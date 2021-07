Hele Samsungs neste lansering kan være lekket

To nye brettbare telefoner, en ny Galaxy FE-telefon, to nye klokker og et nytt par ørepropper er hva vi har i vente på Samsungs lansering i august, skal vi tro den prominente lekkeren Evan Blass. Evan Blass/Twitter/montasje

Stein Jarle Olsen 12 Juli 2021 08:47

Samsungs har bekreftet at neste «Unpacked»-lanseringsarrangement skal finne sted senere denne sommeren. Nå kan mesteparten av nyhetene allerede være lekket, takket være den kjente ryktemakeren Evan Blass .

Han har lagt ut en lang serie med animasjoner på Twitter av det som skal være alle Samsungs kommende lanseringer: To nye foldbare mobiler, en ny Galaxy FE-telefon, to nye Galaxy Watch-versjoner og det som kan være Galaxy Buds 2.

Blass, som har pleid å være relativt treffsikker med sine lekkasjer og spådommer, hevder også å vite datoen for arrangementet: 11. august. Samsung har hatt for vane å invitere til Unpacked-arrangementer tidlig i august de siste par årene, så sånn sett ville ikke en slik dato være usannsynlig.

Så til lekkasjene: Dette skal være Galaxy Z Fold 3, den neste versjonen av Samsungs «brett ut til et slags nettbrett»-telefon. Det er et snaut år siden vi testet toeren, og den gang konkluderte vi med at Samsung viser hvorfor foldemobiler er fremtiden .

Blant ryktene som har versert om telefonen er at den vil få Snapdragon 888-prosessor, støtte for Samsungs S Pen og ikke minst at lanseringsprisen kan bli så mye som 20 prosent lavere enn for Z Fold 2 (som riktignok kostet godt over 20.000 kroner da den ble lansert i Norge, så det er snakk om ned fra et veldig høyt nivå).

Dette skal ifølge Blass, som går under «evleaks» på Twitter, være Z Flip 3:

Blass twitret animasjoner av telefonen i både lilla, sort, gull og grønn, og det ser ut til at Samsung hopper over et modellnummer med Z Flip. Her kom det nemlig aldri noen versjon to. Vi testet den første versjonen i februar i fjor, og konkluderte med at det var et hederlig forsøk.

For Z Flip 3 har ryktene blant annet pekt på en noe større ytterskjerm enn dagens modell, som bare har en 1,1-tommers skjerm på utsiden. Også her ventes priskutt fra tidligere modeller, og enkelte har pekt på en startpris rundt Samsungs andre flaggskip, som Galaxy S21 Ultra. Den kostet rundt 14.500 kroner da den kom på markedet i Norge tidligere i år, men har siden kommet ned et par tusenlapper i enkelte butikker.

Videre kommer vi til det som skal være Galaxy S21 FE, som vil være en rimeligere versjon av Samsungs S21, akkurat som S20 FE var det for S20. FE står for «Fan Edition», om du lurte, og her må det nevnes at for S20 FE var det rimelig stor forskjell på 4G- og 5G-versjonene.

Vi testet 5G-versjonen i fjor, og konkluderte med at det var den beste Galaxy-telefonen i hele 2020 - « den perfekte middelvei for en toppmodell fra Samsung ».

I tillegg postet Blass animasjoner av to nye Samsung-klokker, sannsynligvis Galaxy Watch 4 Classic og Galaxy Watch 4 Active.

Samsung varslet i mai at de ville slå sitt Tizen-operativsystem for smartklokker sammen med Google Wear OS, som både skulle gi bedre batteritid, høyere ytelse og gjøre ting enklere for utviklere, siden de ikke lenger trenger å lage apper for like mange plattformer.

Disse klokkene vil være de første produktene med det nye systemet ombord, og er således spennende av den enkle årsak.

Sist viste Blass også frem det som ser ut til å være oppfølgeren til Samsungs etter hvert aldrende Galaxy Buds, som vi var litt sånn middels begeistrede for tilbake i 2019. Her har ryktene blant annet pekt på at de vil få aktiv støydemping, slik de utmerkede Galaxy Buds Pro overbeviste med tidligere i år.

Designmessig ser Galaxy Buds 2 også ut til å arve mye fra Buds Pro, med et mindre og kvadratisk etui og mye av den samme formen på selve proppene - hvis vi skal tro GIF-en. Dette vil jo i praksis bli en direkte konkurrent til Apples AirPods 3, som etter sigende også blir lansert i år.