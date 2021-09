Nå slipper Skoda ny Enyaq-variant

Lover rekkevidde over 500 km.

Skoda

Finn Jarle Kvalheim 6 Sept 2021 16:25

Skodas elbil Enyaq iV gjør det skarpt i salgsstatistikken, med en 9.-plass så langt i år. Nå er en ny variant på vei - den har fått navnet Enyaq Coupe iV.

Vi snakker altså om en helt annen karosseriform enn dagens Enyaq har. Der dagens ligger i grenseland mellom en SUV og en MPV med nokså rett taklinje bak til bakluken. Coupe-utgaven får i stedet en fallende taklinje, noe som skal gjøre bilen enda mer effektiv.

Skoda lover en rekkevidde på over 535 kilometer med den største batteripakken og bakhjulsdrift.

Tre varianter

Den nye karosseriformen går litt utover bagasjeromsplassen, og den nye modellen har 570 liter plass, der originalen stiller med 585 liter.

Bilen vil komme med 58 og 77 kWh batteristørrelser, der det altså er den største som vil klare mer enn 535 kilometer. Det er også den som vil få høyest ytelse, med 204 hestekrefter på bakhjulene, mens lillebror vil få 180 hestekrefter.

En enda større variant med navn Enyaq Coupé iV 80x vil få firehjulsdrift og en ekstra motor på forhjulene. Der vil systemeffekten være på 265 hestekrefter. For minste og største utgave oppgir foreløpig ikke Skoda rekkevidder, men SUV-versjonen i iV 80X-utgave har en WLTP-rekkevidde på 460 kilometer, og så vil nok coupé-varianten ligge et lite hakk over.

Slik så Vision iV ut i 2017. En SUV-variant kom først for salg, før coupe-utgaven av det som ble hetende Enyaq iV kommer nå.

Kommer med lys i grillen

Et spesielt lysdesign i grillen foran har fått navnet Crystal Face og lyser opp hele fronten på bilen. Foreløpig er det imidlertid litt vanskelig å få et fullstendig designinntrykk av bilen. Bildene produsenten selv har sendt ut er i full kamuflasje.

Bilen i seg selv har en nokså vanlig lengde på 4,65 meter - omtrent det samme som «originalen».

Til tross for at Coupe-varianten ikke er den første du kan kjøpe, var det faktisk den første produsenten presenterte. I 2017 het den Vision iV , men siden valgte de å lansere SUV-varianten først.

Det er ventet at Volkswagens ID.5-modell blir søstermodell fra samme konsern.