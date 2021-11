Varsler om alvorlig mangel på nye minnemoduler

Det kan lage trøbbel for Intels nye prosessorplattform.

DDR5-moduler ligner på «vanlige» minnemoduler, men under varmesprederen er de litt mer komplekse.

Oppdatert klokken 14:00 med innspill fra Digital Impuls. Oppdatert klokken 15:30 med svar fra Komplett.

Det er ikke mange dagene siden Intels 12. generasjon Core-prosessorer kom i butikkene – og da mener vi at de faktisk fysisk kom fram i tide til lansering. Det samme har vært tilfelle for tilhørende hovedkort, så en stund har det sett ganske lyst ut for de som har ønsket seg en ny PC med Intels Alder Lake innabords.

Men dersom man også ønsker å hoppe på siste skrik i minneteknologi, nemlig DDR5, ser det ganske mørkt ut. For tiden er det nemlig nesten umulig å få tak i DDR5-minnemoduler, og uten kompatibel RAM hjelper det ikke så mye om du sitter der med både ny prosessor og nytt hovedkort.

Knapphet på PMIC

Problemet ligger – som vi så ofte har fått høre det siste året – i en knapphet på mikrobrikker. Men faktisk er det ikke minnebrikkene i seg selv det skorter på. Saken er at med DDR5 har ansvaret for å regulere spenningen til minnet blitt flyttet fra hovedkortet til hver enkelt minnemodul. Derfor er også DDR5-modulene utstyrt med sin egen spenningsregulator kalt en PMIC (Power Management Integrated Circuit).

Det er en generell mangel på slike PMIC-brikker som nå er problemet, ifølge handelsplattformen IC Chip Co. Ikke bare gir en integrert spenningsregulator økt kompleksitet og derfor dyrere minnemoduler, men med en mangel på slike mikrobrikker lager det også en solid brems i utrullingen av Intels Alder Lake-plattform.

Et søk på DDR5 hos Komplett forteller at de har null og niks på lager.

Et alternativ for brukerne er selvfølgelig å heller velge et hovedkort som benytter seg av DDR4-standarden. Da slipper man å vente, og det gjør det mulig å spare penger på rimeligere RAM. Mange vil nok også enkelt kunne bruke minnemoduler fra sin «gamle» PC.

Men DDR4 høres jo ikke like moro ut, spesielt når man først skal over på en splitter ny plattform.

Tomme nettbutikker

Et kjapt sveip over flere av de mer populære nettbutikkene avslører at markedet er regelrett støvsugd for DDR5-moduler i skrivende stund. Av de vi har sett opererer med datoer for når varene kommer på plass igjen, er dette kun forventet leveringstid – ikke sikre og bekreftede leveranser.

Hos Digital Impuls i Oslo kan de bekrefte at det er dårlig stelt på forsyningsfronten.

– Vi fikk inn totalt to sett med moduler, og ingen datoer eller indikasjoner om når vi får mer. Trolig vil det komme små drypp uten særlig forvarsel, litt slik det har vært med grafikkort det siste året. Fabrikkene har rapportert at mikrobrikkene det er mangel på henger 30-40 uker etter behovet, så jeg vil nesten tro det vil være mangel i minst et halvt år. Kjenner jeg markedet og magefølelsen riktig, kan det vare ut hele 2022, forteller bedriftsselger Ragnar Eri Christoffersen i Digital Impuls til Tek.no.

Hos Komplett er det heller ikke mye begeistring.

– Dessverre er leveringssituasjonen for DDR5 svært lav og hele markedet sliter med dette. Årsaken, slik vi er blitt opplyst, er begrunnet med lang produksjonstid på PMIC-brikker til DDR5 som igjen også blir kraftig påvirket av den globale chipmangelen. Våre leverandører håper at situasjonen vil bedre seg noe innen mars neste år, men vi må nok innse at det kan ta lang tid før dette stabiliserer seg, forteller kommunikasjonssjef Kristin Hovland hos Komplett.

Dette vil i så fall være typisk for dagens situasjon. Vi har nå blitt godt kjent med at leveringsproblemer for visse komponenter kan lage vedvarende flaskehalser som gir leveringsforsinkelser i mange måneder.

Og da vil i så fall DDR5 være i godt selskap – med stadig knapphet på slikt som PlayStation 5 og gode grafikkort, begynner vi jammen å bli vant til å vente.

