Stadig lenge å vente på Steam Deck

Og for nordmenn flest er den uansett nesten umulig å få tak i.

Stardew Valley kan spilles på Steam Deck.

Etter hva som føltes å være årevis med mangel på PlayStation og Xbox seilte plutselig Valves håndholdte spillkonsoll/-PC ved navn Steam Deck opp som en av fjorårets store snakkiser – helt til den plutselig ble utsatt sånn rett før julehandelsesongen.

– Februar 2022, sa de da. Vi tenkte vårt, for denne gangen skulle vi ikke la oss lure.

Men sannelig, den 25. februar ble konsollen offisielt sluppet, og de første konsollene ble den 28. februar sendt ut til folk som allerede har vært nødt til å vente en stund.

Bor du i riktig del av verden, som inkluderer USA, Canada, Storbritannia og EU, er det nå mulig å sette seg på en bestillings-/reservasjonsliste.

Men hvis du nå trodde at den ville være tilgjengelig med et lite trekk av kredittkortet og et par ukers ventetid, må vi dessverre skuffe deg. For levering her i Europa lister Steam-butikken produktene tilgjengelige «etter 2. kvartal 2022». Det er på andre siden av sommeren, det.

I tillegg er ikke vi nordmenn med i det gode selskap – i hvert fall ikke riktig ennå. Det betyr at du som har veldig lyst på en slik konsoll enten må få en importert, og da trolig til overpris, eller alliere deg med en venn/slektning i ett av våre EU-naboland.

På den annen side er vi blitt ganske flinke til å vente de siste par årene.

I hva som kun kan beskrives som et PR-stunt dro også «sjefen sjøl» Gabe Newell fra kontoret med en håndfull konsoller, signerte dem og leverte dem på døren til kunder som ikke bodde så altfor langt unna.

Om ikke annet er det jo litt artig, og trolig det nærmeste du kommer «kattevideoer» på Tek akkurat i dag.

Tre utgaver

Selve maskinvaren har vært kjent i en god stund, og allerede i fjor høst slapp Valve en video som viste hvordan det hele kunne plukkes fra hverandre.

Likevel er det greit å vite at denne lille spillfokuserte datamaskinen kommer i tre varianter. Alle har 16 GB minne, men med forskjellig mengde intern lagringsplass.

Utgaven med 64 GB tregere MMC-lagring har en pris på 419 euro, mens utgavene med lagringsplass på 256 GB og 512 GB koster henholdsvis 549 og 679 euro. Begge disse har SSD-lagring. For øvrig støtter alle utgavene utvidet lagringskapasitet med microSD-minnekort.

Den dyreste utgaven er også utstyrt med et såkalt «premiumglass» som skal ha mindre gjenskinn i skjermen, som for øvrig er berøringssensitiv, 7 tommer stor og har 1280 x 800 piksler.

Dokkingstasjon kan være kjekt.

Innvendig finner vi maskinvare fra AMD med gener fra Zen 2 og RDNA 2. Offisielle tall sier en regnekraft på opptil 448 GFlops for CPU og 1,6 TFlops for GPU, men det forteller ikke de fleste så veldig mye. I stedet kan vi tenke på den som en «gamingbærbar».

Du får forresten også en dokkingstasjon til den, men ettersom den kommer med operativsystemet SteamOS installert er det ikke akkurat som å bruke Windows.

Verifiserte spilltitler

Før denne lanseringen har Valve også kjørt et program for å få pusset og fikset på mange av spillene som er tilgjengelig via selskapets populære Steam-plattform. Dette for å sørge for at både nyere og eldre titler kunne kjøres på den nye Steam Deck.

Her finner vi alt fra sylferske Elden Ring til klassikere som Half-Life 2.

I skrivende stund er det 456 spill som har bestått alle kompatibilitetstester og listes som «Bra på Deck». Spill som ikke er på listen – som for øvrig stadig oppdateres – kan også fungere, men vil muligens trenge en fiks eller justeringer i innstillinger for å virke optimalt.

«For det meste positive»?

Kun dager etter at Steam Deck er lansert er det fremdeles litt tidlig å si noe sikkert om mottagelsen, men etter amerikansk teknologipresse å dømme finnes det folk i begge leire. Flere er imponerte over kreftene og mulighetene, mens noen mener «meh» og peker på slikt som størrelse, vekt, varmeutvikling og laber stabilitet.

Her kan selvfølgelig spill og operativsystem stadig fikses til det bedre, men det er vanskeligere å gjøre noe med maskinvaren uten å gjøre om på hele designen.

Bare tiden vil vise om Valve Deck i en eller annen form fremdeles er i handelen om noen år fra nå, eller om den blir en litt obskur greie som forsvinner på hyllen sammen med Steam Machine, Steam Controller og Steam Link.

Vi håper i hvert fall at den vil produseres frem til vi her på berget får mulighet til å kjøpe en også.

