bilder i sekundet som konsollen leverer.

Unngår halvbilder og riving

Om TV-en står fast på 60 bilder i sekundet og konsollen eksempelvis varierer mellom 40 og 60, vil det kunne skape riving i bildet, ved at TV-en viser et halvt «gammelt» bilde og et halvt nytt bilde samtidig.

Det er spesielt merkbart i spill med raske bevegelser, for eksempel førstepersons skytespill eller racingspill. Til PC er VRR gjerne kjent som V-Sync, og det er to teknologier som dominerer, nemlig AMDs FreeSync og Nvidias G-Sync.

Det finnes imidlertid også en tredje VRR-standard, HDMI VRR, som er en del av HDMI 2.1-standarden og er den man vil finne på Playstation 5. Xbox-konsollene støtter også denne, i tillegg til AMDs FreeSync.

Med VRR vil mange spill føles glattere og mykere, påpeker Sony, ved at bildene ser skarpere ut og såkalt input lag reduseres. VRR krever i utgangspunktet at spillene har egen, innebygd støtte, men Playstation 5 vil også få en funksjon som prøver å legge til VRR i spill uten støtte, melder Sony. Det kan forbedre kvaliteten i noen spill.

Eksisterende spill kan oppdateres med VRR, og nye spill kan inkludere VRR-støtte ved lansering, opplyser de.

Slik vil VRR-valget på Playstation 5 se ut.

VRR kan gi en følelse av bedre ytelse

Det nylig lanserte storspillet Elden Ring er et eksempel på et spill som tilsynelatende har veldig godt av VRR-funksjonen. Spillet er i utgangspunktet ikke veldig godt optimalisert for å kjøre på konsoller, og mange har opplevd litt vaklende ytelse både på Xbox og Playstation 5.

Uten VRR kjører spillet med høyest bildefrekvens på Playstation 5, mens VRR sørger for å jevne ut den litt ujevne bildefrekvensen og gir en bedre opplevelse på Xbox, var eksempelvis konklusjonen fra Digital Foundry etter å ha sammenliknet de ulike versjonene.

Flere detaljer vil komme etter hvert som det nærmer seg lansering, melder Sony, inkludert hvilke spill som vil få VRR-støtte gjennom en oppdatering.

Sammen med VRR-nyheten varslet Sony for øvrig onsdag at de slipper en oppdatering til Playstation 4 og Playstation 5. Den inneholder i stor grad små endringer i brukergrensesnittet, i tillegg til at brukere i Storbritannia og USA får tilgang til en test av stemmestyring av PS5.

PS: Vil du ha en TV som er best mulig for gaming bør du se etter støtte for 4K-oppløsning ved 120 Hz, minst én HDMI 2.1-port med støtte for VRR og såkalt ALLM - Auto Low Latency Mode.

Sistnevnte sørger for at TV-en går rett i spillmodus når den merker at den er koblet til en spillkonsoll, og skrur av mest mulig av bildebehandling for å gi deg kortest mulig forsinkelse mellom knappetrykkene dine og det som skjer på skjermen (såkalt input lag). Se for eksempel vår nylige test av «Xbox-skjermen» til Philips.

