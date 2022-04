Fiat lover flere nye elbiler

Dagens Fiat 500 i elektrisk utgave får selskap av fire modeller til i løpet av de neste tre årene. Først ut er en ny Panda og en ikke navngitt modell til neste år.

Det er allerede kjent at Fiats legendariske småbil, Panda, er på vei tilbake som elektrisk mini-SUV. Men nå melder Autocar at selskapet skal slippe til sammen fire nye elbilmodeller de neste tre årene.

Det skal utelukkende handle om små til mellomstore biler, med maksimal lengde på 4,5 meter.

To av bilene skal være mer eller mindre basert på konseptbilen Centoventi som ble vist frem for noen år siden.

Første nye i 2023

Allerede neste år vil en ny småbil komme, samtidig med allerede (re)lanserte Panda. Fra før har merket Fiat 500 i elektrisk utgave som har blitt svært populær.

Merkesjefen Olivier François viser til konsernslektningene i Citröen for større biler, men forklarer at det vil være et visst størrelsesmessig overlapp på midten av størrelsesstigen.

Mange småbiler i omløp

Små elektriske biler er det forholdsvis mange av. Blant de minste vil Fiat måtte konkurrere med Volkswagens e-UP, mens også biler som Peugeot e-208 og Opel Corsa E virker å være blant «målene» for de nye kompakte italienerne.