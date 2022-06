Neste Nio blir en kraftpakke: Her er ES7

Nio ES7 er en «mid-large» SUV, som Nio kaller det. Den er bare noen få centimeter kortere enn ES8.

Stein Jarle Olsen

Nio viste denne uken frem sin neste elbilmodell, kalt ES7. Som navnet tilsier vil dette være en litt mindre bil enn den ene Nio-modellen som foreløpig selges i Norge, ES8.

Forskjellen er dog ikke veldig stor: ES7 måler nemlig 4,91 meter i lengden, som er cirka 11 centimeter kortere enn ES8. Med 1,72 meter i høyden er den 3,5 centimeter lavere enn ES8, men til gjengjeld er den et par centimeter bredere. En naturlig sammenlikning blant andre elbiler vil være Audi e-tron.

I motsetning til ES8 vil imidlertid ES7 kun komme med fem seter. Opprinnelig var planen at den skulle lanseres i april, men covid-nedstengningen i Shanghai gjorde at lanseringen ble utsatt til nå.

Varsler gigantbatteri

Som øvrige Nio-biler vil ES7 kunne leveres med flere ulike batteristørrelser. Foreløpig er batteripakker på 75 og 100 kilowattimer tilgjengelige, men Nio har også varslet at de vil lansere en batteripakke på hele 150 kilowattimer.

Rekkevidden skal være på henholdsvis 485, 620 og «over 850 kilometer», men Nio oppgir rekkevidder etter den kinesiske CLTC-standarden, som er kjent for å være noe snillere enn WLTP-standarden vi bruker her. Forvent derfor at den offisielle rekkevidden vil være noe lavere når bilen etter hvert får WLTP-tall.

Bilen vil naturligvis også støtte såkalt Power Swap, altså at du bytter ut hele batteripakken med en fulladet pakke i stedet for å hurtiglade.

Nio har foreløpig bare én slik i stasjon i Norge, i Lier utenfor Oslo, men planen er at tallet skal være 20 før utgangen av 2022.

ES7 blir også den kjappeste Nio-bilen så langt, med 480 kilowatt effekt (180 kilowatt foran, 300 kilowatt bak, tilsvarer til sammen 653 hestekrefter) og 850 Nm dreiemoment. Det skal gi 0–100 kilometer i timen på så lite som 3,9 sekunder - ikke ulikt en Tesla Model Y Performance.

ES7 får et stort glasstak som kan åpnes.

Hengerfeste og V2L

Brembo-bremser er standard, og skal være i stand til å stanse bilen fra 100 kilometer i timen på under 34 meter. Luftdemping er også standard, og bilen har en egen modus som øker bakkeklaringen der det skulle være nødvendig.

ES7 kommer også med mulighet for tilhengerfeste, og kan trekke inntil 2000 kg. Det er 500 kg mer enn ES8. Den har også støtte for såkalt V2L, altså at du kan plugge annet utstyr i ladeporten på bilen via en adapter og trekke strøm fra bilens batteri.

Bagasjerommet er oppgitt til solide 658 liter inkludert rommet under bagasjeromsgulvet. Det er omtrent identisk med nevnte Audi e-tron, som har 660 liter. Det inkluderer imidlertid en frunk foran på 60 liter, noe ES7 ikke har. Nio fremhever også at bagasjerommet blir 1,88 meter dypt når man legger ned baksetene.

I baksetet kan setene justere vinkelen på seteryggen elektrisk, og setevarme er standard. Foran får du også ventilasjon og massasje.

I august

Bilen er utstyrt med Nios siste selvkjøringssensorer, kalt Aquila Super Sensing, og et Dolby Atmos-system med 7.1.4-lyd. Egne AR-briller utviklet i samarbeid med selskapet Nreal skal kunne projisere en virtuell 201-tommers skjerm på seks meters avstand fra bilen, ifølge Nio.

I Kina vil ES7 med 75 kWh batteri starte på 468.000 kinesiske renminbi før subsidier, som tilsvarer nærmere 700.000 kroner med dagens svake kronekurs.

Nio tilbyr som kjent også muligheten til å leie batteriet (såkalt Battery as a Service - BaaS), som reduserer kjøpsprisen til 398.000 renminbi - cirka 592.000 kroner. I Norge koster batterileien henholdsvis 1399 kroner og 1999 kroner i måneden for 75- og 100 kWh-batteriene.

Leveranser i Kina er ventet å starte i slutten av august, varsler Nio. Til elbil.no sier pressetalsmann Asbjørn Mitusch i Nio Norge at han foreløpig ikke vet når bilen blir tilgjengelig for norske kunder.