Fri databruk i nytt Ice-abonnement

Lar deg dele av «kvoten» med andre Ice-kunder.

Gedigne datapakker omtalt som «fri bruk» har vært normen en stund, og nå kaster Ice seg på med abonnementet iceMax. Abonnementet har ingen øvre begrensning på hvor mange gigabyte du kan forbruke, men trapper ned hastigheten etter at du har brukt 100 gigabyte.

Abonnementet er hastighetsbegrenset til 25 megabit per sekund, som er relativt lavt sammenliknet med gigabithastighetene du kan få på full spiker hos Telia og Telenor, men der må du også betale godt for fri bruk-abonnementene med maks hastighet.

iceMax koster 499 kroner i måneden, eller 449 om du binder deg for ett år. Til de prisene får du henholdsvis «bare» 15 Mbit/s og 20 Mbit/s hos Telenor og Telia.

Hos andre lavprisaktører så som Chilimobil og Happybytes slipper du unna med rett under 400 kroner for tilsvarende abonnement uten hastighetsbegrensning. Så Ice synes altså å være prisgunstige sammenlignet med de største aktørene, men dyrere enn de som typisk leverer «mye for penga».

Kan dele inntil 10 gigabyte

En spennende nyhet i iceMax er at du kan dele inntil 10 gigabyte av de 100 gigabytene med andre Ice-kunder. Dermed kan du for eksempel ha ett iceMax-abonnement i husstanden, og ha andre mindre abonnement rundt som får datakvote etter behov fra det største abonnementet.

Ice har hatt denne løsningen tidligere, men påpeker i sin pressemelding at de er alene om å tillate datadeling fra et såkalt «ubegrenset» abonnement.

Helt uten begrensninger er imidlertid ikke iceMax. Du kan bruke så mye data som du vil, men ved 100 gigabyte strupes hastigheten til 3 megabit per sekund. Det er fortsatt nok til enkel videostrømming og vanlig nettsurfing, men kan ikke beskrives som fryktelig raskt - og hvis du for eksempel vil dele tilknytningen med hotspot-funksjonen på telefonen blir kapasiteten veldig fort mager ved 3 Mbit/s.

33 gigabyte av kvoten kan brukes i EU/EØS.

iceMax Ice Data Frihet Telenor Next Telia X OneCall FolkePakka HappyBytes Fri Data Kvote før strup 100 GB 1000 GB 100 GB 100GB 100 GB 108 GB Egenskaper Abonnement Tilleggspakke Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Grunnhastighet 25 Mbit/s 10 Mbit/s 15 Mbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 1000 Mbit/s Strupet hastighet 3 Mbit/s - 3 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s Pris i kr/mnd 449/499 99 549 499 479 398 EU-data 33 GB - Fri bruk 36 GB 35 GB 24 GB

Har hatt «fri bruk» lenge

Selv om nyheten er spennende nok har nok en del Ice-kunder i praksis vært vant til en form for «fri bruk» lenge. Data Frihet-pakken med hele 1000 gigabyte ekstra data koster 99 kroner per måned og kan kombineres med abonnementene som inkluder 7 gigabyte data eller mer.

I praksis betyr det at du for 348 kroner kan få hele 1007 gigabyte databruk fra Ice. Data Frihet-tjenesten er begrenset til 10 megabit per sekund, og er sånn sett relativt treg, men heller ikke så fryktelig langt unna Telenors fri bruk-abonnement, Next Normal, som koster 549 kroner, gir deg 15 Mbit/s og struper til 3 Mbit/s ved 100 gigabyte nedlastet.

Skal du ha full hastighet hos de største mobiloperatørene må du betale 699 - da får du inntil en gigabit hos både Telia og Telenor, avhengig av om du er på 4G eller 5G. Men du blir uansett begrenset til 3 megabit per sekund hvis du krysser 100 gigabyte nedlastet.

Også OneCall på fri bruk-toget

Den såkalte FolkePakka hos OneCall har også fått en oppgradering i det siste, og kommer nå med 100 gigabyte inkludert datamengde på full hastighet. Der er hastigheten begrenset til 20 Mbit/s, som på den billigste Telia-løsningen, og deretter går det ned til 3 Mbit/s.

Folkepakka Full Data koster 479 og er uten bindingstid, og altså med ubegrenset antall gigabyte, bortsett fra hastighetsstrupingen. 35 av gigabytene kan brukes i EU, men du kan ikke dele datamengder fra abonnementet med andre OneCall-kunder, slik du kan hos Ice.

