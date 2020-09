Kan bilprodusentene slutte å hinte om nye biler, og bare lansere dem i stedet?

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 19 Sept 2020 12:00

Tidligere ble biler som regel lansert en gang for alle på en bilmesse, der det meste ble avslørt. Noen ganger anført av rykter eller bekreftelser på at modellen var på vei. Deretter kom bilen til forhandlere. Du fikk prøvekjøre, forhandle pris og kanskje signere kontrakt.

Anført av Elon Musk og Tesla har en samlet bilbransje snudd. De har tatt lærdom av teknologibransjen. Det betyr en ryktemølle som ikke ligner grisen og haugevis av papirlanseringer – der en del biler faller fra lenge før de faktisk kommer seg til produksjonslinjene. Det betyr forhåndsbestillinger av uprøvde biler med ukjent leveringsdato – og, for å ikke gå fullstendig på trynet betyr det også utlevering av uferdige biler.

Vi i mediene er absolutt delaktige i dette problemet.

Og dette er ikke til å ta feil av; det er et problem. Vi er vanligvis til for å gjøre din hverdag som forbruker enklere og bedre. Men gjennom stadig nye smådrypp av informasjon, stikker den ene bilprodusenten etter den andre nesen frem med den ene «nye» detaljen mindre enn den andre.

Du som kunde står igjen og må prøve å planlegge for et innkjøp til flere hundre tusen, der det aller meste av risiko og planleggingsansvar ligger på deg.

Vil du ha bil? Signer før du prøvekjører

La oss ta Volkswagen som eksempel. I ett år har de tatt imot forhåndsbestillinger på sin kommende «folkebil» ID.3. Underveis har de mesteparten av tiden vist frem bilen i sebrastriper, som om det var en stor hemmelighet hvordan den så ut – med lekkede bilder av ukamuflerte biler i øst og vest.

Nå paraderer samme selskap ID. 4 rundt i tilsvarende striper. De ville absolutt ikke vise frem dashbordet i bilen da den var i Norge i slutten av august- det var ikke ferdig ennå. Vi fikk samtidig vite at ID. 3-modellene skulle leveres «om kort tid», og da vi spurte om vi kunne få noe konkret informasjon på forhånd ble det antydet at det kunne være snakk om bare noen dager. Kanskje til og med før ID. 4-saken vi allerede jobbet med.

Det sto altså om kort tid.

Og jaggu kom det ikke en pressemelding morgenen etter om at ID. 3 hadde trillet i land i en norsk havn. Samme uke kom også pressemelding om dashbordet i ID.4. Det som var så uferdig at det ikke kunne vises frem relativt få titalls timer tidligere. Og selv om ID. 3 ruller inn i norske oppkjørsler i disse dager betyr det likevel ikke at den er ferdig; støtte for enkle teknologier som konkurrenter flest har full kontroll på, som Apple CarPlay og Android Auto er ikke med. Det kommer i en oppdatering senere. Det samme gjør ett av de store salgsargumentene for toppmodellen, nemlig navigasjonshjelpen som store piler i vindusruten.

Akkurat når oppdateringen kommer vet ingen.

Hvor godt den vil virke? Det er også ukjent. De fleste kjøpere er heldige hvis de rekker å få prøvekjørt bilen. Og det er uansett i seneste laget å trekke seg – kontraktene er signert. Eller så har folk trukket seg fra ventelistene og kjøpt noe annet som var tilgjengelig.

Får den rakettmotor? Tja. Kanskje. Eller så må vi omdefinere hva rakett er – for det handler visst om luftdyser, som kan bli en del av SpaceX-utstyrspakken for Tesla Roadster. Når den en gang kommer. Neste sommer. Eller den etter det igjen. Tesla

Elon: – Kanskje kan Roadster fly ...

Twitter er en kjent kanal for alle som vil gjøre seg kjent selv om de kanskje har lite å melde for tiden. Elon Musk er regjerende verdensmester i å ha forholdsvis lite å melde, men å få mye oppmerksomhet for det.

