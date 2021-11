Apple har kastet seg rundt – skjermbytte blir lettere i neste oppdatering

iOS 15.2 løser problemene.

iPhone 13 til venstre, iPhone 13 mini til høyre.

Kritikken mot Apple haglet tidligere denne måneden, da det ble oppdaget at det var i praksis nesten umulig å bytte skjerm på iPhone 13, med mindre det ble gjort hos et sertifisert Apple-verksted.

Prøvde man å gjøre det selv, eller hos et uautorisert verksted uten tilgang til Apples spesielle programvare, ville FaceID ikke lenger fungere. Man kunne komme rundt problemet ved å flytte over en mikrokontroller fra den gamle til den nye skjermen, men det var både vanskelig og risikabelt.

Bare noen dager senere sa Apple til nettstedet The Verge at de skulle gjøre endringer, og at det ville bli fikset i en fremtidig programvareoppdatering. Men når dette ville skje, sa de ingenting om.

Nå viser det seg at Apple virkelig har kastet seg rundt, for allerede i betaversjonen av iOS 15.2 – den neste programvareoppdateringen Apple jobber med – er problemet fikset. Det melder Youtube-kanalen iCorrect, som har lastet ned beta-versjonen av iOS 15.2 og testet.

Klager fortsatt på ny skjerm

På YouTube-kanalen til iCorrect viser de at så lenge man har den nye iOS 15.2-versjonen installert, kan man bytte skjerm på iPhone 13, og FaceID vil fortsatt fungere.

I klassisk Apple-stil kommer du imidlertid ikke helt unna en påminnelse om at de helst hadde sett at skjermbyttet ble gjort av et autorisert verksted. iCorrect oppdaget nemlig at selv om FaceID altså fungerte, og de byttet ut skjermen med en annen «ekte» iPhone-skjerm, får man likevel opp en melding på skjermen at mobilen ikke klarer å verifisere at den er «genuin».

Dette har de gjort helt siden 2019, uten at det egentlig er noen grunn til det.

Ifølge Apple er det kundenes sikkerhet som er grunnen til disse advarslene eller meldingene. Andre vil muligens hevde at selskapet med dette prøver å skremme kundene til å kun bruke Apple-autoriserte verksteder, som da Apple vil dra inn mer penger på.