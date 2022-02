Netflix lanserer nytt spill i League of Legends-universet

Netflix-eksklusivt på mobil.

Hextech Mayhem

Netflix legger til to nye titler i sitt stadig voksende arsenal av mobilspill som inngår i det øvrige Netflix-abonnementet ditt.

Hextech Mayhem er kanskje spillet som vil interessere flest, da det er satt i det populære League of Legends-universet og Netflix har sikret seg eksklusivitet på mobilplattformene.

Rhythm runner

Hextech Mayhem - som allerede er lansert på konsoll og PC - er en såkalt «rhythm runner» hvor du spiller League of Legends-karakteren Ziggs mens du frenetisk manøvrerer deg forbi fiender, tenner på bomber og spretter rundt i takt med musikken.

Netflix og League of Legends-utgiver Riot Games har for øvrig allerede et forhold gjennom Netflix-serien Arcane, som også finner sted i League of Legends-universet.

Dungeon Dwarves.

Den andre tittelen som lanseres nå er Dungeon Dwarves, en dungeon crawler av «idle»-typen, som betyr at karakterene dine fortsetter å spille selv om du ikke aktivt gjør det, og så kan du gjøre opp status og oppgradere evner og utstyr hver gang du sjekker inn.

14 spill

Netflix’ liste over spill teller i skrivende stund 14 spill, som alle kan lastes ned gratis på iOS og Android om du har et Netflix-abonnement.

Spillene varierer i skala fra små og enkle kortspill til langt større og mer påkostede titler, og er nok foreløpig ingen erstatning for eksempel for en tjeneste som Apple Arcade, men spillene er jo inkludert i abonnementet ditt og sånn sett verdt å sjekke ut om du er på jakt etter noe nytt å bruke tid på.

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Extreme

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Cafe

Dungeon Dwarves

Hextech Mayhem

Krispee Street

Knittens

Shooting Hoops

Stranger Things (1984)

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

Wonderputt Forever

For å laste ned spillene kan du enten søke dem opp i Netflix-appen og bli videresendt derfra til den aktuelle app-butikken på enheten din, eller du kan gå rett til app-butikken og søke dem opp derfra. Det er også kommet en egen Netflix Games-rad i hovedmenyen i mobilappen. For å installere må du altså ha en aktiv Netflix-konto.

På Android trenger du minst Android 8.0 eller senere, mens iOS-brukere må ha oppgradert til iOS eller iPadOS 15.