«Pass på hva barna gjør på nett»

Enklere sagt enn gjort når algoritmen vet hvor gammel du er.

TikTok og liknende tjenester vet akkurat hvor gammel du er og hva du liker. Det er grunnen til at hele tjenesten virker og er så vanedannende – men det er også grunnen til at det er veldig vanskelig å «følge med» på hva andre utsettes for på den. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 11 Sept 2020 16:46

Barn i dagens samfunn utsettes for langt mer enn generasjonen før dem. Selv vi voksne sliter med å forstå hvorfor vi blir servert innholdet vi får av nettsteder og apper som Facebook, Instagram og TikTok. Når små barn, ofte under aldersgrensen på 13 år , utsettes for videoer av groteske selvdrap på TikTok lyder igjen et vant refreng; foreldre må passe på hva barna gjør på internett.

Det er like vanskelig å være uenig i som å faktisk gjøre. I praksis er du sjanseløs mot algoritmene.

Med mindre du faktisk henger over skulderen til barnet ditt konstant når disse tjenestene brukes er det fullstendig urealistisk å ha noe skikkelig overblikk over hva barnet gjør. Joda, du kan saktens følge familiens yngste på tjenestene og vifte med pekefingeren dersom de legger ut noe du ikke synes er greit. Men du har ingen mulighet til å vite hva barnet ser på eller hva slags input som kommer fra andre.

Problemet

Problemet her er «algoritmene». Disse mystiske vesenene som bor i internettskyen og gjør ett eller annet, slik at akkurat du får akkurat ditt innhold, og akkurat jeg får akkurat mitt – ofte uten at vi riktig vet hva som har ledet til utvalget vårt. En tjeneste som gjerne brukes på tvers av generasjoner er YouTube. Hvis du tar en titt på din startside på YouTube er antakeligvis den drastisk annerledes enn ditt barns. Det er fordi Googles algoritmer har foreslått ting for deg før, vet hvordan du reagerer og hva du liker.

Det trenger ikke å være en dårlig ting; personlig tilpasning av innhold kan gi en veldig fornuftig opplevelse i mediekonsum. Mange er for eksempel glad i Spotifys målrettede spillelister, fordi det har tatt over en del av musikkmisjonen radio og platebutikker drev med før.

Men det som gjør algoritmene problematiske i denne sammenhengen er at du ikke har noen mulighet til å vite hva barna dine ser på. Alles Facebook-strøm er forskjellige. Noens er veldig politiske, andres er humoristiske. Atter andres fylles av mer personlig innhold – i den grad slikt fortsatt eksisterer på tjenesten. For you-siden (FYP) på TikTok fungerer akkurat likt.

Hvis du har en TikTok-konto har du kanskje lagt merke til at det du serveres gradvis spisses etter hvert som du bruker tjenesten. Det starter typisk med unge influensere og få klær, før det jobber seg videre til – enten mer av det samme, eller andre tema som humor eller lærerikt innhold som laboratorieeksperimenter og liknende.

De «mystiske» algoritmene

Akkurat hvordan algoritmene virker deler ikke noen av de store selskapene bak tjenestene, men her er noen ting som garantert påvirker hva du ser:

Videoene går i uendelig loop – de du lar spille av flere ganger hater du antakeligvis ikke

Videoene du «hjerter» hater du i hvert fall ikke

Videoen du deler indikerer kanskje et tema du vil ha mer av

Kommentarer betyr engasjement, og antakeligvis ferske forsyninger av liknende videoer

De ulike TikTok-trendene er ofte basert i musikksnutter – går du til originallyden og blar i videoene som leder for hver trend, er muligens den trenden noe du synes er spennende og gøy.

Ting du rapporterer liker du i hvert fall ikke – men det er ikke sikkert det teller negativt for sjangeren. Kanskje bare denne videoen?

Hva betyr det hvis du ser en halv video og går ut av appen før det går dager før du åpner den igjen? Kanskje er også slik oppførsel noe algoritmene legger merke til.

Alle disse punktene påvirker sannsynligvis hva en TikTok-bruker ser – i en eller annen grad. Og det er bra, for det betyr at jeg i større grad får humor og lærerike kjemieksperimenter (!), mens andre kan fokusere på twerking og dansetrender.

Løsningen?

Så hva kan løsningen være? I dag er det nærliggende å tenke seg at den beste måten å få et inntrykk av hva barna gjør på TikTok, eller liknende plattformer, er å dele en konto der som du logger inn på med jevne mellomrom. Da vil du få se omtrent hva algoritmene serverer til barnet.

Det aller beste hadde vært muligheten til å ha en «støttehjulkonto». Enten en konto som utelukkende har som formål å vise deg innhold basert på den samme algoritmen og informasjonen som tjenesten har om barnet ditt – eller en kobling mellom to kontoer der barnets innholdsstrøm (FYP) er presentert i en egen avdeling.

Det hadde sikret at du hadde en viss oversikt over hva barnet tittet på, uten at det hadde vært direkte overvåkning. Det hadde mer vært en overvåkning av hva tjenesten gjør for å holde barnet ditt engasjert.

Det hadde naturligvis heller ikke gitt deg fullstendig oversikt over alt barnet fikk se, men mer en indikasjon på typen innhold. Hvis man ønsket å garantere mot at barn fikk se videoer som den nylige selvmordsvideoen kunne man for eksempel også gjort foreldre til sine barns moderatorer; enn om alt innhold med få eller ingen brukerrapporter ble servert på normal måte, mens alt algoritmen hadde lyst til å foreslå som var registrert som omdiskutert, med brukervarslinger til tjenesten, gikk innom foreldrekontoen først for en tommel opp eller en tommel ned.

Da kunne man faktisk hatt kontroll på hva barnet tittet på, uten å måtte redusere det til ren overvåkning.