Takk for hjelpen, EU

Jada, Apple - vi vet at USB-C er bra greier.

USB-C-kontakten er endelig på plass i iPhoner og AirPods. Og med det har absolutt alt fra Apple fått standardkontakten. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Finn Jarle har testet mobiler og andre dingser for Amobil, og etter hvert Tek, siden 2009. Før den tid jobbet han med salg av elektronikk og studerte medievitenskap på Universitetet i Bergen. Oppdatert 13. sep. Lagre

Cupertino/Tek.no: Apple liker å skryte av egen sjennialitet. Det meste de lanserer er tajma og tilrettelagt for å være riktig dings til riktig tid.

Og de pleier å treffe. Til dels nådeløst også, for de mange selskapene der ute som har fått tilbehørsproduktet sitt skutt ned av at Apple tetter hull i egen portefølje.

Men årets iPhone-lansering bar preg av at Apple hadde fått litt hjelp denne gangen.

Av ingen ringere enn EU.

Apple: Se den fine nye kontakten vår

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

I presentasjonen ble felles ladestandard nevnt som «konsept» med nøyaktig ingen ord. Som jeg fikk med meg, iallfall.

Men overgangen til USB-C ble malt som en gylden anledning til å øke nytten på alt du kan koble en iPhone til. Som for eksempel å gjøre den til en kablet og tilkoblet del av fotostudioet.

Hastighetsøkningen siste standard USB-C tillater, skal gjøre det raskere og bedre å overføre de mest krevende filene fra iPhone 15 Pro.

Og det er det jo lov å applaudere.

Har sneket seg unna i årevis

Apples proprietære kabler har vært et mål for EU i mange år. Resten av bransjen har for lengst standardisert, etter årene på starten av årtusenet der Samsung alene hadde titalls ulike ladekabler. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig kjenner vi bakteppet. Dette er den aller første iPhonen siden Steve Jobs lanserte den første som bruker en ladekabel som faktisk passer andre telefoner.

Dette har EU jobbet med å regulere i veldig mange år. Det har løpende gått rykter om at Apple har testet USB-kontakter på telefoner i eget hovedkvarter.

Men først nå er de altså virkelighet. Det antakelig takket være at EU endelig satte hardt mot hardt, og krevde at også kontakten i telefonen ble til USB-C, i stedet for de tidligere vagere formuleringene som har tillatt Apple å skulke unna ved å bare lage en overgang til en standardisert USB-kontakt.

Utskiftbare batterier snart?

USB-C-kontakten er ikke det eneste sporet av unionens - og forbrukeres - innblanding i denne høstens lansering.

For nytt av året er også et enklere utskiftbart bakdeksel på telefonene. Det har tidligere vært til dels svært vanskelig å bytte paneler og skjermer på en iPhone.

Alt dette mens den såkalte «retten til å reparere»-bevegelsen har vokst seg sterkere, og enkelte land har kjørt domstolene på aktører som ikke føyer seg. Sist ut er EU, som har varslet krav om utskiftbare batterier.

I kommentarfeltene er det mennesker som tror at dette vil kaste Apple og Samsung på dør, mens vi i Europa står igjen med store eldretelefoner.

En gradvis tilpasning

I stedet virker det som Apple denne gang kanskje gradvis tilpasser seg. Jeg har i hvert fall aldri hørt selskapet skryte av at det er enkelt å ta av et bakdeksel på en iPhone før. Og under der - skjuler det seg et batteri.

Hvor nært vil Apple komme EU i møte, før unionen setter hardt mot hardt også på dette området?

Selskapet har allerede begynt å føye seg på retten til å reparere, ved å la brukere leie utstyr og kjøpe delene som skal til for å reparere.

Også uautoriserte verksteder kan få tilgang på deler og utstyr fra Apple, der det før var stålkontroll, høye priser og kurs forbundet med slike saker.

Apple har vært gode, men ikke på alt

Det har sittet langt inne å tillate «retten til å reparere». Men nå kan vanlige kunder og hobbyreparatører få tak i deler og verktøy for å reparere iPhone. Og med iPhone 15-serien skal det ha blitt enda enklere å bytte bakdeksel. Kamera Apple

Standardisering, gjenbruk og karbonnøytral produksjon er fint for både miljø og lommebok.

Vi kan nikke anerkjennende til noen av tiltakene med resirkulering og bedre holdbarhet på produkter fra Apple nå. De har i årevis vært ekstremt gode på langvarig programvarestøtte, slik at produkter ikke dør på grunn av utgått sikkerhet.

Selv om Apple er glade i å skryte av alt de får til på egen hånd - trenger de noen ganger en støvel i baken. Og denne gangen ser den ut til å ha blitt avlevert av EUs vaktbikkjer.

Takk for hjelpen, EU.

Så må det med en aldri så liten helgardering. Apple har begrunnet sin skepsis mot EUs tvang blant annet med at det kan hindre innovasjon. Og det er umulig å vite om Apple hadde hatt en mange ganger bedre kontakt enn USB-C på gang dersom de ikke ble tvunget til å gå for «normen» denne gang. Men for mange vil det uansett være en fordel å klare seg med én kabel til flere ulike dingser.

Oppdatert 13. september 2023, 09:31