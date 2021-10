Hva gjør vi når verden har blitt avhengig av Facebook?

Ekstrem markedsdominans – ja til og med monopoler virker ikke å plage amerikanerne så veldig.

I hvert fall ikke når det er deres egne selskaper som har lagt verden for sine føtter. Så for sine føtter at en hel verden er traumatisert etter seks timer uten Facebook, Messenger, Whatsapp og Instagram.

Alt fra samme selskap med samme sterke og påstått lite etiske mann; Mark Zuckerberg. Riktig nok holdes det antitrustsaker mot giganter som Facebook, Google, Apple og Amazon i disse dager. Det spekuleres i at selskapene kan bli delt opp i mindre og håndterbare biter.

Men det er lite og sent, etter at EU har klaget og skrevet bøter over monopoltilstandene lenge.

Litt som at det er lite og sent at verden blir klar over Kinas dominans på produksjon først når landet går ned for pandemitelling og Xi Jinping blir mer totalitær enn han har vært før.

Nå forsøker vesten å begrense Kinas enorme påvirkningskraft. Men de tankene er langt unna gjennomføring for teknogigantene. Og gigantene dominerer.

Voksne husker kanskje en tid de måtte huske åttesifret telefonnummer. Eldre voksne kanskje en virkelighet med færre sifre og retningsnummer oppå.

Har barn i dag i det hele tatt en tradisjonell telefonbok?

Hvor ofte ringer de tradisjonelt til andre enn foreldrene?

For barna løper kommunikasjonen på Snap og Messenger det går i. Og hva med vennelista på Discord og Teamspeak og Steam?

Ikke alle disse tjenestene er Facebook. Men de fungerer løselig på samme måte, og er omtrent like uregulert. Og Facebook Messenger er sammen med Instagram fortsatt en av selskapets mest populære tjenester blant ungdom.

Ser vi til WhatsApp dominerer det hele regioner. Har du familie i India eller Filippinene? Da har du antageligvis en familiechat på whatsapp også. Til og med enkelte norske «familier» har det.

En diskusjon som har pågått lenge er om disse tjenestene nå er så store at vi må endre hvordan vi behandler dem. Er de blitt til infrastruktur og moderne «torg» der meninger utveksles? Kan i så fall Zuckerberg styre som han vil? Bør enkeltselskaper styrt av ikke-valgte teknologihelter få bli så mektige?

Vi har sett etisk usikre prosjekt som da Facebook utsatte brukerne for ulike typer innhold og målte humørpåvirkningen i etterkant.

Uansett; Facebook var nede i seks timer. I et kvart døgn sluttet verden å snakke sammen. Ble du i bedre eller dårligere humør av nedetiden?