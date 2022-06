Dette er alt nytt som er på vei til PlayStation 5

Med juniutgave av Playstations «State of Play» kunne Sony skilte med VR2-nyheter, trailere og lanseringsdatoer og etterlengtede oppdateringer som kan lastes ned allerede nå.

Vi har samlet alle nyhetene på ett sted.

Nyheter, ferske trailere, lanseringsdatoer og oppdateringer

Resident Evil 4 kommer i ny forpakning i 2023

For Resident Evil fans er kan hende dette den største nyheten som kommer ut av juniversjonen av State of Play. Resident Evil 4 skal komme i ny forpakning, og vil lanseres for Playstation 5 i 2023, nærmere bestemt 24. mars.

Den lille teaseren som ble vist tyder på at spillet ligner mye på originalen. Vi møter Leon Kennedy igjen, som sendes avgårde til en landsby langt, langt unna for å finne USAs presidentdatter, og det blir også gjensyn med Ada Wong.

Stray kommer i juli

Har du lyst til å spille en løskatt i en verden som ikke er skapt for katter? Da er det bare å glede seg, for Stray lanseres 19. juli i år – både for PlayStation og PC! Sony sukrer også pillen for sin nye abonnementstjeneste ved å tilby Stray gratis for alle betaler for et av de dyrere Plus-abonnementene; Extra eller Premium.

Spider-Man Remake kommer til PC i august

Spider-Man-spillet fra 2018 skal nå endelig komme til PC. Datoen å se frem til er 12.august i år.

Street Fighter 6 – ny teaser viser gameplay

Capcom viste frem nye detaljer fra Street Fighter 6, men har fortsatt ikke sagt noe om nøyaktig lanseringsdato. Vi vet kun at det kommer i 2023.

Final Fantasy XVI kommer neste år

Square Enix viste frem en fersk trailer for det siste tilskuddet i Final Fantasy-serien, XVI. Ingen fastsatt dato ble presentert, men det er foreløpig planlagt lansert sommeren 2023.

The Callisto Protocol

For de av oss som elsker og hater Dead Space kan The Callisto Protocol late til å tilføye noe i de samme banene: gørr, skrekk og mørke. Det er kanskje ikke så rart, all den tid noen av de samme produsentene går igjen. Okke som, den første store traileren ble presentert under State of Play, det er bare å gruglede seg.

Lanseringsdatoen var allerede gitt, den er 2. desember 2022.

Rollerdrome

Dette spillet ser utvilsomt spennende ut, der du løper rundt i en svær «dome» på rulleskøyter og tilintetgjør fiender. Det lanseres for PS4, PS5 og PC 16.august i år.

Tunic kommer til Playstation

Det Zelda-aktige spillet Tunic har blitt omfavnet av mange etter lanseringen i mars, men det har til nå ikke vært tilgjengelig på PlayStation. Heldigvis kan også PS4/PS5-spillere få tilgang på spillet fra og med 27. september i år.

Season: A Letter To The Future

Spillet Season: A Letter To The Future presenterte en helt fersk trailer under State of Play.

Eternights

Et delvis datingspill, delvis fiendekverking i stor skala. Det kommer til PS4 og PS5 tidlig 2023.

PSVR2-oppdateringer

PSVR2 er enda ikke lansert, men skal vi tro informasjonen vi allerede sitter på skal den få en betydelig oppgradering.

Tross at vi enda ikke vet når VR-brillene lanseres presenterte Sony flere titler vi kan glede oss til når deres nye versjon av VR-briller er klar.

Resident Evil Village

Om ikke originalversjonen allerede sørget for å gi deg mareritt i ukesvis, så kan du glede deg til VR2-versjonen av Resident Evil Village, når PSVR2 blir tilgjengelig.

Horizon Call of the Mountain (+ stor oppdatering for Horizon Forbidden West)

Vi visste allerede at Playstations nye flaggskip-spill ville komme med et spill eksklusivt for VR2, men fikk under State of Play fikk vi endelig se spillet gjennom en førsteperson som klatrer opp bratte partier og sloss mot svære maskiner med pil og bue, i typisk Horizonstil.

Spillet introduserer karakteren Ryas, som er en tidligere Shadow Carja Warrior, som skal undersøke en trussel mot Sundom. I tillegg til flere nye karakterer vil det også bli gjensyn med gamle karakterer, inkludert Aloy selv.

Samtidig med oppdatert visuell informasjon om VR-versjonen av Horizon, ble det også lansert en stor oppdateringspakke for Horizon Forbidden West. Denne inkluderer blant annet Ultra Hard spillmodus og New Game+.

Se hele State of Play

Vil du ha flere detaljer? Sjekk ut hele State of Play-opptaket her.