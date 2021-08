Microsoft har gjort Windows 11 tilgjengelig som ISO-fil

Vegar Jansen 20 Aug 2021 16:30

Det har gått et par måneder siden Microsoft lanserte Windows 11 . Operativsystemet er riktignok ikke er ferdig, men det likevel er fullt mulig å teste ut så lenge du ikke har noe imot mulig ustabilitet og uferdige løsninger.

Men det har heller ikke vært bare-bare å installere Windows 11 på en PC for testing – man har nemlig vært nødt til å først dytte inn Windows 10, og så omhyggelig oppgradere til Windows 11 derfra.

Dette har Microsoft endret på nå. Fra hjemmesidene er det nå mulig å laste ned hele ISO-en – eller hele «installasjonsdisken», om du vil – med Windows 11. Denne er på omtrent fem gigabyte, og etter nedlasting kan den kjøres som en oppgradering eller «clean install» som sletter alt på datamaskinen under installasjonen.

En tredje mulighet er å dytte ISO-en over på en USB-pinne, noe som i og for seg er en egen liten prosess , men da slipper vi altså det med å gå via Windows 10 – noe som selvsagt vil spare tid og møye dersom vi ønsker å teste den nye på flere forskjellige maskinvarekonfigurasjoner.

Fremdeles for «insidere»

At Windows 11 nå er å få tak i som ISO-fil betyr likevel ikke at det er fritt fram for hvem som helst å laste det ned. For det første må du logge deg inn hos Microsoft for å få tilgang, og du må stadig være klar over at ISO-en er en del av selskapets Insider-program.

Dette er en ordning for testing av tidlig programvare – i hovedsak ment for utviklere og betatestere – noe som betyr at du bør tenke deg om to ganger før du installerer Windows 11 på en datamaskin du trenger å bruke i ditt daglige virke.

Men har du litt ekstra maskinvare liggende, eller er av den nysgjerrige sorten som uansett reinstallerer operativsystemet i tide og utide, kan det være en fin måte å se hva Windows-fremtiden bringer.

Det er heller ikke slik at disse betaversjonene er notorisk ustabile, men det er ingen garantier mot det heller.

Windows 11 forventes for øvrig bli ferdig i løpet av året, og blir da en gratis oppdatering fra Windows 10 – vel å merke for de som har god nok maskinvare til å kjøre det nye operativsystemet.