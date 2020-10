Kveldens største bragd var Apples minste mobil

Apple Watch-lanseringen var kanskje litt kjedelig, men iPhone 12-lanseringen dro opp pulsen i teknologihjerter verden rundt. Et hav av nye iPhoner og teknologier debuterte fra scenen i Apples hovedkvarter. Apple

Finn Jarle Kvalheim 13 Okt 2020 21:04

Denne uvanlige høsten delte Apple lanseringene sine i to. For en måned siden fikk vi se den nye Apple Watch series 6-modellen, og oppdaterte nettbrett. Men lanseringen var kanskje ikke den mest spennende vi har sett fra giganten. Det var tross alt en ny iPhone alle ventet på.

Og dagens Apple-lansering hadde alt den forrige «manglet» - helt ned til en Bond-aktig variant over «one more thing»-temaet som har fulgt selskapet siden Steve Jobs’ dager.

Dagens one more thing var iPhone 12 Mini - en iPhone med iPhone SE-størrelse og iPhone X-skjerm. Har vi hørt om den før? Jepp - i flere år. Hvor lenge denne godsaken har ligget på lur vet vi ikke - men skal vi gå etter hvor lenge ryktene har vart har den vært i tjømnda i flere år.

Kjempelansering

Alle de nye telefonene har 5G, men de har også en haug av andre funksjoner og teknologier:

Hele fire nye mobilmodeller, inkludert en vi har hørt rykter om i mange år

En ny «modig» greie; laderne tas ut av esken

Nye trådløse ladere

Apples XDR Oled-skjermer erstatter LCD i de rimeligere iPhone 12-modellene

Sensor shift-kamera i største iPhone 12 Pro Max

LIDAR som gir fokus og AR-funksjoner også i stummende mørke

Lynrask ny prosessor (som vanlig)

Har jeg glemt noe? Helt sikkert.

Det er ikke så lett å huske alt fra en lansering som dette.

annonse Apple iPhone 12 Mini Sjekk prisen

Den minste iPhonen stjal showet

Viktigst i kveld var likevel iPhone 12 Mini.

Etter mange år med stadig voksende mobiler har endelig du som vil ha en kompakt toppmodell fått viljen din.

iPhone SE fantes allerede i ny formfaktor, men med bare en 5,4-tommers stor skjerm og nesten ingen ramme rundt snakker vi om en virkelig kompakt iPhone her. En som skal kunne gjøre nesten alt som sine større brødre kan. En som deler designen og samtidig er innenfor økonomisk rekkevidde om du vil prioritere litt ekstra penger på mobilen.

Dagens iPhone SE er en knallgod mobil, men Apple har så langt nedprioritert SE-navnet i de to modellene som har båret det. Det har blitt tidligere generasjoners kamera, og tidligere generasjoners ytre.

Du må legge på en del på prisen, men langt fra så mye som for iPhone 12 Pro. Men så får du en mini som har «alt».

Om det var én skuffelse i showet var det kanskje Apples brettbare trådløse lader, som virket temmelig langt unna å levere lovnadene til den nå kansellerte AirPower-laderen. Men produktet var kun på skjermen som en liten blipp i noen sekunder, før Tim Cooks godstog skyndet seg videre.

Les også Apple kansellerer AirPower

Utnytter Huaweis skammekrok

Det siste halvannet året har Huawei blitt forsøkt plassert i skammekroken her i vesten, og Apple kunne knapt truffet bedre med sin lansering. Mange blant oss har sutret, med rette, i flere år over de voksende skjermene. Skjermer som har virket å ha sitt utgangspunkt i mobilgamingfarsotten i Asia mer enn i våre egne voksende hender.

At Huawei også har vært ledende på mobile stillbilder i flere år nå er et faktum. Samsung og Apple har slitt litt i bakevja frem til i fjor høst og i våres, med iPhone 11 og Galaxy S20. Men det var likevel plaster på Huaweis dominans. De mange som ikke kunne se for seg å bruke mange tusen på en telefon uten Google-tjenestene de er vant til, måtte akseptere en liten nedgradering av kameraet sammenliknet med det beste fra kineserne.

Når Apple nå er først ut med å bygge inn et kamera som har sensor som flytter seg for å stabilisere bildet, er det åpenbart at amerikanerne er på offensiven igjen. Kanskje må ikke telefonen komme fra Kina for å være grensesprengende på foto?

Jeg har alltid elsket nattmodusen som Huawei innførte. Men den har hatt sin store ulempe; den fungerer ikke så godt på objekter som beveger seg. Den er fin som «kunstig» stativ for telefonen når du fotograferer stillestående ting. Men mennesker beveger seg for mye til at man får noe igjen for teknologien.

Alle nyhetene i årets Apple-kamera kan faktisk forandre mobilfotografering like betydelig som Huaweis første telefon med nattmodus, P20 Pro, gjorde for to og et halvt år siden.

Alt mens Huawei ligger med brukket rygg i Europa og USA på grunn av kjeklingen mellom to i overkant kranglete presidenter.

Like overraskende som 2020

Det meste som ble vist i kveld var på ryktebørsen på forhånd. Men det er likevel mange år siden jeg har sett en like heseblesende lansering fra Apple. Det er i det hele tatt mange år siden jeg har sett en lansering med like mange overskrifter. Og det er lenge siden jeg har sett noe jeg ville stått i kø utenfor en eplebutikk for.

Typisk at jeg får lyst til å stå i den køen akkurat i 2020.

Hvor lang er den køen om vi inkluderer sosial distansering? Rekker jeg å stå ferdig karantenen min på vei mot Apple Store i Stockholm?