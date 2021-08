Kundene har vært «kasteballer» i mobilbransjen - nå havner de hos Fjordkraft

Skymobil selger hele kundemassen sin.

Fjordkraft overtar 38.000 kunder fra Skymobil. Vegar Jansen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 25 Aug 2021 09:04

Fjordkraft kjøper alle mobilkundene til Skymobil, opplyser de i en pressemelding.

– Fjordkraft har vært en utfordrer til teleduopolet siden vi gikk inn i mobilmarkedet for fire år siden, og dette var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss, sier Christian Kalvenes, konserndirektør for privatmarkedet i Fjordkraft.

Totalt skal det være snakk om cirka 38.000 kunder. Fjordkraft opplyser at de hadde snaut 135.000 abonnenter ved utgangen av andre kvartal, med andre ord øker de kundemassen sin med rundt 25 prosent. Hva Fjordkraft betaler er ikke kjent.

Samme SIM

Kundene skal ikke måtte bytte SIM-kort, opplyser selskapet, og Kalvenes sier de fleste kundene som blir med over skal få like gode abonnementsløsninger som de har i dag - eller bedre. Endringen skjer 1. oktober.

Det er for øvrig ikke første gang mange av disse kundene har fått ny operatør. En del av dem var sannsynligvis kunder hos Telipol, hvor de etter hvert ble overført til Hudya . Hudya kjøpte også mobilkundene til Sponz , før de etter hvert solgte hele porteføljen sin til Skymobil .

Gikk konk

Hudya gikk konkurs, ble kjøpt opp og fikk endret merkenavnet til Scoopr. Der fortsatte de å selge mobilabonnement, men det var egentlig Skymobil som leverte selve abonnementene.

Nå havner altså alle kundene hos Fjordkraft. Fjordkraft utelukker heller ikke flere oppkjøp.

– Vi skal over på en MVNO-plattform, noe som vil bety mye for lønnsomheten for mobilporteføljen vår. Det gjør oppkjøp av denne typen mer aktuelt, og volum er viktig, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for Strategi og M&A i Fjordkraft.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) betyr i praksis en mobiloperatør uten eget nett, som ikke egentlig skiller seg fra det Fjordkraft har vært tidligere. Forskjellen er nå at de er blitt såpass store at de kan kjøpe tjenestene direkte fra Telenor, i stedet for fra en mellommann som for eksempel eRate, gjerne kalt en MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).

Fjordkraft er nå den største tilbyderen i det norske markedet som ikke har et eget nett.

Skymobil har vært blant de absolutt rimeligste på abonnement med små til middels datamengder inkludert, blant annet med 1 GB til 125 kroner.

Fjordkraft har tilsynelatende droppet sine fordelspriser for strømkunder, og tilbyr nå samme priser til alle, deriblant har de 1 GB til 119 kroner og 3 GB til 199 kroner.

Bør du bytte mobilabonnement?

