Varsler storoppdatering av Windows-spillbutikken

Microsoft Store og Xbox-appen får flere nye funksjoner.

Slik ser Xbox-appen ut i Windows 11.

Spør du noen om å liste spillbutikkene de foretrekker å handle i, er sjansen stor for at du får høre enten Steam, Battle.net eller Epic Game Store. Og neppe Microsoft Store eller Xbox-appen til Windows.

Det har nok Microsoft fått med seg, for nå varsler de en videre overhaling av butikken, som de allerede har forbedret i forbindelse med Windows 11-lanseringen forrige måned.

De neste ukene, frem mot lanseringen av storspillet Halo Infinite, skal butikken og spillklienten få flere nye funksjoner som spillere har savnet og lenge tatt for gitt hos konkurrentene.

Bedre «mods», sikkerhetskopiering og prestasjoner

Høydepunktet blir trolig at spill får mer universell støtte for modifikasjoner. I dag støtter kun en håndfull spesielt utvalgte titler, som Skyrim, denne muligheten.

Skyrim har støtte for modifikasjoner allerede i dag. Snart kommer muligheten til flere spill.

I tillegg skal det snart bli mulig å velge hvilke mappe på maskinen spill skal installeres til. Microsoft vil dessuten slutte å mase om at du trenger administratortillatelse for å se spillfilene eller på andre måter gjøre det vanskelig for deg å detaljstyre disse.

Snart kan du velge hvor spillene dine skal installeres.

En funksjon som lar deg ta sikkerhetskopi av spill, reparere korrupte spillfiler eller gjenopprette spill fra andre lagringsmedier kommer også på plass.

Dette kan spare deg mange timer i forhold til slik det er i dag, der du må laste ned hele spillet på ny om du vil legge det inn på et nytt sted eller har reinstallert Windows.

Du får endelig tilgang til spillfilene direkte.

Samtidig varsler Microsoft at det skal bli lettere for utviklere som gir ut spillene sine på Microsoft Store eller i Xbox-appen å legge til prestasjoner, eller det som er mer kjent som «achievements».

Bedre Auto HDR i gamle spill

Om du har oppgradert til Windows 11 har du kanskje lagt merke til at flere eldre titler har fått støtte for «Auto HDR». Funksjonen forsøker å emulere HDR-dynamikken for spill som ble utviklet før teknologien fantes.

Flere har imidlertid påpekt at Microsofts implementering har endret spillene på en måte de ikke liker, eller at effekten de har lagt på er overdrevet. Nå gir Microsoft deg et valg ikke bare om å skru av Auto HDR helt, men som lar deg justere intensiteten med en skala fra 0 til 100.

Strøm Xbox-spill fra PC

For alle som betaler for et Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, og altså kan spille på nett og velge fritt fra et åpent spillbibliotek, slapp Microsoft også nyheten om at skybaserte Xbox-spill har blitt tilgjengelige for strømming i Xbox-appen for PC.

Dermed kan PC-gamere spille sammen med venner som har en konsoll. Microsoft påpeker at dette er en mulighet for deg som ikke har lyktes med å skaffe deg en Xbox-konsoll til å få oppleve nye Xbox-spill enda.

Xbox Series X, som er Microsofts kraftigste konsoll, er helt utsolgt for tiden. Den rimeligere Series S er på lager, men den er svakere, støtter ikke spilling i 4K og kommer uten diskdrev samt mulighet for 4K Blu-Ray.

Da vi nylig testet spillstrømming med blant annet Game Pass Ultimate syntes vi tjenesten var veldig brukervennlig og hadde stort potensial, men vi irriterte oss også over at strømmekvaliteten var for dårlig for flere typer spill, som racing-spill og de mer mange hurtige bevegelser.

Slik så spillene ut da vi testet spillstrømming fra PC med Game Pass Ultimate i august: (Tips: åpne galleriet i fullskjerm!)

Microsoft forteller mer om de nye funksjonene i videoen nedenfor:

