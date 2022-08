Google bekrefter treghet i Google TV

Ny oppdatering skal få fart på TV-en din.

Google innrømmer via sin blogg at brukeropplevelsen på TV-plattformen til selskapet, Google TV, hittil har vært for treg og trøblete. Enten du bruker den via Chromecast eller direkte TV-en din.

Det er flere TV-produsenter som bruker denne plattformen, som for eksempel Sony og TCL, hvor det frem til nå har gått ganske tregt å laste inn hjemskjermen og alle dens undermenyer.

I en ny, kommende oppdatering skal bedring være på vei.

Når den ny oppdateringen kommer, så skal det gå merkbart raskere å bla seg rundt i menyene.

Raskere

Googles TV-plattform er bygget opp slik at du har en rekke temalinjer under hverandre i selve hovedmenyen, med for eksempel anbefalinger basert på hva du liker å se på. Når du trykker deg inn i hovedmenyen på TV-en eller Chromecasten så har det altså tatt lang tid å laste inn dette innholdet. Samt at det har vært ustabilt til tider.

Ifølge det nye innlegget skal mye av bedringene ligge i utnyttelsen av prosessor og bruken av mellomlagringsminnet, slik at menyene nå skal lastes inn vesentlig raskere.

Samtidig så poengteres det at selve plattformen nå også skal kreve mindre arbeidsminne, slik at dette blir mulig å bruke til å laste inn eller holde på informasjon om apper du kjører.

Google skal også ha lagt til et nytt valg under innstillingene til Chromecast, der du kan frigjøre mer plass ved å slette enhetens «cache» og fjerne apper du ikke bruker.

Denne skal angivelig ligge under Settings > System > Storage.

Google har ikke satt noen konkret dato for oppdateringen, men skriver at oppdateringen er i ferd med å rulles ut på tredjeparts TV-er, og at den også snart vil være tilgjengelig for brukere med Chromecast.

(Kilde: Google)