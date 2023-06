Nå fanger Apples økosystem enda mer

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Cupertino / Tek.no: WWDC er én av to ganger i året Apple får holde sitt vanlige «keynote»-sirkus. Der hagler superlativene, og grader av nytenkning blir vist frem.

Et bakteppe til årets gedigne teknofestival her i Silicon Valley er EUs holdninger til både Apple spesielt og teknobransjen generelt. Det tvinges frem både bytte fra Lightning-kontakt til USB-C og mulighet til å gå utenfor App Store etter apper.

Målet er å åpne for konkurranse i Apples univers.

Likevel mistenker jeg at ukens hauger av nyheter for alle Apple-produktene vil gjøre det enda vanskeligere å velge bort Apple.

De brukte WWDC til å flette rubbel og bit enda tettere sammen.

Dominans er mer enn USB og App Store

At Apple versus omverdenen handler om mer enn bare USB-C og App Store vet vi. Det er allerede en greie om kidsa får grønne eller blå snakkebobler i meldingsappen. Blå betyr at du er i det gode selskap, og kan sende og motta kvalitetsinnhold via iMessage.

Grønn boble betyr at gruppesamtalen mister funksjoner for alle, og at du i beste fall kan sende lavoppløste bilder og video som MMS, en «standard» folk knapt nok husker hvordan de setter opp i 2023.

Hvilken farger det er på snakkeboblene i meldingsappen avgjør hvilke funksjoner du kan bruke. Stadig flere morsomme og nyttige funksjoner tar utgangspunkt i iMessage-teknologien. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enda en grunn til blå boble

Så hva nå, som deltakere i gruppechatten enkelt kan klippe ut et bilde av en annen deltaker som viser begge tomler opp i fotogalleriet sitt og lime det inn over den samme personens beskjed.

Det kan til og med være en «Live sticker», der man ser hele bevegelsen og gliset som hører til.

Det er bare enda en grunn til at du vil ha blå boble, selv om du kanskje lader med USB-C.

Del visittkortet ditt

Å utveksle detaljene som skal til for å havne i samme gruppesamtale kan være så «lett» som å si mobilnummeret sitt, og gjenta det tallet motparten tastet feil tre ganger til det blir helt riktig.

Eller du kan holde frem en iPhone med kommende iOS 17, og utveksle visittkort ved å la de to eplemobilene være i nærheten av hverandre.

Hvis du holder Galaxyen din ut for å gjøre det samme med noen som har en iPhone hører du bare Ennio Morricone i det fjerne, mens gresstusene flyr forbi.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Facetime på alle dingser

Selv etter tre år pandemi fremstår videokonferanser som litt vaklevorne greier.

Men videokonferansen alle får til å bruke heter Facetime. Og nå havner den også på Apple TV, slik at du kan snakke med bestemor - og resten av familien - på storskjerm.

– Stopp en hal, Apple TV har vel ikke kamera, protesterer du kanskje.

Joda, det har den, så lenge det er en iPhone i nærheten.

AirPlay i alle hotellrom (?)

På tur i fremmed by? Snart blir nedetiden på hotellrommet enda bedre - hvis du har en telefon med AirPlay-støtte, selvsagt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Høyttaleren er glemt hjemme, kabelen som skal til ligger i en annen bag. Du vil bare ha ut video eller lyd i ett eller annet format som funker.

På hotellrommet ditt.

Resepsjonen har ikke verktøy, og du kjøper ikke en Chromecast «for anledningen» - som kanskje bare er to dager i Silicon Valley uansett.

Nå kommer AirPlay for hotels. Apple vil inn på hotell-TV-en, og har du en iPhone vil du kunne sende det du har lastet ned på Netflix eller Spotify rett til skjermen og høyttalerne som alt er i rommet.

Synd hvis du har en dings som ikke støtter det.

SharePlay + CarPlay = nice om du har iPhone

CarPlay er ofte vesentlig kjekkere enn bilens innebygde underholdningssystem. Men så langt har passasjerer måttet låne mobilen for å få velge musikk utenfor spillelistene. Fra iOS 17 kan hele bilen styre musikken - hvis de andre også har iPhoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Kan jeg låne telefonen din, jeg vil spille en låt?»

Biler får ut vår indre musikkmisjonær, men teknologien har gjort det omstendelig å dele.

Nå blir iPhonen til en slags «Sonos-enhet» i bilen, siden SharePlay aktiveres for bruk med CarPlay.

Andres iDingser kan sende musikk til køen i mobilen som allerede er tilkoblet og spiller av. Du slipper gi hverken mobilen din eller koden din til passasjeren.

Jobb på alle dingsene

Continuity heter systemet som gjør at kalenderappen dukker opp i docken på en Mac eller en iPad når den er åpen på en iPhone.

Dette utvides videre nå med Vision Pro. De nye AR-brillene til Apple skal kunne ta over innhold og arbeid fra en Mac bare du ser på den.

Dermed er enda et medlem innlemmet i Apples «arbeidosfære» som allerede nyter godt av at alt henger så tett sammen.

Sport på alle dingsene

Nå som både iOS og WatchOS oppdateres vil iPhone kunne brukes som sykkelcomputer sammen med Aktivitet-appen på klokka.

Du kunne ikke bruke en Watch uten tilgang på en iPad eller en iPhone i familien i utgangspunktet. Men du kunne bruke den uten å ha din egen iPhone, siden den kan settes opp fra et familiemedlems telefon og hente data fra sitt eget mobilnett.

Men syklister har iallfall enda en grunn til å ikke skulke unna telefonen nå, siden den akkurat ble et enormt display for alle nøkkeltallene en syklist trenger.

Vanskeligere å velge bort Apple

For EU har ladekabelen blitt en stor kamparena. Samtidig styrker Apple økosystemets evne til å holde oss fanget på andre måter. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dette var slett ikke alt Apple viste frem som gjorde det enda bedre å bruke én Apple-dings sammen med en annen. Men det var noe av det jeg la merke til i løpet av de to timene presentasjonen varte.

Selv om du får litt drahjelp fra EU til å kunne laste ned den appen som ikke er i App Store, eller bruke ladekabelen du har for hånden er det ikke sikkert det hjelper så innmari på Apples dominans.

Det som ble tydelig under dagens WWDC er at EU ikke får hindret Apple i å være gode.

De har allerede et bredt utvalg teknologier som foretrekkes av mange, og de er strategiske når de velger veier videre.

Først lager de teknologier du og jeg «bare må ha». Dernest gir de teknologiene merverdi ved å fungere enda bedre i et tettknyttet økosystem. Til slutt - og dette er mer politisk - lar de i stor grad være å forholde seg til konkurrentene i det hele tatt.

Så når Google vil at Apple skal forholde seg til deres eget «åpne» meldingssystem, RCS, står ikke entusiasmen i taket i Cupertino.

