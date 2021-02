Hvorfor lanseres det fortsatt uferdige elbiler?

Kundene betaler for å være testpiloter.

Etter at mange av de tidlige kjøperne på ID.3 har sett bilene deres dugge over eller reise avsted på lasteplanet til «Falken», står nye kunder i kø og venter på neste modell ut - el-SUV-en ID.4, som allerede har rukket å bli litt utsatt. Heller ikke der er bilene tilgjengelig for prøvekjøring. Vil kundene bli fornøyde? Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22 Jan 2021 14:19

Elbilene og fordelene som følger med har tatt Norge med storm. Om det er prisen i bomringen eller merverdiavgiften eller bare den billige strømmen som gjør dem til vinnere på norske veier skal jeg ikke prøve å spekulere i. Men jeg begynner å se konturene av et problem med måten de lanseres på. Og fellesnevneren virker å være «fort og gæli», samtidig som kundene forventes å stå i kø for å få kjøpt biler de ikke har prøvekjørt. Etter at bilen er levert er du prisgitt at produsenten tar akkurat ditt problem med modellen alvorlig nok til å prioritere det. Hvis ikke må du nesten lære deg å leve med handikappet du har betalt mye for.

Vi er også for lengst ute av tiden der det bare var entusiastene som kjørte elektrisk. Med de store merkene over på elektrisk fremdrift kommer også folk flest med på lasset. Og folk flest forventer ikke å måtte leve med store problemer gjennom måneder mens produsenten summer seg og finner ut hva som er galt.

For min egen del fikk jeg føle problemene på kroppen med en ID.3 jeg hadde stått i kø for ett års tid, og signerte kontrakt på før jeg fikk prøvekjøre bilen. Modellen har flere kjente feil, der kanskje problemet med plutselig og lynrask overdugging er mest alvorlig.

Problem etter problem etter problem

Men ID.3 kommer ikke alene. Her er noen av elbilproblemene det siste året:

Volkswagen har bekreftet problemer med 12V-systemene og dugg i ID.3. Sistnevnte gjør at produsenten anbefaler brukere å kjøre uten aircondition påskrudd så fort temperaturen er under 10 grader - i praksis gjennom vinteren, når mange bruker nettopp AC-en til å fjerne dugg fra vinduene. Brukere har rapportert om svært mange ulike feil med bilene.

Polestar 2 har hatt mange problemer med programvare og 12V-problematikk - flere av problemene er skrevet om av Motor.

Hyundai Kona har hatt problemer med 12V og måtte oppdateres for sikker bremsefunksjon - sistnevnte omtalt av Dinside. Noen av bilene i andre markeder er også oppdatert/sjekket for brannrisiko ved driftsbatteriet.

Nye Tesla Model 3 har problemer med varmepumpen, som har gjort at mange har måttet kjøre rundt i iskalde biler.

Teslas Model S og Model X har problemer med styringsenheten der logging gradvis fyller opp lagringen og til slutt hindrer deler av systemet fra å virke. Ifølge BBC har produsenten blitt bedt om å tilbakekalle biler fra mellom 2012 og 2018 på amerikanske veier.

Audi e-tron hadde også trøbbel med lading, og en rekke feilmeldinger da den dukket opp i 2019. En av de tidligere e-tron-eiernes problemer gikk så smått viralt på Youtube med nesten 400.000 visninger.

MGs rimelige el-SUV kastet plutselig av seg mesteparten av sin elektriske rekkevidde, og rakk plutselig kun rundt 44 kilometer etter en oppdatering. Det er omtrent den samme rekkevidden som en plug-in-hybrid ofte har elektrisk. Bilen ble imidlertid raskt oppdatert igjen og skal ha fått tilbake rekkevidden fra før problemene oppsto, og det er ellers en bil som har utmerket seg ved å gå lenger enn lovet da Motor testet den.

Jaguars i-pace slapp inn sand og støv gjennom bakdørene i bilene. Problemet har vedvart fra 2019 og varte minst gjennom sensommeren 2020, da det på nytt ble lovet bedring.

Hyundai Kona har problemer med 12V-systemene sine og er kalt tilbake for oppdatering av bremsesystemene. I andre markeder enn vårt er den tatt inn til sjekk for brannfare ved driftsbatteriet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sutringen på Facebook er neppe bunnen av isfjellet

Forbrukeres førsteinnskytelse nok heller er å kontakte leverandøren enn å poste sinte innlegg på Facebook. Problemene rammer tross alt et produkt som vanligvis koster over 300.000 kroner. Sagt på en annen måte; de sinte kundene som skriver i nettforum er antakeligvis toppen, ikke bunnen av isfjellet. Hvem kontakter ikke leverandøren om feil de opplever som alvorlige?

Flere av disse bilene koster godt over 400.000 selv for relativt enkle modeller, og uten avgiftene som pålegges fossilbiler. Det i seg selv kan det muligens stilles spørsmålstegn ved, gitt at hybridbiler som både har forbrenningsmotor, elektrisk drivlinje og fulle bilavgifter ofte koster mindre enn en «subsidiert» elbil. Nuvel.

