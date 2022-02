Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Freden er slutt: Microsoft og Sony deler spillverdenen i to

En mur av eksklusive spill stilles mot hverandre. Du blir taperen.

Mandag kveld ble det kjent at Sony, selskapet bak Playstation, kjøper spillutvikleren Bungie for 32 milliarder kroner.

Enn så lange vil Bungies spill også slippes til erkerivalens Xbox-konsoller, og offisielt er det ingen oppmaning til krig. Playstation-sjef Jim Ryan uttalte nemlig rett etter oppkjøpet at det bare handler om å «sikre seg Bungies ekspertise på infrastruktur og spillfellesskap».

Oppkjøpet blir likevel en «takk for sist» til Microsoft, som for kort tid siden hentet over 600 milliarder kroner fra sitt gigantiske pengehvelv for å sikre seg Activision Blizzard. Selskapet bak verdenskjente spillserier som Call of Duty, Diablo, Overwatch og World of Warcraft, som trolig vil komme eksklusivt til deres plattformer i fremtiden.

Det er også bare et års tid siden Microsoft slukte Zenimax Media, med The Elder Scrolls- og Fallout-skaper Bethesda i stallen. Deres spill vil låses til Microsofts plattformer fremover, og altså forsvinne fra Playstation.

Tar en jafs av Xbox-sjelen

I forhold til Microsofts siste transaksjoner fremstår Sonys som «peanuts». Bungie har da også bare én serie med potensial til å engasjere bredt og flytte spillere: Destiny.

Destiny 2.

Og den serien er ikke så viktig som spillets egen base tror, heller. Kanskje er det nettopp derfor den ifølge Sony skal forbli på alle plattformer også.

Men dette er uansett ikke bare en handel for å vise at Sony kan hente dyktige spillselskaper og er villige til å demme opp så Microsoft ikke sikrer seg kontroll over hele spillverdenen alene. Overtagelsen er også personlig.

Bungie er nemlig ingen ringere enn skaperen av Halo-spillserien.

Den som både var, og er, Microsofts fremste våpen mot Sonys og Nintendos mer kjente maskoter og spillserier. Og hovedgrunnen til at Xbox overlevde som merkevare i utgangspunktet da den utfordret Sony og Nintendo for vel 20 år siden.

Nå er det riktig nok noen år siden Bungie ga fra seg Halo-serien til et annet Microsoft-kontrollert selskap, så Xbox-fans som er redde for å miste Master Chief kan puste rolig ut.

Men med oppkjøpet lar Sony sin amerikanske rival vite at de har oppfattet signalet derfra. Microsoft er ansvarlig for å ha satt i gang oppkjøpsbølgen vi nå ser, og Sony svarer ved å starte med å ta en jafs av selve sjelen deres.

Halo-serien er ble overdratt fra Bungie til Microsoft-kontrollerte 343 Industries for noen år siden. Serien fortsetter dermed å være Xbox- og PC-eksklusiv.

På vei opp hvert sitt fjell

At Sony overtar selskapet som gjorde Xbox til en rival i utgangspunktet markerer bare startskuddet på en opptrapping fra det tradisjonsrike spillselskapet.

Mange vil nok tenke det er positivt at Sony svarer på Microsofts nylige fremstøt.

Men, om du som spiller sliter med å velge en favoritt i dag, da er det bare å tenke med gru på fremtidens spillmarked.

De siste 10 årene har det vært nesten hipp som happ hvilken konsoll du har kjøpt av Xbox eller Playstation. De fleste titler har vært tilgjengelige på begge konsoller, kun med enkelte fanebærende eksklusive spill som kunne avgjøre valget for den mest dedikerte fanskaren.

Nå er dette vel tiår lange unntaket fra konsollverdenens normaltilstand på vei til å bli historie. Konsollkrigene alle som vokste opp før 2010-tallet husker så godt, er igjen i emning.

Microsoft med sin Xbox, og Sony med sin Playstation, er på full fart opp hver sin fjellside. Og de forsøker hardere enn noensinne å lokke deg som spiller opp til toppen sammen med seg.

Stakkars deg som blir igjen nede i skyttergraven, skuende og med hvite flagg i lange armer. I fremtiden kan du ikke forvente å finne så mange spill som gis ut til alle konsoller som i dag.

Du blir taperen

Og det er dessverre vanskelig å se at de som blir med en av sidene kommer ut som vinnere heller. Velger du én, beveger du deg bort fra den andre, med alle spillopplevelser du gir avkall på i prosessen.

Du kan selvsagt kjøpe konsoller fra begge parter, men det er neppe en løsning andre enn konsollprodusentene selv er tjent med. Eller som andre enn de aller største (og rikeste) entusiastene vurderer.

Akkurat som ute i Europa for tiden er spillverdenen i ferd med å splittes opp. En mur av eksklusive titler stilles opp mot hverandre på stadig hardere oppmerkede grenser.

Taperen er deg og alle som er glade i spill.

Horizon Forbidden West blir et av Playstations største spill i 2022, og er eksklusivt for konsollen.

Posisjonerer seg for en fremtid uten konsoll

Det er imidlertid forståelig at krigene som så langt har foregått på den virtuelle slagmarken, flytter seg til den virkelige verden nå.

Noe har nemlig endret seg etter at Microsoft rullet ut Game Pass, deres abonnement- og strømmetjeneste for spill til Xbox og PC.

Der betaler du en liten sum i måneden for tilgang til absolutt alle spill skapt av Microsoft-eide studioer, i tillegg til flere titler fra tredjeparter.

Game Pass gir tilgang til alle Microsofts egne spill, og en haug andre. Både som nedlasting og strømming.

Tjenesten har blitt populær, og mye tyder på at vi i fremtiden ikke vil kjøpe spill enkeltvis, men i enda større grad leie og strømme dem gjennom slike abonnementstjenester. Akkurat som vi får tilgang til pakker med filmer og serier via Netflix.

Microsoft har lenge forstått at abonnementsmodellen er sikrere og mer stabil enn å jage stadige enkeltsalg av spill.

Og at abonnementstjenester blir særlig viktige når vi ikke trenger fysiske konsoller for å spille lenger, men heller strømmer dem rett til TV-en eller iPaden vår.

At spillutvalget er den aller viktigste forutsetningen for å øke abonnementsbasen og holde på den etter at du ikke lenger er låst til et av selskapenes konsoller, er et annet faktum de er klar over.

Sony har så langt sin «fattigmanns» Game Pass, kalt Playstation Now. Denne tjenesten tilbyr flere spill for nedlasting og strømming, men inneholder faktisk ikke et eneste Playstation 5-spill!

Sony vet at de på et tidspunkt må overhale Playstation Now så den kan konkurrere med Microsofts Game Pass, men nå blir det vanskeligere jo lenger de venter. Det blir stadig færre frie studioer igjen som kan fylle en slik satsing med titler. Og om de ikke matcher konkurrenten på eksklusive spill vil gamere flokke seg rundt konkurrenten i stedet.

Sony kan aldri slå Microsoft på pris. Rivalen kunne jo, dersom de ville, gitt bort abonnementer til hver spiller i verden uten annen konsekvens enn at nivået i pengebingen deres ville øke litt saktere.

Sony trenger altså flere eksklusive spill for å selge en slik tjeneste de blir helt avhengige av i fremtiden.

Derfor er oppkjøpet av Bungie, som både er en personlig hilsen til rivalen, og en viktig beskjed til spillere om hva som kommer, bare starten.

Men hvem står for tur?

Suksessen vil måles i abonnenter

Faktum er at det begynner å bli skrint med store, uavhengige spillselskaper. Ryktene har lenge versert om at Microsoft har siklet på giganten EA. Av uante grunner har de enten ikke fått napp, eller latt være å sveive inn snøret for å sikre seg Fifa og andre sportsspill, Battlefield, Apex Legends og The Sims.

Ubisoft er en annen vestlig kjempe som ville ryste spillverdenen om forsvant inn i kloen til en av leirene, med sine Assassin’s Creed,- Far Cry- og Tom Clancy-serier.

Japanske Nintendo står litt på sidelinjen for Sony og Microsoft, og har gått sine egne veier de siste tiårene. Tidligere kunne de vært aktuelle for oppkjøp, men takket være den enorme suksessen med Switch, samt kontroll på egne favoritter som Mario, Zelda og Pokémon som de har holdt på de siste 30 årene, skal de ingen steder selv om rivalene skulle finne på å støvsuge resten av det frie markedet for spillutviklere.

Sony har allerede et godt grep om «Østen», som er dere hjemmemarked. Vil de forsøke å styrke seg ytterligere der ved å kjøpe tradisjonsrike Capcom (Monster Hunter, Resident Evil) eller Sega (Sonic, Yakuza, Bayonetta)? Eller hva med FromSoftware, som blant annet står bak hiten «Bloodborn» og den såkalte «Souls»-serien?

Nå vurderes nok absolutt «alt». Men oppkjøpet av Bungie forteller i alle fall at de har våknet og ikke er redde for å trekke kampen inn på vestlig territorium, slik at Microsoft ikke får et eneste område i fred når fremtidens vinner skal kåres. Og ikke basert på hvem som har solgt flest konsoller, men hvem som har samlet flest abonnenter til sine spilltjenester.

Med eksklusive opplevelser som det fremste våpenet.

Utvalgte eksklusive spillserier Kun på Playstation: Gran Turismo

The Last of Us

Marvel’s Spider-Man

Ratchet & Clank

Bloodborn

God of War

Horizon Kun på Xbox (og PC): Halo

Forza

Gears of War

Age of Empires

The Elder Scrolls

Starfield

Fable I fremtiden vil også flere nye spill fra Activision Blizzard samt ZeniMax Media bli eksklusive for Microsofts plattformer. Det innebærer at serier som Diablo, Overwatch, Warcraft, Doom, Wolfenstein og Fallout trolig ikke blir å se på Playstation. Mer +

