Opprør i amerikansk spillbransje

Blizzard-ansatte streiker mot trakassering og støttes av Ubisoft-ansatte.

Activision og Blizzard er eid av samme selskap, og sistnevnte er mest kjent for World of Warcraft.

Finn Jarle Kvalheim 29 Juli 2021 12:39

World of Warcraft-skaperne Activision Blizzard er i hardt vær. Selskapets ansatte streiket onsdag for å få slutt på det som skal være utbredt diskriminering. Det skjer etter at Californias arbeidsmyndigheter, Department of Fair Employment and Housing, tidligere i måneden opprettet sak mot Activision Blizzard med påstander om en rekke forhold der kvinnelige ansatte skal ha blitt diskriminert.

The Verge skriver at søksmålet omtaler ukultur i selskapet som sammenliknes med den man kan finne i amerikanske studentforeninger, med trakassering, diskriminering og underbetaling av kvinnelige ansatte. Søksmålet skal også ha funnet tilfeller av hevn internt i selskapet etter varslinger, og journalister har blitt advart mot å snakke med fremmøtte og streikende ansatte i frykt for å avsløre kilder.

Nå støttes aksjonen i et offentlig brev fra de ansatte i et annet stort spillstudio; Ubisoft.

Ubisoft-ansatte: - Vi har fått nok

Ubisoft står blant annet bak den kjente Assassin’s Creed-serien, og i brevet understreker Ubisoft-ansatte at de tror på og står med de ansatte i Activision Blizzard.

Oversatt lyder innledningen som følger; «Vi hører dere og vil høylytt erklære vår solidaritet med dere. Gjennom den siste uken har spillindustrien igjen blitt rystet når det som har vært kjent for altfor mange av oss har blitt avslørt.»

De fortsetter brevet henvendt til ledelsen i sitt eget selskap; «Vi har fått nok»

Problemene i Ubisoft har vært kjent i mer enn ett år. Også der beskrives det som seksuell trakassering, mobbing og underbetaling. De siste dagene har spesielt Ubisofts studio i Singapore fått oppmerksomhet etter at Kotaku har skrevet om forholdene der .

Brevet er signert av over 500 ansatte fra 32 av Ubisofts mange ulike spillstudio, og henvender seg til spillbransjen i sin helhet.

Tvangsforhandlinger

Øverst på listen over krav fra de streikende Activision Blizzard-ansatte er at selskapet skal slutte med praksisen «obligatorisk forhandling» («mandatory arbitration»). Dette er krav som noen ganger felles ned i kontrakter som søker å holde konflikter unna søksmål og rettssaker, slik at de i stedet kan løses i egen regi.

Ifølge den amerikanske tenketanken Economic Policy Insititute, som gjerne beskrives som liberal og progressiv, var 60 prosent av amerikanske arbeidere hindret fra å gå til rettslige skritt via klausuler om obligatorisk forhandling i 2017, og trenden skal være økende.

Ønsker økt mangfold

Det andre punktet på listen er en ansettelsespraksis med økt fokus på mangfold, der fargede kvinner og transpersoner nevnes spesielt som grupperinger som ikke får slippe til. Praksisen må endres slik at det blir økt representasjon for marginaliserte grupper i alle deler av organisasjonen, står det i punktlisten som er publisert på Twitter.

En ekstern gjennomgang av mulighetene for varsling i selskapet er punkt nummer fire på kravlista, mens offentliggjøring av relative kompensasjonstall mellom etnisiteter og kjønn er punkt tre. Påstanden er at hemmeligholdet har ledet til urettferdige og skjeve lønnsvilkår og forfremmelser.

Også Assassins Creed-utviklerne i Ubisoft, og spillselskapet Bungie, har omtalt konflikten som Ubisoft-ansatte omtaler som et bransjeproblem. Ubisoft

«Cosby-rommet» på BlizzCon

I søksmålet mot Activision Blizzard er det blant annet nevnt at en ansatt skal ha omtalt hotellrommet sitt som «Cosby Suite» under en spillkonferanse i 2013. Flere ansatte i selskapet skal ha visst om navnet.

Den mye omtalte saken mot komiker Bill Cosby handlet om en rekke kvinner som hevdet å ha blitt dopet ned og seksuelt misbrukt. Cosby ble i utgangspunktet dømt for ett av tilfellene i 2018, men høyesterett omgjorde for en knapp måned siden dommen og Cosby ble sluppet fri. Ryktene og beskyldningene fra flere hold har gått i årevis, og Cosby benektet dem i 2014.

Bungie: - Vi har et ansvar for å gjøre det vi kan

Spillstudioet Bungie samarbeidet med Activision tidligere, og gikk ut på Twitter i etterkant av Californias søksmål. Der nevnte de ikke søksmålet spesifikt, men skriver at de har «et ansvar for å anerkjenne, reflektere over og gjøre det vi kan for å få bukt med en vedvarende kultur for trakassering, plaging og ulikhet i industrien vår.»

Bungies uttalelser står i kontrast til et lekket internt notat fra sjef for samfunnskontakt, Frances Townsend, i Activision Blizzard. Der blir det hevdet at påstandene om problemkultur og hendelser i selskapet er forvrengte og feilaktige.

– Vi mener disse uttalelsene har skadet vår pågående jakt på rettferdighet inni og utenfor vår industri. Å kalle påstandene «forvrengte og i mange tilfeller falske» skaper en atmosfære som ikke tror på ofrene, het det i et brev signert av 2000 av Activision Blizzards ansatte etter at notatet hadde sirkulert.

Townsend var forøvrig rådgiver om rikets sikkerhet under George W. Bush mellom 2004 og 2008.

Sjefen måtte rykke ut

– Det har vært en vanskelig uke, åpnet Activision Blizzard-sjef Bobby Kotick et brev til alle ansatte den 28. juli .

– Vår opprinnelige respons på problemene og bekymringene vi sammen står overfor var, ærlig talt, tonedøv, lyder brevet videre.

I brevet anerkjenner og takker Kotick de ansatte som har varslet om forholdene i selskapet, og sier at de lover å gjøre en bedre jobb med å lytte.

– Det er ingen plass i vårt selskap for diskriminering, trakassering eller forskjellsbehandling av noe slag.

I brevet kommer han også med en rekke mer konkrete løfter for hva som skal gjøres. Blant annet hyres det inn et eksternt selskap som skal gjøre en gjennomgang. Bedre ansattstøtte, muligheter for å komme med tilbakemeldinger og ideer og en evaluering av alle ledere i selskapet er blant tingene som skal på plass. Å sørge for at kravene til ansettelsesprosesser som allerede finnes i selskapet etterleves, står også på blokka.

Kotick lover dessuten at de skal se på innhold i spillene fra selskapet, der det har vært upassende.

Det åpne brevet nevner imidlertid ikke kravet om forhandlinger ved konflikt.

Mens konflikten pågår har en av utviklerne bak World of Warcraft twitret at videre utvilking av spillet er satt nesten helt i bero: