Hvorfor må Apple Watch være så smart og så dum?

Apple Watch er antakeligvis den beste smartklokken på markedet om man ser alt den gjør sammen med treningssporing og apper og hele økosystemet den er del av. Likevel kan den være temmelig «dum» til tider. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 29 Mai 2021 16:45

Apple får mye skryt for at produktene deres virker så godt sammen. Men det er ikke alt Cupertino-kameratene er så gode på som de kanskje burde være. Flere valg i nabolaget iPhone og Apple Watch er rett og slett ganske håpløse.

For eksempel når jeg kjører avsted etter guiding i Apple CarPlay, og standardvalget på telefonen er at klokka også skal veivise. Selv om CarPlay er aktivt. Man får vel gi heder og ære for å la oss ha valget, i hvert fall - men hvorfor er standard at klokken skal tappe en sjåfør på håndleddet som fra før har full oversikt på bilens store skjerm?

Det burde nærmest være en selvfølge at denne funksjonen er «opt in» og ikke «opt out», som det heter - altså at du må velge å skru den på i stedet for å håpe på at det finnes en innstilling du kan skru av. Det er ikke uten grunn at alt unntatt håndfri bruk av mobil i bil kan bøtelegges, og heller ikke uten grunn at potensielt distraherende berøringsskjermer i bilunderholdningen diskuteres.

Akkurat hvor på denne skalaen en «reservemobil» på håndleddet som insisterende prøver å fortelle deg det du allerede vet passer inn, skal forbli usagt, men det er iallfall irriterende.

Det går galt etter treningsturen

Og hva med funksjonen Apple Watch er aller best på; å følge med på aktivitetene og treningen din. Det gjør den veldig bra, og med masse ulike treningsformer å velge mellom. Den er en av de beste, om ikke den beste, på å «prelogge» treningsturen og å spørre deg om du vil sette i gang treningslogging. Som regel starter den da der treningen faktisk startet, mens jeg har opplevd andre aktørers klokker som mindre presise.

Men etter treningsturen går det litt galt.

En standardfunksjon på Apple Watch er at den maser på deg for å finne ut om treninga fortsatt pågår hvis intensiteten går ned. Men det kan være temmelig irriterende om man skrur på skjermlåsen, for gnålet avsluttes ikke fort hvis du er aktiv igjen. Typisk kan en treningstur med stopp på butikken derfor bety tapp-tapp på håndleddet i lange tider etter at treninga er i gang igjen.

Og hvis skjermlåsen er aktiv, slik den ofte må være på regntunge dager, får du ikke avvist denne påminnelsen uten å låse opp heller.

Derfor skrur jeg den som regel av.

Burde ikke Apple-dingsene forstå automatisk at når den viser vei på bilskjermen er ekstra veivisning på håndleddet ikke bare distraherende, men potensielt også trafikkfarlig? Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple vet alt, og likevel ...

Men da går det jo som det må gå. Det er en grunn til at Watch høflig prøver å spørre meg om jeg fortsatt trener. Jeg har en tendens til å sette meg i bilen og kjøre avsted når runden i marka er overstått. Noen hundre meter senere, eller opp til et par kilometer, tappes jeg på nytt på hånda. Ny kilometer er registrert, og ny rundetid.

Det virker ikke å være noe system i hvordan denne «biltreningen» logges. Av og til har jeg kjørt flere kilometer, men bare fullført sisten av en jeg var i gang med i statuttene. Andre ganger har snittrundetidene mine per kilometer for hele økten gått kraftig ned før jeg oppdaget hva som foregikk.

Altså - dette her hadde vært akkurat som forventet, og ingenting å klage på for treningsloggere flest.

Bortsett fra at iPhonen vet hvor jeg har parkert bilen min. Den vet også at jeg er tilbake der treningsturen startet. Og klokka vet at øktintensiteten går kraftig ned, og at det ikke lenger er skritt å telle.

Likevel fortsetter treningsturen i klokkeland.

Hvorfor bruke tid på å låse opp?

Og hvorfor i saft suse trehjulssykkel insisterer Watch på å være fullstendig umulig å bruke og låst mens den bruker en evighet og en halv på å blåse ren høyttalerne på vei ut av skjermlåst modus? Det er greit at den blåser ren høyttalerne. Det er en fin ting. Men er det nyttig for noen å sitte der og se på en illustrasjon på skjermen mens den jobber med den saken og jeg helst skulle skrudd av treningsøkten?

Som regel foregår dette mens irritasjonen bobler på et busstopp, gjerne i veien for en buss, etter at klokken har tappet meg på håndleddet fordi jeg har glemt å avslutte treningsøkten.

Redigere treningsøkter?

Når skaden først har skjedd, og Apple Watch har logget en del av kjøreturen som treningsaktivitet er det også umulig å manuelt korte ned treningsturen til den lengden den faktisk var. Jeg forstår godt at man har valgt å ikke la brukere redigere treningsturer helt som de vil - det hadde jo ødelagt konkurransen mellom venner på plattformen, og de ustanselige medaljene som deles ut for ulike aktiviteter.

Men det hadde vel neppe blitt noe stort problem at folk løy på seg for lite trening? Gi meg muligheten til å ta vekk treningsminutter fra øktene mine, i tilfelle det er bilen eller t-banen som har stått for dem.

Det må nevnes at en del av årsaken til at dette er så irriterende - handler om nettopp hvor smidig det er å bruke Apple-dingser ellers. Det handler om hva vi læres opp til å forvente av forholdsvis dyrt og «smart» utstyr. Alt ligger til rette for å behandle samspillet mellom en iPhone og en Apple Watch enda smartere enn i dag. Dataene som skal til for å gjøre det har Apple fra før.