Sjelden vinner i april: Nybilleveransene går fortsatt treigt

Volvo topper registreringslistene i april med sin XC40.

Volvo XC40 stakk av med seieren på registreringsstatistikken i april. Det viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tallene viser også at det fortsatt går ganske sakte med nybil-leveransene. 620 nye XC40 var nok til å ta månedsseieren med god margin foran nummer to, som var Skoda Enyaq (485) og Volkswagens ID.4 på tredjeplass med 440.

Nedgang fra i fjor

Totalt ble det registrert 9725 nye biler i april, som var en nedgang på drøye 26 prosent fra samme måned i fjor. Totalt i år er nedgangen på 15 prosent.

– Situasjonen med produksjonsutfordringer og utlevering av nye biler til ventende kunder er fortsatt merkbar. Samtidig vet vi at det er veldig mange biler i ordrereserver. Så fort det kommer en ny båtlast med biler øker utleveringstakten og pilene går opp. Det er fremdeles grunn til å tro at også 2022 blir et år med høyt nybilsalg, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Han peker på krigen i Ukraina og nytt koronautbrudd i Kina som deler av forklaringen på lave nybiltall så langt i år. Thorsen peker også på at vi aldri har hatt så mange merker å velge blant i Norge, med 54, som til sammen har 299 ulike modeller å by på.

Flest vil likevel ha elektriske SUV-er. Av totalt 42.067 førstegangsregistrerte nye personbiler i år, er rundt 25.000 helelektriske SUV-er i ulike størrelser, påpeker OFV.

Dette var de mest registrerte bilene i april:

April 2022 Januar-april Volvo XC40 620 1249 Skoda Enyaq 485 1409 Volkswagen ID.4 440 2152 BMW iX 348 1779 Polestar 2 332 1529 Ford Mustang Mach-E 317 1348 Audi e-tron 308 1251 Hyundai Ioniq 5 294 1816 Kia e-Niro 251 807 Toyota Yaris 239 400 Hyundai Kona electric 221 772 Nissan Leaf 213 986 Audi Q4 e-tron 193 1891 Opel Mokka-e 179 469 Toyota C-HR 178 319 Volvo C40 165 702 Toyota RAV4 157 883 Hongqi E-HS9 155 739 Kia e-Soul 155 611 Kia EV6 148 774 Kilde : OFV - -

Elbilene hadde totalt 74,1 prosent markedsandel i april, som faktisk er den «svakeste» elbilmåneden så langt i år. Likevel er trenden klar - elbilandelen så langt i år er på nesten 81 prosent, mot drøyt 53 prosent i samme periode i fjor.

Biler med kun bensinmotor utgjorde 5,3 prosent av nybilene i april, mens dieselmotorer utgjorde 3,2 prosent. Hybridene sto for resten - 17,4 prosent, som er et markant fall fra 32,2 prosent i samme måned i fjor.

Volvo størst også på merkelisten

Det største merket i april var også Volvo, men med kun drøyt 1000 biler - fulgt av Volkswagen med 830 og BMW med 800 biler. Tesla, som er det soleklart største merket så langt i år takket være store leveranser av Model Y og Model 3, hadde en rolig måned etter svært solide marstall.

45 Model Y og 38 Model 3 ble fasit, og en del av førstnevnte var de første leveransene av Model Y Performance fra den nye fabrikken i Berlin. De fem første bilene ble nemlig levert til kunder på fredag.

Også bruktimporten pregres av elbiler. Av 5206 bruktimporterte biler til Norge ved utgangen av april var 4012 elbiler. Mange av disse er også nesten helt nye - biler inntil ett år utgjør drøyt halvparten av bruktimporten, og det er de samme merkene og modellene som preger bruktimporten som også finnes på nyregistreringslistene.

– Suget i markedet er stort. Mange bilkjøpere er utålmodige, og importørene kan ikke levere ut nok nye biler. Når utålmodigheten blir stor, ser det ut til at mange gjerne velger en nesten ny bruktimportert bil i stedet for å vente et halvt år eller mer på en ny. For dette er biler folk vil ha, sier Solberg Thorsen.

I bruktmarkedet, som er mye større enn nybilmarkedet i antall, er foreløpig elbilandelen relativt lav, men stigende. Ved utgangen av april utgjorde elbiler 16,2 prosent av eierskiftene, som var en økning på mer enn 50 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.