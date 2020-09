Nvidias kjøp av Arm kan få enorme konsekvenser

Én mulighet: ingen kinesiske smartmobiler med Arm.

Arm er kanskje det viktigste selskapet du aldri har hørt om. Samme hvilken mobil du peker på, er en helt avgjørende del av innmaten laget av det britiske selskapet. Nå har det fått amerikanske eiere, og det kan bety store omveltninger i teknologibransjen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 14 Sept 2020 07:14

To av verdens virkelige teknologikjemper slo seg akkurat sammen . Nvidia er verdensledende grafikkortutvikler, mens Arm er verdensledende – og omtrent den eneste – utvikleren av design for mobilprosessorer. Ingen av selskapene ser du på nært hold når du tar frem en datamaskin eller løfter mobilen ut av lommen – men betydningen disse selskapene har kan likevel ikke overdrives.

Uten Arm hadde nær 100 prosent av den moderne mobilindustrien de fleste av oss kjenner måttet legge om virksomheten. Omtrent de eneste mobilprosessorene med noen utbredelse som ikke har sitt opphav hos Arm finner du i de aller billigste mobilene uten smartfunksjoner. Så fort mobilen kjører Android eller iOS er det en eller annen variant av Arms design som gjør at opplevelsen blir så god som den er.

Det sier sitt at Intel har forsøkt å konkurrere med de Arm-baserte prosessorene uten å lykkes. Det kan argumenteres for at Arm er verdens viktigste selskap i dag – gitt at en enorm andel av tingene rundt oss er basert på deres teknologi.

Men hva kan oppkjøpet bety i praksis?

Det har i seg potensialet til å bety en enorm omvelting. Legg sammen disse faktorene:

Nvidia er et amerikansk gigantselskap som vil nå eie verdens største mobilprosessoraktør.

En enorm andel av verdens smartdingsproduksjon foregår i Kina.

USA og Kina er ikke bestevenner for tiden.

Kuttet forbindelsene med Huawei – en stund

Arm var inntil denne uken eid av japanske Softbank. Selskapet er imidlertid britisk, og prosessordesignene deres har i seg teknologi fra flere ulike land, deriblant USA. Da Huawei-restriksjonene ble innført av Trump-administrasjonen i fjor vår var Arm én av aktørene som kuttet forbindelsen med den kinesiske mobilgiganten.

En liten stund senere gjenopptok de to selskapene likevel kontakten, etter at Arm hadde funnet ut at teknologien deres var – eh, britisk nok .

Huawei lager i likhet med Apple, Samsung og Qualcomm sine egne prosessorbrikker, men utgangspunktet for alle prosessorene fra alle de fire selskapene er altså Arms prosessordesign, og for Huawei og Samsungs del bruker de også Arms grafikkprosessordesign. Huaweis underbruk som lager prosessorene heter HiSilicon, og prosessorene er kjent som Kirin. Disse Kirin-prosessorene står i så godt som alle toppmodellene fra selskapet, mens rimeligere mobiler ofte har Arm-baserte prosessorer fra amerikanske Qualcomm.

Men siden selskapet har brukt Qualcomm-prosessorer i rimeligere utstyr, der de også relativt enkelt kunne skrudd på plass sine egne Kirin-prosessorer var ikke en mulig handelsnekt med Qualcomm like viktig som en mulig handelsnekt med selveste Arm – som altså forsyner dem alle med teknologi.

Med japanske eiere var det uansett ikke et amerikansk selskap. Men nå er Arm altså i ferd med å bli akkurat det.

Fanges Arm og kinesisk industri mellom to sterke menn?

Med Arm i amerikansk varetekt er det ikke usannsynlig at selskapet kan bli med i den samme, pågående handelskrigen og sikkerhetsparanoiaen som preger forholdet mellom de to landene som TikTok og Huawei har blitt fanget midt mellom.

Og det som er enda mer eksplosivt her er at dette er en leverandør en nær samlet kinesisk teknologiindustri er avhengig av for å kunne levere konkurransedyktige produkter. Å utvikle en prosessordesign fra bunnen er en ekstremt kompleks ting, som kan ta titalls år og veldig store økonomiske ressurser. Å utvikle en strømsnill, kjølig og effektiv prosessordesign fra bunnen som snakker godt med programvaren som allerede finnes på markedet – er enda mer krevende.

I praksis er et Arm på amerikanske hender et mulig «balletak» på den kinesiske teknologiindustrien.

Men om amerikanerne vil gjøre bruk av det vet bare fuglene. Og Donald Trump. Det er uansett ingen tvil om at dette potensielt kan bli et nesten uslåelig ess opp ermet for den amerikanske lederen. Og det er i oppkjøringen til en intens og til dels bitter valgkamp slike ess fort kan bli nyttige.

Med kjempebranner, corona-dødsfall som er i ferd med å passere 200.000 og en vaklende økonomi hadde en seier mot Kina og for amerikanske arbeidsplasser sett svært bra ut på Trumps CV inn mot den store «medarbeidersamtalen» 3. november.

For øvrig ble TikToks amerikanske del akkurat solgt til amerikanske Oracle , etter at den amerikanske administrasjonen nedla ultimatum; selg virksomheten eller få den forbudt. Mistroen mot den kinesiske appen tiltok i styrke i fjor høst .