Apple tjener mer på spill enn Microsoft, Sony og Nintendo sammenlagt

Når du hører «spillselskap» tenker du trolig på navn som Nintendo, Sony og Microsoft, men kanskje burde du heller tenke Apple. Ifølge dokumenter lagt frem i rettssaken mellom Apple og Epic viser det seg nemlig at Apple tjener enorme summer på spill – betydelig mer enn andre spillaktører.

I tallene som ble lagt frem i rettssaken ble det estimert at Apple tjente omtrent 8,5 milliarder dollar i 2019, skriver Wall Street Journal.

Ifølge selskapet Sensor Tower, som følger salgstall knyttet til Apples App Store, skal Apple ha tjent 15,9 milliarder dollar på hele App Store i 2019. 69 prosent av dette skal ha vært spillinntekter, noe som vil si omtrent 11 milliarder dollar.

Med andre ord – betydelig større enn andre spillaktører. Faktisk så mye at de tjente mer på spill enn Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard og Sony gjorde sammenlagt i 2019, ifølge Wall Street Journal.

Tjener penger på andres spill

Den store forskjellen er naturligvis at Apple ikke lager spill selv, men får inntektene sine via applikasjonsbutikken App Store og spilltjenesten Apple Arcade. På App Store tar de 30 prosent av alle inntektene, og mobilspill er som kjent en uhyre populær sjanger.

Det var også dette som fikk spillselskapet Epic til å saksøke Apple, fordi de mente Apples vilkår var for begrensende, og ønsket i stedet å ta betalt av brukerne utenom App Store. Rettssaken endte imidlertid i hovedsak Apples favør, da dommeren avviste at Apple driver monopolvirksomhet. Apple måtte imidlertid justere på vilkårene sine, og vil la selskaper lenke ut til betalingsløsninger direkte fra appen, slik at de slipper å betale en «cut» til Apple.