Min egen ID.3 har reist til de muligens evige jaktmarker, etter å ha vist frem alle tenkelige feilmeldinger som en kokko påfugl. Den var etter alle solemerker blant de relativt sjeldne bilene med «alle plagene» innenfor sin modell, der samtidig en altfor høy andel av bilene virker å ha hatt «noe» trøbbel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Får ikke prøvekjørt

Et annet «problem» med elbilene handler om måten det kommuniseres og fravær av muligheter til prøvekjøring.

Selv en kort prøvekjøring hadde avdekket om det er viktige aspekter ved bilen som påvirker om du kan leve med den eller ei - være seg feil og mangler, eller bare utstyrsnivå og utforming av det utstyret.

Det er mange ting folk forventer i bilene sine, og er du som meg - eller som formodentlig folk flest - sjekker du ikke alltid det du betrakter som selvfølgeligheter. Og får du ikke prøvekjørt bilen før du signerer kontrakten får du antakeligvis levert en bil med flere overraskelser.

Så som de mange som klager over at ID.3 Plus blir levert uten høyttalere bak. Det er en liten familiebil til over 400.000 kroner, der fru og herr altså må sette volumet på omtrent 200 på høyttalerene foran for at de yngste i baksetet skal få Kaptein Sabeltann-fixen sin på langtur. Det avhjelpes lite av at Volkswagen teller hver minste antydning til høyttalere på bilen som separate enheter, og oppgir at Plus har fem høyttalere - to av dem er diskanthøyttaleren i vindusruta foran.

En av bilene som også har hatt en liten klagestorm etter lanseringen er Polestar 2. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Er godkjenningen god nok?

Måten elbiler godkjennes for salg i EU virker ikke å være god nok, når for eksempel både Vegvesen og forbrukermyndigheter kan si at måten ID.3 dugger over på ikke er forenlig med trygg kjøring , samtidig som bilene fortsatt får være på veien frem til Volkswagen finner det for godt å oppdatere dem.

Det kan ikke stikkes under en stol at det er mange fornøyde elbilister der ute også. Det er jo absolutt ikke uten grunn at det har dannet seg så tydelige entusiastleire rundt bilene. Men selv om vi nå er der at bilene utgjør flertallet av de solgte i Norge, betyr ikke det at elbilverdenen er moden. Like lite som mobilverdenen var moden da E24 skrev om rekordimport av smarttelefoner i 2012 . Det har skjedd litt på årene siden.

Personlig er det uaktuelt å gå tilbake til fossilbil etter å ha levd med elektrisk drift en stund. Jeg elsket å kjøre elektrisk med plug-in-bilen min, og selve kjøreopplevelsen i elbilene jeg har hatt har vært vesentlig bedre enn i tilsvarende fossilbiler.

Men inntrykket svekkes ved at det er vanskelig å føle seg trygg når man anskaffer seg bilene. Får jeg vite alt jeg trenger? Hvor fort utbedres feil som kanskje kan oppstå? Vil oppdateringer gjøre bilen bedre eller verre? For å nevne mobiler igjen - vi har nok alle vært borti «den» oppdateringen som gjør mobilen ti ganger dårligere enn den var dagen før. Jo mer teknologiorienterte biler blir, desto mer øker faren for slike problemer.

Årets oppdaterte Model 3 har hatt problemer med varmepumpen. Det ble nokså raskt ryddet opp i med en oppdatering. Montasje: Hanne Hattrem, VG / Gjermund Hansen

Alle er tjent med bedre elbilsalg

Om så skatter og avgifter var de samme for elbiler som for andre biler, hadde antakeligvis regnestykket for de rimeligste elbilene kommet ut i pluss bare på rimelig «drivstoff» alene. Så at elektriske biler er fremtiden virker ikke å være i tvil.

Men jeg er rimelig sikker på at måten salg og håndtering av problemer på foregår i dag ikke kommer til å tåle tidens tann. Og produsentene må gjerne skylde alt de vil på pandemien. Men når de holder folk i bilkø i månedsvis, lar folk signere uten å ha prøvekjørt og i noen fall ønsker at kunder skal stille seg ansvarlige for kontrakten ved mulige avgiftsøkninger månedsvis frem i tid - skinner det gjennom at det handler mer om den beinharde konkurransen mellom produsentene enn noe virus.

En beinhard konkurranse som bør temmes bittelitt av myndigheter slik at absolutt alle kan få gode opplevelser med elbil. Det er vi alle tjent med - også de av oss som opplever problemfrie biler i dag, men kan støte på en problematisk oppdatering senere. Når den tid kommer er vi også helt avhengige av at feilen kan løses noenlunde fort.

Kontrasten mellom folk som klager på en visuell feil i iPhone-menyene på et produkt til åtte-ni tusenlapper og de samme folkene som virker villige til å akseptere å stå med hodet bøyd under panseret på en ny bil med nødstarter synes jeg dessuten er ganske underlig.