– Slutt på nye dingser hvert år

Noen velger at mobilen din skal bli utrygg etter tre år.

Mange elektronikkprodusenter kutter oppdateringene på fungerende produkter når de føler for det. Men den som mange oppfatter som «verstingen» på planlagt foreldelse har sakte men sikkert blitt en av «bestingene».

Elektronikken vår varer stadig lenger. For mange typer dingser strekker varigheten seg i snitt forbi tre år. Det er slutt på at vi handler nytt hver eneste gang dingsemakerne lanserer.

Men ikke alle har skjønt tegninga ennå. Og mange produkter dør en høyst kunstig og unødvendig død når produsentene bestemmer seg for å slutte å oppdatere.

Det harmonerer ikke særlig godt med en «overmoden» mobil- og TV-bransje, for eksempel. De dyreste produktene har kraftverk av noen prosessorer i seg, og mange gigabyte med RAM og andre forkortelser. Det er ingenting ved dem rent fysisk som sier at de er nødt til å gi seg i tjeneste tre år etter kjøp.

Men det gjør de ganske ofte.

Lite nytt å tilby

Og det er (nesten) bare fordi produsentene bestemmer seg for det og ikke har en forretningsmodell tilpasset vår nye virkelighet. Mange lever fortsatt i 2005, der de tror nylansering hvert år må til for å henge med, og at de har noe drastisk og nødvendig nytt å tilby hver eneste gang.

I realiteten er det svært ofte gimmicks som hauses opp. Det er ikke at det ikke skjer forbedringer - for de kommer i en jevn flyt. Men de store øyeblikkene som revolusjonerer et felt er nær fraværende om dagen.

Det sammenfaller ganske greit med behovet for å kutte ned i fysisk forbruk.

Shoppestopp betyr ikke utviklingsstopp

Der vi slett ikke trenger å kutte ned er i innovasjon på funksjoner og programvare. Men jeg har et bestemt inntrykk av at slikt holdes tilbake av mange dingseprodusenter. For hva skulle man gjort uten disse nye funksjonene når neste dings uten de store maskinvarenyhetene skal lanseres?

Jeg skal gi produsentene en slags unnskyldning å klamre seg til. For enkelte nyvinninger krever ny maskinvare. De forekommer, men det er aldeles ikke hver eneste ting. Og dessuten; de beste i klassen får til å oppdatere gamle produkter seks-sju år i strekk uten store problemer.

Apples dårlige rykte er utgått på dato

Til tross for all pepperen de har fått snakker jeg selvfølgelig om Apple. Selskapet som nesten under nesen på oss har innrettet seg for fremtiden på en bedre måte enn de fleste. Selskapet som beskyldes for «planlagt foreldelse» og har blitt trukket for retten for det i mange land. Et selskap som åpenbart ikke er totalt renhårig i sammenhengen.

Men som likevel på underlig vis har havnet fremst blant trekkhundene på varige produkter og fornuftig oppdateringsstrategi.

For Apples rykte er dårligere enn deres praksis. Forbrukerfiendtlige blir det ofte sagt. Lar seg ikke reparere. Dårligere på spesifikasjoner enn konkurrentene. Dyrere enn nødvendig.

Det meste av dette har gradvis blitt galt å hevde. Men selv nerder som følger med gjentar ofte de gamle sannhetene.

Billig, raskt og holdbart

Apple oppdaterer produkter sju år i strekk. Du kan kjøpe en iPad for under 4.000 riksdaler, og en iPhone under 5.000. Apple Watch? Verdens mestselgende smartklokkeserie har en inngangsbillett rundt 2500 kroner. Er noe av dette så dyrt? Vel er det ikke aller siste skrik, og ingen av produktene heter «Pro».

Men samtidig har også påstanden om svakere maskinvare blitt feil over tid. Stadig oftere leder eplene på ytelsesstatistikken. Ikke bare det - på noen områder løper de i ring rundt konkurrentene. Så de gamle produktene blir fortsatt oppdatert lenge, og har masse futt for en vanlig bruker.

Og etter litt deng i forskjellige land har selskapet også blitt tvunget til å legge den siste brikken i «omstillingen for fremtiden» - nå tilbyr de også deler til uavhengige reparatører og privatpersoner.

Et varig produkt kan selges

Skulle du ville gå videre til neste generasjon produkt litt før folk flest er det noen ganger grunner til det. Kanskje ble lagringsplassen for smal, kanskje kom akkurat funksjonen du ventet på året etter du kjøpte. Da er annenhåndsverdien høyere for Apple-produkter enn noe annet merke. Også om du skal selge inngangsmodellene.

Alt dette i en verden der konkurrentene bare plutselig kan bestemme seg for at nå oppdateres ikke akkurat ditt produkt lenger. Alt fra bilprodusenter til TV-produsenter og smarthjemprodusenter er skyldige i toskeskapen. De pensjonerer fullt brukbare produkter - av og til med rabatter på nye produkter, for å sukre pillen. Og uten tvil også for å sukre sine egne kvartalsresultater.

Ikke bare det, men mange billige smartprodukter selges også helt på tampen av sin levetid og har knapt oppdateringer igjen å få etter at de har forlatt butikkene.

Dingsen din kunne holdt mye lenger

Faktum er at maskinvaren du holder i hendene dine akkurat nå helt sikkert kunne fungert både ett og to år til. Kanskje mer. Men uten oppdateringer går den fra å være et verktøy til å bli en risiko.

Og noen velger aktivt at det skal skje.

Antakelig er det for å få deg ut i butikkene for å fornye. Alternativet var at de ga deg nye funksjoner og oppdatert sikkerhet så lenge produktet faktisk fungerte - eller i hvert fall til det ble «helt uråd» å oppdatere det.

Når vi spør dingseprodusenter hvor lenge de lover oppdateringer blir de som regel blanke i blikket, og svarer to, tre eller i høyden fire år. Mange har ikke engang en konkret plan, som kan bety ett år eller ti - fuglene veit. Bilprodusentene er for eksempel glade i å reklamere for de smarte funksjonene bilene har, men er langt mindre svarvillige når vi spør hvor lenge de egenskapene vil vare.

Mange måter å fikse biffen

Akkurat hvordan dette løses best vet jeg ikke. Kan hende er et par hundrelapper i året for å holde mobilen oppdatert forbi det tredje året et greit kompromiss som sørger for at nyvinningen fortsetter? Kanskje er det fornuftig å selge kokkodyre «hypedingser» av typen skjermføtter og hjul til PC-kasser bare for å få ekstra skriverier og de best bemidlede til å betale for utviklinga til resten av oss.

Men akkurat nå virker det i hvert fall som om noen blant oss har los på fremtiden. Andre ikke bare sitter fast i fortiden - de velger å gjøre fremtiden utrygg for kjøperne sine.

I grunnen ikke så ulikt mange ting i samfunnet. Men vinneren kåres antakeligvis til slutt uansett hvilken strategi man velger.