Her er LGs nye OLED-TV-er for 2022

Kommer blant annet en gigantisk 97 tommer.

LG viser nå frem to av sine OLED-serier for 2022 i forbindelse med elektronikkmessen i Las Vegas. På menyen står blant annet nye størrelser, melder blant annet The Verge.

For selskapet utvider til hele 97 tommer som det aller største alternativet du kan kjøpe. Denne størrelsen blir å finne i den nye G2-serien, som også kommer i 55, 65, 77 og 83 tommer.

Samtidig introduseres en 42-tommer stor modell i C2-serien, som altså blir enda et steg ned fra fjorårets 48-tommer av C1. Trolig ment som et alternativ for å ha på for eksempel kjøkkenet eller soverommet. I tillegg kommer C2-serien i 48, 55, 65, 77 og 83 tommer.

LGs G2-serie

Flere forbedringer

Foruten nye størrelser på OLED-panelene er det også andre endringer i sikte. LG fortsetter å bygge på sin A9-prosessor, som kommer i sin femte generasjon.

Og forbedringene skal angivelig være bedre oppskalering, bedre farger og bedre dybdefølelse i bildet.

Samtidig kommer både C2 og G2 med det nye Evo-panelet til LG. Det betyr altså at du får kraftigere lysstyrke også på C2-serien. Selv om det opplyses at G2-modellen fortsatt vil være den aller mest lyssterke av de to.

Og G2 skal ha egen kjøling ombord, trolig som en følge av nettopp økt lysstyrke.

Også andre produsenter introduserte kraftigere lysstyrke i 2021. Blant annet Sony, som altså bruker de samme panelene fra nettopp LG.

LG C2-serie

Flere brukere

En annen ting som G2 bringer til bords er mulighet for flere brukere på samme TV. Så du kan sette opp ulike brukere med forskjellige apper, innstillinger og andre preferanser. Litt på samme måte som du har for eksempel har flere forskjellige brukere på Netflix.

Det vil gjøre det enklere å få mer presise anbefalinger ettersom hva du ser på, og ikke minst slipper du endre eller justere noe annet enn å skifte bruker.

Både C2 og G2 skal angivelig leveres med HDMI 2.1-porter over hele fjøla, og det betyr at du fortsatt vil ha gode muligheter for å bruke skjermene til spill.

Når skjermene kommer for salg er ennå ukjent, og det samme kan sies om prisene.

