Prisene går ned, ned og ned

Toppmodell-grafikkort i fritt fall på bruktmarkedet.

Særlig AMD RX 6900 XT til venstre i bildet har falt kraftig i pris siden april.

Anders Brattensborg Smedsrud 7 min lesetid Lagre Lagre artikkel

I april viste vi hvordan prisene på dagens generasjon grafikkort endelig var på vei nedover etter å ha vært mangelvare og gjenstand for stadige prisrekorder etter lanseringen høsten 2020.

Det var plutselig blitt lett å få tak i dem igjen, og mens du kanskje ikke kunne gjøre så mange knallkjøp var det i praksis mulig å skaffe de fleste modeller til noe som lignet lanseringspriser. Særlig om du handlet brukt, noe som bare skulle mangle med tanke på at mange av kortene hadde rukket å bli halvannet år gamle.

Vi skrev imidlertid også at vi trodde prisene skulle fortsette å falle mot sommeren.

Nå når juni snart er omme har vi fasiten:

Den viser at 7 av 10 modeller vi sjekket i april har falt i pris til i dag.

Ingen serier har heller økt i pris.

Det er også svært god tilgang på kort nå. De fleste butikkene melder om store kvanta av ulike modeller på lager.

Å kun se på butikkpris går likevel ikke an. På «brukten», eller Finn.no, viser våre søk at du kan spare betydelige summer sammenlignet med de laveste butikkprisene. Der er også enkelte modeller nærmest i fritt fall siden april. Som en av Nvidias desiderte toppmodeller, RTX 3090. I april lå det ute på Finn fra 17.000 kroner og oppover. Nå ligger det ute til både 11.000 kroner og 12.000 kroner, noe som kan gi en besparelse på inntil 6500 kroner - eller 37 prosent - sammenlignet med den nye og lavere butikkprisen for juni.

Vi har samlet prisutviklingen til de fem mest aktuelle modellene fra Nvidia og AMD. Grafene fokuserer på den siste tidens prisutvikling og viser ikke pristoppene mellom lansering og vinteren 2022, som du heller kan se her.

(For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.)

Nvidias RTX 3090 er i butikken bare priset ned med en femhundrelapp siden april, men i praksis er det nå nede på samme nivå som ved lansering. På bruktmarkedet dumpes imidlertid kortet nå. Prisen er holdt kunstig høy det siste året fordi kortet ikke hadde Nvidias såkalte «miningsperre» og lenge var et yndet valg for minere. Nå som manges dager i gruva er omme er det ytelsen i spill som setter føringer for prisen, og ettersom spillytelsen er faktisk ikke særlig mye høyere enn den til det mye rimeligere RTX 3080 Ti må den kraftig ned.

RTX 3080 har vært det mest ettertraktede kortet for spillentusiastene denne generasjonen. Nå bugner det av modeller i butikkene, men selv om prisen har kommet litt ned siden april selges det fremdeles ikke for «lanseringspris». Lanseringspris med anførselstegn fordi kortet i praksis aldri var tilgjengelig for denne prisen, noe som særlig gjaldt tredjepartsmodeller av kortet. Dette er nok kortet som kan holde seg i pris lengst av alle i RTX 30-serien, men også her bør butikkene være interesserte i å selge ut lagre etter hvert.

RTX 3060 Ti er enda relativt høyt priset, noe som kan skyldes at det har vært en favoritt både hos budsjettgamere og hos minere takket være sin gode effektivitet. Samtidig er dette et av RTX 30-kortene det trolig er produsert flest av, og et kort som bør ha potensial til å se en god del lavere pris den neste tiden. Vi spår at et ras av relativt pent brukte «mining-RTX 3060 Ti-kort» er på vei ut på bruktmarkedet.

MSI RTX 3090 Gaming X Trio.

AMDs grafikkort har ikke vært like populære som Nvidias denne generasjonen, til tross for relativt konkurransedyktig ytelse i de fleste vanlige scenarioer, og i noen til og med høyere effektivitet.

Trolig er prisen også holdt oppe på grunn av noe lavere tilgjengelighet. Men nå er det bare grønne lagerindikatorer å se, og prisene har fortsatt falltrenden vi så tilbake i april.

På de to månedene som har gått har særlig toppkortet RX 6900 XT tatt en realitetsorientering. Kortet yter ikke mye bedre enn lillebror RX 6800 XT, og endelig erkjennes det i prisen. Kortet er nå tilgjengelig for langt under lanseringspris.

RX 6800 XT skal nok falle mer i pris fremover, men gitt den lavere bruktprisen, og det faktum at AMD-kortene i mindre grad er brukt til mining, tror vi det er et greit valg å kjøpe det brukt. Da får du tilnærmet RX 6900 XT-ytelse for under lanseringspris.

