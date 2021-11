Tesla slipper bremser til 20.000 dollar

Gaven til den som har alt: Helt nye bremser!

Tesla Shop er en merkelig nettbutikk. Den ene dagen kan du hanke inn en ny T-skjorte og S3XY kaffekopp, dagen etter en flaske tequila og – om du har finansene i orden – runde av uken med et nytt sett med bremser.

Og penger har du trolig dersom du faktisk har bilen disse bremsene er ment for, nemlig «verstingsedanen» Model S Plaid, som i skrivende stund har en startpris på 1,3 millioner norske kroner. Ikke at den bilen er helt å få tak i her hjemme ennå, men den kan i det minste bestilles. Estimert leveringstid er ikke før mot slutten av 2022.

Men uten fysiske biler er det heller ikke noe marked for fetere bremser. Enn så lenge har vi derfor kun sett Teslas nye «Model S Plaid Carbon Ceramic Brake Kit» i den amerikanske nettbutikken.

Den er for øvrig ikke helt klar for bestilling der heller, men kommer visstnok på markedet sånn midtveis ut i 2022, ifølge Tesla Shop.

Ekstrem pris

Med en prislapp på 20.000 dollar, som akkurat nå tilsvarer omtrent 180.000 kroner før eventuelle tilleggsavgifter, får man nye bremseskiver, -kalipere og -klosser både foran og bak. Samt en flaske med bremsevæske som skal tåle ekstra høye temperaturer.

Det samme er tilfelle for materialet de andre komponentene er lagd av – dette er bremser som er ment å holde koken selv ved særdeles hard bruk, det vil bane- eller konkurransekjøring.

Dette er inkludert (klippet fra Teslas nettsider):

2x 410 x 40mm carbon-silicon carbide front rotors

2x 410 x 32mm carbon-silicon carbide rear rotors

2x 6-piston one-piece, forged front calipers

2x 4-piston one-piece, forged rear calipers

2x integrated, caliper-mounted parking brakes

4x high-performance front brake pads

4x high-performance rear brake pads

1x bottle of high-temperature brake fluid

Hvorvidt prisen inkluderer installasjon står det ikke noe om.

Dersom du snarere er av typen som kun lufter Teslaen på det vanlige veinettet og innenfor fartsgrensene, vil dette bremsesettet være alvorlig overdimensjonert ditt behov. Men det gir jo litt ekstra farge til bilen.

