Nå kommer Volkswagen ID. 5 – norsk pris avslørt

Skal være leveringsklar til våren.

Det ruller allerede to av Volkswagens nye ID-modeller på norsk asfalt, i tillegg til søstermodeller fra Skoda og Cupra. Nå åpnes bestillingsslusene for den tredje – ID.5.

Bilen fremstår som en sportsligere coupé-variant av dagens ID. 4, og blir en tett konkurrent til Teslas Model Y og Kias EV6, for ikke å nevne VAG-gruppens egen Audi e-tron Sportback. Her er det altså duket for et realt bikkjeslagsmål blant de sportslige coupéene og SUV-crossoverne.

Prisen blir fra 436.400 kroner – og selv om bestillingen starter nå er forventet levering våren 2022. Prismessig havner den altså en plass i samme nabolag som nevnte EV6, mens Model Y og e-tron Sportback legger seg høyere i pris for omtrent samme grunnkonsept.

Kommer i to varianter

Som dagens ID. 4 kommer ID. 5 i to varianter. En «basismodell» med bakhjulstrekk og en GTX-modell med firehjulstrekk. GTX-utgaven får en startpris på 482.900 kroner.

Volkswagen melder at ID. 5 vil ha en oppgradert underholdningsskjerm sammenlignet med de andre ID-bilene. Her vil det være en 12 tommer stor skjerm fremfor den kjente 10-tommeren.

Lader raskere

Dette blir så langt den raskest ladende bilen ID-serien, forutsatt at lovnadene holder. Her skal hastigheten kunne komme opp i 135 kW under optimale forhold – altså ved oppvarmet eller varmt batteri og som regel i løpet av første halvdel av ladingen. For elbiler flest synker ladehastigheten etter hvert som «full tank» nærmer seg. Hvordan ladekurven er, og hvor lenge lovet hastighet holdes, er blant de mer spennende tingene å teste når nye elbiler kommer på veien.

Ladehastigheten er bedre enn nest beste i ID-familien, ID. 4 som lader inntil med 125 kW hastighet, men svakere konsernslektningene Porsche Taycans og Audi e-trons ekstreme hastigheter opp til 270 kW. Det er også svakere enn Kias EV6 som lader med inntil 233 kW.

Volkswagen slipper også bilen med versjon 3.0 av ID-programvaren som driver alle bilene i serien. Det betyr at ID. 5 leveres med en programvare som er langt nyere og antatt bedre enn både det ID. 3 og ID. 4 ble startlevert med. Normalt betyr det bedre responstid og færre bugs, men igjen er dette også antagelser som skal prøves ut i test.

Uansett støtter alle ID-modellene nå automatisk programvareoppdatering gjennom skyen.

Solid lovet rekkevidde

Rekkevidden er lovet å være inntil 513 kilometer etter WLTP-standarden. Det burde bety at bilen rekker rimelig langt også vinterstid. Og med en lovet ladetid på 30 minutter fra 5 til 80 prosent skulle du kunne komme deg noenlunde langt på relativt kort tid – så lenge batteriet er forvarmet, hvis det er kaldt ute.

Rekkevidden er så vidt lenger enn Model Y skilter med (507), men ladehastigheten er lavere. Og det er altså også prisen – med rundt 100.000 kroner.

ID. 5 kan altså bli en relativt skarp konkurrent til noen av dagens mest aktuelle coupé-modeller.