På dagens prisnivå gir det ingen mening å kjøpe et RX 6800, og butikker og privatpersoner som vil kvitte seg med det bør dumpe prisen for å gjøre det interessant å plukke opp.

Når det gjelder AMDs mellomklassealternativer, RX 6700 XT og RX 6600 XT, er det bare sistnevnte som er tilgjengelig under lanseringspris og som bør vurderes. Særlig på «brukten» kan et RX 6600 XT nå gi deg ganske grei ytelse for pengene med tanke på at det fåes fra 3000 kroner der.

XFX RX 6800 XT Speedster MERC 319 sammen med AMDs referansedesign.

Prisen skal videre ned

Det at prisen på grafikkort tikker stadig lenger nedover, og trolig bare skal videre ned i tiden som kommer, skyldes flere faktorer.

Nye kort ventes i høst

For det første begynner kortene i dagens generasjon å bli gamle. Flere av dem ble lansert helt tilbake på høsten 2020, og både Nvidia og AMD rigger seg nå for RTX 30- og RX 6000-seriens arvtagere. Begge selskaper planlegger angivelig lansering av nye kort i RTX 40- og RX 7000-serien i høst og utover neste vinter.

Det gjør at butikkene begynner å få dårlig tid med å selge ut store lager med grafikkort, og det vil ikke overraske om vi får se noen sjeldne tilbud utover sommeren.

Særlig fordi butikkene allerede, og særlig fremover, må konkurrere om kundene med alle som nå har begynt å pumpe ut brukte «mining»-kort på bruktmarkedet.

Ulønnsomme for «minere»

En rekke kraftige grafikkort, spesielt fra RTX 30-serien til Nvidia, har blitt ulønnsomme å bruke for å utvinne kryptovaluta gjennom mining de siste månedene. Prisen på Ethereum, som minere får betalt i, har formelig stupt siden i vinter. Det gir lavere inntekter. Prisnedgangen har kommet samtidig med kraftig økte utgifter til energien kortene bruker. I tillegg har sommeren meldt seg, noe som fører til at minere ikke lenger kan ha riggene sine gående for å holde huset varmt uten å få heteslag.

Ingenting tyder dessuten på at Ethereum vil bli lønnsomt å mine igjen ved en senere anledning. Tross flere utsettelser går det mot en overgang til såkalt Proof of Stake for Ethereum. Overgangen skal angivelig skje sent i sommer eller i høst, og da vil ikke lenger grafikkort trengs til å validere transaksjoner på blokkjeden som i dag. Minerne mister altså sin funksjon og sitt inntektsgrunnlag.

Bør du kjøpe miningkort for gaming?

Om du bør kjøpe et miningkort for gaming har ikke vi et entydig svar på. Men, det er verdt å tenke over, for det er grunn til å tro av mange av kortene som selges på bruktmarkeder nå hovedsakelig har vært brukt som nettopp mining-kort. Særlig de fra Nvidia.

Enkelte mener disse kortene, som kanskje har jobbet «24/7» i så mye som halvannet år, er ren gambling å kjøpe. Andre mener faktisk de er mindre slitt enn et kort som bare er brukt til sporadisk gaming i samme periode.

Teorien blant de som ikke ville hatt problemer med å kjøpe brukte mining-kort for spillriggen sin er at disse i mange tilfeller har jobbet mye, men i et kontrollert og jevnt tempo. Ofte opererer miningkort ved lavere spenning og med lavere strømforbruk enn når du gamer, og de har jevn belastning. Dermed slipper kortet påkjenningen av å stadig endre frekvenser og spenning, med tilhørende utvidelse og sammentrekning av materialer etter hvert som temperaturen øker eller synker.

På den annen side pekes det på at viftene på kort brukt til mining kan være svært slitte etter å ha jobbet knallhardt med å holde temperaturen nede og kanskje gått på så mye som 80 - 100 prosent hastighet over lang tid. En kan også stille spørsmål ved om kjølepastaen fremdeles fungerer optimalt etter langvarig og relativt intensiv belastning. I tillegg er det en kjensgjerning at kort som RTX 3090, RTX 3080 Ti og RTX 3080 trolig har opplevd mer varme og kjøleproblemer under mining takket være sitt GDDR6X-minne som kunne nå temperaturer på vel over 100 celsius. Det kan derfor være lurt å begrense bruktkjøp til andre kort med GDDR6-minne om kortet ikke har lenge igjen på garantien.

Om du kjøper brukt så pass i alle fall på å få med kvittering, eller belag deg på å kanskje måtte skifte vifter eller kjølepasta i løpet av det neste året.