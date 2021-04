Apple kan ikke mislykkes

Kanskje gigantens smarteste grep noensinne?

Mens konkurrentene strever med å få til en arbeidsflyt som går sømløst mellom mobiler, nettbrett og PC-er, kan Apple nøye seg med en slags avstemning om hva brukerne deres vil ha. Bjørnesterke iPader med mulighet for avanserte gjøremål, eller like sterke Macer som kan by på enormt apputvalg og lettvint moro når arbeidsdagen er omme. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 21 Apr 2021 10:46

Hvordan vil du jobbe og underholdes fremover?

Der andre teknologiselskap har trynet i forsøket på å smelte sammen store og små skjermer så langt, ser Apple ut til å ha valgt en uslåelig strategi. En de ikke kan mislykkes med. De lar deg som bruker velge hva du foretrekker, samtidig som de sørger for at begge variantene er gode nok til alt.

Andre aktører, deriblant Microsoft, har prøvd å få deg til å passe inn i et bankebrett der du må velge enten PC eller nettbrett. De har forsøkt seg på telefoner også. Hver av dem har hatt svært ulike egenskaper og muligheter.

Strategiene kan likne på hverandre, men fleksibiliteten Apple bygger inn kan i praksis ikke mislykkes, siden den ikke gjør noen av utgangspunktene dårligere - og begge er elsket av sine brukere fra før.

MacBook med M1-prosessor eller iPad? Apple lar det være opp til deg som bruker å velge hva du foretrekker, samtidig som hver av plattformene har fått stadig mer overlapp. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Andre aktører har gått på trynet

Microsoft har i årevis forsøkt å få små og store skjermer til å «snakke sammen».

Surface RT-nettbrettene med mobilprosessorer hadde lang batteritid, men svært dårlig programvarestøtte, og til dels bare halvveis menytilpasning for fingerbruk. De har forsøkt å gi fullblods Windows støtte for lettbeint fingerstyring, uten at hverken operativsystemet eller Intels x86-prosessorer har holdt helt følge med den smidige brukeropplevelsen en mobilprosessor med mobile menysystemer kan gi.

Apple på sin side introduserte PC-er, eller Macer om du vil, med lynraske mobilprosessorer og mulighet for å kjøre programvare laget for nettbrett og mobiler.

I tillegg slapp de akkurat nye iPad Pro som har samme typen lynrask prosessor som nye iMac har, og den kjører mobiltilpasset programvare fra før. Som ekstra bonus kan den kjøpes med Magic Keyboard-dekselet som får den til å fremstå fysisk mer eller mindre som en laptop. Den har dessuten fått en rekke av de kraftigste egenskapene du forventer fra en Mac, så som Thunderbolt-tilkobling for høyoppløste proffskjermer.

I stedet for å presentere deg med et bankebrett der du ikke riktig føler du passer i noen av formene, men likevel må velge en - gir Apple deg på sett og vis muligheten til å utforme det bankebrettet selv. Uansett hva du velger får du ikke en dårligere opplevelse enn du hadde på formfaktoren før.

Men hver formfaktor gir deg likevel flere muligheter.

Med Magic Keyboard ser en iPad Pro nesten uten som en laptop. Det er ikke tilfeldig; i stadig økende grad kan den gjøre alt arbeidet til en laptop også. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvorfor velger du som du gjør?

For mange er en hverdag med både Mac og iPad, og gjerne iPhone og Apple Watch også, hverdagen fra før. Og selv om disse altså ikke trengte å velge hvilket produkt de skulle ha, men tok seg råd til «hele økosystemet» - er det fortsatt et spørsmål om hvor man faktisk foretrekker å få jobben gjort.

Hvis du skal jobbe litt på hytta, eller på den ferieturen det kanskje blir mulighet til etter hvert, hva tar du med deg?

Reiser du tungt og tar med både iPad og Mac, eller tar du med én av delene? Og i så fall hvorfor velger du som du gjør?

Det er sannsynlig at Apple-brukere etter hvert vil falle ned på én av formfaktorene som sin hovedløsning. Og det kan hende at iPad OS og iOS for mange blir den viktigste av disse, siden de er så lettvinte til daglig bruk.

Mer fleksibelt enn Windows

Med støtte for mus, USB 4 og Thunderbolt i iPad Pro øker sannsynligheten for at en iPad er alt du trenger. Og Apple har uansett gjort det svært lett å få en smak på hva dette handler om - alle de siste årenes iPader støtter iPad OS med musestøtte og mulighet for flere samtidige vinduer. Arbeidsflyten er det altså veldig mange som har tilgang på. Tar vi med lettutgaven i en helt vanlig iPhone øker det enda mer.

I praksis har Apple på tvers av relativt få forskjellige enheter nå en vesentlig mer fleksibel maskinpark enn det du får med Windows. Selv om Microsoft og en del dingseprodusenter, så som Samsung, prøver seg på å utstyre Windows-ting med mobilprosessorer, har ikke disse produktene et etablert økosystem av apper og tilbehør fra før.

Det finnes muligheter til å utvikle apper på tvers av Windows-varianter, enten de kjører på x86 eller på mobilplattformer, og plattformene er også i stand til å emulere hverandre. Men med en gang det er snakk om emulering har brukeropplevelsen en tendens til å falle fra hverandre.

Med Windows må du i større grad velge. Og mobiltelefonen som komponent i det valget finnes ikke i det hele tatt. Windows-brukere flest må enten ha en iPhone eller en Android-telefon, hvis telefonen skal være smart.

En iPhone har i dag lynende rask maskinvare - raskere enn i mange bærbare PC-er. Og med iOS som i praksis er iPad OS uten støtte for mus og samtidige vinduer, kan den kjøre omtrent alle de samme appene, og alt fungerer sømløst. Fra telefon, til nettbrett til - hvis du trenger det - Mac - Apple er alene om å ha full kontroll på hele utvalget. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple er de eneste med en plan

Selv om Android-telefoner dominerer planeten og folks lommer i rent antall, har Google et vel så stort problem. Deres Chromebooks har ikke riktig bitt fra seg ennå, og selv om de deler mange av fordelene med fleksibel appkjøring på tvers av ett stort økosystem, slik som Apple nå kan vise til - går det utrolig mange telefoner ut av butikkdørene for hver Chromebook.

Og på nettbrett er Android, om enn et greit system, for alle praktiske formål forlatt i støvet av iPader og Surfacer - der sistnevnte for en stor del er PC-er i kamuflasje.

Apple fremstår i dag som den eneste store teknologiprodusenten med en plan. Og det er intet mindre enn en plan som er dømt til å lykkes. For hva er det verste som kan skje?

iPad OS kan utkonkurrere MacOS, eller omvendt. Uansett vinner Apple.

Her er for øvrig alt Apple lanserte tirsdag:

