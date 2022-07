Apple saksøkt for å hindre kontaktløs betaling

Å betale for varer og tjenester med mobiltelefonen, nettbrettet eller smart-klokka har blitt stadig enklere de siste årene, og for mange som bruker Apple-produkter er nok betalingsformen Apple Pay godt kjent.

Det er ikke overraskende siden Apple Pay er den eneste mulige betalingsformen på Apple sine enheter. Nå er selskapet saksøkt for å hindre andre aktører å tilby sine betalingssystemer.

Søksmålet er utformet av advokatfirmaene Hagens Berman og Sperling & Slater på vegne av alle amerikanske kortutstedere. Hele søksmålet kan du lese her.

Også Europakommisjonen har hatt Apple i søkelyset og i mai informerte de Apple om det de mente var misbruk av deres markedsposisjon. Innvendingene gjaldt mye av det samme som nå, nemlig at Apple har begrenset bruken av NFC, som er en godt utbredt og mye brukt teknologisk løsning.

Tjener gode penger på å hindre konkurranse

Kontaktløs betaling fungerer gjennom enhetens NFC-teknologi. Dette gjelder også for Apple Pay, og det er derfor ikke noe teknologisk i veien for at andre aktører skal kunne ta i bruk sine løsninger på Apple sine enheter. Den saksøkende parten hevder derfor at Apple bryter med amerikansk «antitrust»-lov som er med på å sikre sunne konkurranseforhold i markedet.

Apple tar seg nemlig godt betalt for bruk av Apple Pay. I USA betaler kortutstederne 0,15 prosent av beløpet ved bruk av kredittkort og rundt fem øre (en halv cent) på debetkort. Det høres ikke så voldsomt ut, men til sammenligning tar for eksempel ikke Google noen avgift for bruk av kontaktløse betalingssystemer på sine Android-enheter. De har heller ingen begrensning på hvilke betalingssystemer som er tillatt.

Ifølge saksøkerne tjener Apple rundt én milliard dollar årlig på å blokkere andre betalingsformer på sine enheter - en inntjening de ikke vil kunne opprettholde om de hadde tillatt konkurranse.

Saksøkt for tredje gang

Ifølge Hagens Berman er dette tredje gangen de saksøker Apple for å bryte med amerikansk konkurranselovgiving. Den første gangen i 2015 gjaldt det prising på e-bøker.

Søksmålet resulterte i et oppgjør på 560 millioner dollar i Apples disfavør. Tidligere i år sikret også Hagens Berman en sum på 100 millioner dollar til utviklere som mente at Apples kommisjonssats på 30 prosent var urettferdig høye.