Forstå meg rett; totalt sett er det få som har mer å melde enn den mildt sprø memelorden som leder Tesla og SpaceX, og som så eldre ut da han bygget de første steinene i formuen sin som en av de tre første Paypal-investorene på tidlig 2000-tall.

Men det er likevel få som melder mer og oftere på Twitter enn ham. En viss amerikansk president er blant de få som kan konkurrere. Da blir det ikke alltid så meningsfylt det som står der.

Ventelistene rår

Tesla startet moroa, og i disse dager er det stadig vekk flere ventelister på gang for elbiler som kanskje eller kanskje ikke kommer. Biler du neppe får prøvekjøre før du bestemmer deg.

Biler der forhandleren veldig gjerne vil at du skal ta ansvaret for ganske store prisendringer langt frem i tid dersom det kommer avgiftsendringer.

Hvordan forventes vanlige folk å planlegge for slikt, når bilen som regel vil være enten den dyreste eller den nest dyreste enkeltinvesteringen for folk flest?

Skylden for ventetiden og alt oppstusset ligger ene og alene på bilprodusenten, men kostnaden for rotet den skal du og jeg ta.

Bilen vi nesten skrev om

I stedet for denne kommentaren holdt vi på å skrive om Hondas nye elbilbilde. Det viser en sinna frontlykt på noe som ser ut som en sedan eller en SUV – det er ikke så godt å si. Det er iallfall ikke en småbil. Utover det har vi absolutt ingen informasjon om bilen. Vi vet at Honda kan lage tøffe elbiler av konseptene sine. Det har de for lengst bevist med Honda E, som det er nesten fysisk umulig å mislike.

Og et flott bilde? Klart folk har lyst til å se det. Eller?

Eller kan det også hende at denne måten å markedsføre på utelukkende gagner bilprodusentene, som slipper å betale for reklameplass når de får artikkel etter artikkel bare på å vise frem rattet fra en ny vinkel. Eller ved å fremsette tilsynelatende sprø ideer som rakettdrevne elektriske roadstere.

Eller ved å konstant si at bilen din skal bli selvkjørende når den ikke blir det. Å annonsere stadig nye prisstrukturer garanterer deg også dekning, og irritasjon blant kundene.

Når må du stille deg i kø? Hva koster den? Når vil du få den? Fuglene veit. Du får spørre nærmeste måke. Men den ser jo litt tøff ut. Hvis den kommer, da. Honda

Hvorfor ikke bare dele bil?

Med en pågående pandemi har bilsalget i Europa stupt. Og det går hardt utover bilforhandlere og produsenter. Samtidig føles det ikke som det er så veldig synd på noen av dem. For de skviser medier og folk flest for hver minste millimeter oppmerksomhet de kan få, og når noen lurer på akkurat når produktet kommer blir de svar skyldige. Til de viser seg å fordele svaret ut over tre-fire pressemeldinger i samme uken.

Og hvis det er noe ved måten å lansere på som koster ekstra – kan du være helt sikker på at det er kostnader du og jeg som kunder bærer, og ikke bilprodusenten. For forutsigbarhet er ikke deres ansvar lenger. Ikke for andre enn seg selv.

Det sies at den siste lojale kunden er død. Jeg har alltid tenkt at det var feil – fordi service og fornøydhet rundt svært, svært dyre ting fortsatt betyr noe. Men når det er erstattet av en app, en venteliste og store menger usikkerhet spørs det om ikke siste rest av lojalitet gikk ut vinduet for de bilkjøperne som kanskje hadde den.

Og hvis det uansett viser seg umulig å planlegge bilkjøpet – hvorfor ikke bare bli med i en bildeletjeneste og hoppe over hele oppstyret og kostnaden ved å ha en bil permanent parkert i egen oppkjørsel?

Det blir det nok flere bilsalg av.