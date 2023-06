På «nært hold» med Vision Pro

Ble VR akkurat mer sexy eller bare mindre tilgjengelig?

Det er tydelig at Apple har gjort mye som konkurrentene ikke har gjort med denne typen produkter, men er det nok til å selge Vision Pro når prisen blir ekstrem? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Finn Jarle har testet mobiler og andre dingser for Amobil, og etter hvert Tek, siden 2009. Før den tid jobbet han med salg av elektronikk og studerte medievitenskap på Universitetet i Bergen. 6. juni 2023, 14:32 Lagre Lagre artikkel

Cupertino / Tek.no: Apples nye briller for utvidet virkelighet (AR), Vision Pro er akkurat lansert. Etter hauger av rykter - og utviklingsår - ble de endelig lansert her i Apples hovedkvarter i Cupertino.

Apples synspunkter fikk hele verden via videostrøm, men reaksjonene til tusenvis på WWDC kan også ha sagt noe om brillenes fremtid.

Ofte gikk det ekstatiske «åh, så smart»-gisp gjennom publikum. Men et par av gispene var ikke like optimistiske, som da Apple avslørte prisen: hele 3500 dollar, sannsynligvis godt over 40.000 kroner med dollarkurs og moms.

Brillene blir først tilgjengelig til neste år, så i første omgang fikk vi bare se noen demomodeller som lyste slik de ferdige produktene skal.

Det var ikke så rent lite oppmerksomhet som ble gitt Vision Pro-headsettene som var utstilt. Om de var fungerende eller bare visningsmodeller med litt lys i ble ikke nevnt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Klassisk Apple-design

Inntrykket av demobrillene vi fikk se - men slett ikke ta på - var at de liknet mye på Apples AirPods Max. Det er den samme estetikken med «mesh»-stoff og avrundede hjørner som er brukt.

Brukere av Apple Watch vil kjenne igjen den digitale kronen, og kanskje se fellestrekk i det svarte plastfeltet foran på Vision Pro.

Batteriboksen skal gi brukstid nok til to timer. Den lades tilsynelatende med USB-C. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Inspirert av mange produkter

Hodereimen minnet litt om både en Apple Watch-reim med innlagt «MagSafe»-kobling for strøm. Produktet kobles til enten batteri du kan ha i lommen - da varer det i to timer, eller om du trenger mer tid kan det kobles til veggen.

Om du kan kjøpe flere batterier ble ikke sagt, men vi mistenker at det vil bli mulig.

Mange positive reaksjoner

Det var positive reaksjoner blant publikum på ting som den sømløse blandingen av VR og omgivelser, der det trengtes .

Spesielt da det ble vist frem hvordan ett enkelt blikk på en Mac flyttet hele arbeidsflyten fra Macen og inn i brillene ble publikum lett ekstatiske.

Har Apple gjort VR hot?

Flere ting underveis ga liknende reaksjon. Det er hevet over tvil at Apple har tenkt noen smarte tanker når de har utviklet Vision Pro - tanker hverken HTC eller Meta har gjort alvor av foreløpig i Vive eller Quest.

De positive reaksjonene antyder at Apple kanskje er på vei til å gjøre det de er regjerende mestre i; å få tidligere usexy teknologi til å bli stilig og hot.

Innsiden av brillen skal kunne tilpasses mange ulike syn og ansiktsformer. Men betyr det også at brillen blir helt personlig, og må familien ha flere Vision Pro til hvert medlem? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... men hva med prisen?

En sjeldenhet på Apple-lanseringer er buing og tilsvarende reaksjoner. Jeg skal ikke hevde det ble buet på Vision Pro, men lyden publikum ga fra seg da den enorme prisen ble avslørt kan mest beskrives som lyden av vantro.

Vi visste de ville bli dyre - ryktene har sagt over 3000 dollar en stund nå. Men 3500 dollar var enda mer. Og for oss i Norge må vi anta at det blir nord om 40.000 kroner med mindre Apple velger uvanlige prisstrukturer for å stimulere salg.

Under ser du klippet fra da Apple viste frem samhandling mellom Vision Pro og Mac. Høyreklikk for å få opp videokontroller og aktivere lyd dersom du vil høre publikums reaksjon.

Hva viste Apple egentlig frem?

Et annet viktig spørsmål som jeg har sett internettkommentariatet ta opp er - hva fikk vi egentlig se i dag?

For de fleste av bildene Apple viste frem var av tradisjonelle apper hengende i luften over bilder av omgivelsene. Vi fikk også se video bli vist frem på samme måte som dagens VR-briller i stor grad kan.

Det vi ikke fikk se var reinhekla innhold laget spesifikt for denne typen datamaskiner. Vi vet altså ikke riktig hvordan «killer appen» vil se ut.

– Først med koste hva det koste vil

På vei tilbake til hotellet etter en inntrykksmettet dag i Apple Park tok bussjåføren vår opp enda et spørsmål jeg ikke hadde tenkt på.

Apple virker å være de første som prøver å få til dette koste hva det vil. Der HTC og Meta gir seg på 10–15.000 kroner for produktene sine, velger Apple å gå opp i 3–4-gangern.

Og det gjør de med teknologi ingen andre har. De har spesialutviklede skjermer, de har netthinneidentifikasjon av brukeren. De har eksklusive materialer og et økosystem som allerede er omtrent alene om å bygge bro mellom store og små skjermer, der både Android og Windows så langt har kommet til kort om å favne «alt».

Spesielle hodetelefoner integrert i båndet skal gi en følelse av at også lyden kommer fra omgivelsene dine og ikke fra hodetelefoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

2 x «kanskje»

Kanskje er det den holdningen som mangler for at slike briller skal lykkes? Kanskje vil folk rett og slett kjøpe en mellomgenerasjon av iPhone mindre, og spare pengene til å kjøpe Vision Pro - hvis de blir gode nok?

Kanskje kan de erstatte produkter du alt har i dag, og dermed rettferdiggjøre enda mer av prisen?

Refrenget: Fortsatt VR, men kanskje?

Noen større amerikanske medier fikk prøve brillene. The Verge skriver at de er de mest påkostede og imponerende VR-brillene de har prøvd, og skryter av både byggekvalitet og skjermer. Samtidig kritiserer de at heller ikke Apple helt gir oss svaret på hva vi skal bruke dem til.

Engadget sier noe av det samme, og kaller det en milepæl, og de beste VR/AR-brillene de så langt har prøvd, men at de fortsatt har de samme utfordringene som hele feltet av VR-produkter har hatt så langt.

Youtuberen MKBHD omtaler det som «ikke et produkt for massene», men viser samtidig til aller første generasjon Apple Watch, og forklarer at de første brukerne og utviklerne på plattformen avgjorde retningen Watch etter hvert tok.

Ble «VR» nettopp sexy? Og er det nok?

Selv etter mange år på markedet er ikke VR eller AR så sexy som det først ble lovet å være.

Tvert om har nok mange hatt ganske middels opplevelser med teknologien.

Vil Apple klare å renske opp i det «forurensede» vannet, og er «oooh»-ene over fett potensial nok til å få folk til å bla opp prisen av tre påkosta iPhoner for ett AR/VR-headset? Selv et som gjør ting smartere og teknisk bedre enn alle andre?

Det eneste jeg vet er at det er vanskelig å spå, og Apple har fått tommelen ned av både finansmarkedene og dingsejournalistene mange ganger før.

6. juni 2023, 14:32