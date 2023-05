«Ingen fare her! Alt er bra»

Vi talte de positive ordene om AI i Googles presentasjon.

Sundar Pichai er sjef for Alphabet og Google. Onsdag denne uken hadde han og andre Googlere gleden av å glede oss med mange av de mest positive ordene i ordboka. Og nye AI-funksjoner, da. Kamera Google/Youtube

Finn Jarle Kvalheim Finn Jarle har testet mobiler og andre dingser for Amobil, og etter hvert Tek, siden 2009. Før den tid jobbet han med salg av elektronikk og studerte medievitenskap på Universitetet i Bergen. 12. mai 2023, 19:05 Lagre Lagre artikkel

Har du lagt merke til at det følger et eget språk med når Silicon Valley snakker om kunstig intelligens?

Knapt en ting sies uten å følge opp med den varme lyden av ordet «ansvarlig» eller «trygg».

Noen ganger blir det helt grenseløst ansvarlig og trygt. Så som da Google brukte to timer på å presentere nye AI-verktøy under sin IO-konferanse forleden.

Ordene gikk igjen gang på gang på gang.

Superlativbingo

Etter at en kollega la merke til overrepresentasjonen av ord i presentasjonen matet vi hele den to timer lange presentasjonen inn i et AI-drevet verktøy utviklet av VG. JoJo heter appen, og den lager tekst av lyd. Derfra søkte vi opp forekomster av ulike ord.

Disse glad-ordene sies i løpet av presentasjonen:

Hjelpsom (helpful) - 29 ganger

Ansvarlig (responsible) - 17 ganger

Bedre (better) - 17 ganger

Sikker (safe) - 10 ganger

Utrolig (incredible) - 12 ganger

Vi så etter disse negative ordene:

Fare (danger) - 0 ganger

Negativt (negative) - 0 ganger

Verre (worse) - 1 gang

Dårlig (bad) - 2 ganger, én gang direkte relatert til AI

Problem (problem) - 3 ganger, én gang direkte relatert til AI.

Det er greit å få med at JoJo en sjelden gang hører feil, og at det kan hende det reelle tallet er et knepp opp eller ned fra det vi oppgir, men det skal være noenlunde riktig. Det er og en feilkilde for ordene vi ikke fant at Google kan ha brukt andre synonymer, og at ikke alle forekomstene relateres til AI.

Ekstremt hjelpsom

Ordene som handler om hjelpen man kan få, og hvor trygt og ansvarlig det er, florerer. Det høres kanskje ikke så mye ut - men det er mye konkret informasjon som skal ut også, mellom de 29 gangene Google sa «hjelpsom» fra scenen.

Og det skal naturlig nok være plass til de til sammen 34 forekomstene av «ansvarlig» og «bedre» innimellom.

Selvfølgelig er alt sammen ti ganger «sikkert» også.

Denne formen for positivt ladet språk har blant annet Apple vært gode på. Og vi fant også ett av Apples favorittord, «utrolig», med tolv representasjoner i keynoten.

Teknikken er litt som å bruke overtalende kroppsspråk med nikking og andre typer gestikulering som kan bidra til å overtale til enighet.

Ikke farlig i det hele tatt

Så til det negative. Selskaper som vil selge noe forsøker ofte å unngå å være for negative. Det skaper dårlig stemning.

Og du verden så dårlig stemning det tidvis er rundt AI - en teknologi som virker å skape frykt og avsky, og med nærmest religiøse overtoner i noen kretser. Frykten strekker seg fra manglende politisk kontroll og store selskapers bruk av den, over i det foreløpig irrasjonelle; science fiction-scenarioer om den bevisste og onde AI-en som tar over verden.

Google har gjort en god jobb med å unngå negative ord, iallfall.

Ingenting å se her?

Det føles litt som Google sier; «Ingenting å se her». En vanlig brukt setning om steder det faktisk er noe å se.

Men kan det likevel være noe muffens her?

Jeg skal ikke bli for konspiratorisk. Det er vanskelig å si sikkert hvor trygge eller utrygge Googles AI-funksjoner kan være. Og måten å lansere på er definitivt ikke ny hverken for Google eller for AI.

Men det er verdt å legge merke til denne typen grep, om en teknologi som er så omdiskutert i dag.

Produktene er foreløpig ikke i Europa. Og det ser ut til å komme kraftige reguleringer på hvordan AI kan brukes her. Dermed er heller ikke myndighetene helt sikre på kjempeselskapenes omtaler av egne AI-produkter.

PS! Vi søkte etter «muffens» og «muffins» i keynoten, og fant ikke forekomster av noen av dem.

12. mai 2023, 19:05