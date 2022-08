Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nyhet Sony avslørte DualSense Edge Wireless

Sony slipper luksuriøs spillkontroller

Slik blir DualSense Edge Wireless.

DualSense Edge Wireless er navnet på den nye spillkontrolleren Sony har lansert. Her skal du kunne bytte ut mesteparten av delene selv, basert på hva du foretrekker.

Du kan for eksempel velge ulik hardhet og vandringslengde for avtrekkerknappene bakpå kontrollerne. Du kan også styre disse egenskapene for de analoge stikkene oppå. Der kan du og velge ulike topper, slik at du får grepet om dem som passer deg best. Du kan også bytte ut de analoge stikkene i sin helhet med andre moduler som selges utenom.

Det har gått rykter om den nye kontrolleren et par måneder allerede.

Måler seg mot Xbox Elite

Den nye Edge-kontrolleren blir etter alt å dømme en konkurrent til Microsofts Xbox Elite-kontroller. Også der er deler av opplevelsen modulær, og den selges inn som en ekstra høytytende kontroller sammenliknet med de vanlige kontrollerne som følger med One S og X.

I likhet med Xbox-kontrolleren kan også DualSense Edge Wireless lagre ulike kontrollerprofiler basert på for eksempel spillene du bruker den til. Det vil i tillegg følge med en ekstra fjong, flettet kabel for å koble den til spillkonsollen når den lader og en bæreveske.

Ukjent om pris og levering

I likhet med spillkonsollene i seg selv har det tidvis vært litt vanskelig og dyrt å få tak i spillkontrollere de siste månedene. Det er ingen informasjon fra Sony foreløpig om akkurat når den nye kontrolleren blir tilgjengelig, eller hva den vil koste.

Det sies heller ikke hvilke markeder den skal lanseres i. Vi har spurt Sony Norge, som ikke kan si noe om hverken pris eller eventuell lansering her til lands.

