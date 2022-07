Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Kutt ut Svitsj og Swap!

– Swappen min er ute, hvilken mobil skal jeg ha?

Galaxy S21 Ultra var utmerket i fjor, og den er det fortsatt i år. Du trenger ikke bytte mobil bare fordi abonnementet ditt sier at du kan.

Finn Jarle Kvalheim

Omtrent halve mitt yrkesliv har jeg jobbet i butikk. Jeg liker å prøve å finne ut av hva folk trenger. Så når jeg blir spurt av venner, familie og lesere om hva folk skal velge prøver jeg alltid å svare hvis jeg har tiden og kunnskapen som skal til.

Men det er ett spørsmål som får meg til å riste på hodet nesten hver gang, og det har med måten Telenor, Telia og flere andre selger mobiler med Swap- og Svitsj-abonnementene sine å gjøre.

– Har ikke du den Galaxy S21 Ultraen du kjøpte i fjor, da?

– Jo, men nå kan jeg få ny.

– ... Slutt! Bare slutt med det.

Denne konkrete samtalen har funnet sted flere enn én gang, med omtrent samme innhold. Galaxy S21 Ultra kostet rundt 14.000 kroner i fjor vår, og nå skal altså mange bytte ut den, og telefoner som likner.

Hvorfor? Fordi «abonnementet har gått ut».

Gi meg styrke!

Oppgraderingsbehovet har gått ned

Jeg har alltid vært glad i teknologi generelt, og mobiler spesielt. Det er på farten dingsene kan være mest til nytte for oss.

Fra jeg chattet på MSN Messenger over 2G og Edge via strømming av MP3-samlingen på studenthybelen i Bergen over 3G, til nå, har mobiltelefonene konstant blitt bedre.

Men tempoet har avtatt. Prisene har steget. Og mobilene har blitt ekstremt gode.

Det var de ikke før.

Før byttet man mobil for å bli kvitt ulemper, og man kunne bli kvitt nye ulemper hvert eneste år. Av og til ned mot hvert eneste halvår. Man kunne gå fra enkle piperingetoner til polyfoniske og etter hvert vanlige lyder. Vi gikk fra å ikke ha kamera, via å ha kamera med spesifikasjoner som en potet til å få mobilkamera som truet speilrefleksen.

Og så videre.

Det tempoet gjelder ikke i dag. Det betyr ikke at mobilene ikke er spennende lenger - for det skjer mye nå også. Spesielt i ytterpunktene: der det er billigst og der det er dyrest.

Men det betyr at du hverken trenger eller bør bytte kjempedyr telefon hvert år.

iPhone XR er fra 2018, men den får fortsatt oppdateringer og er rask nok for de fleste som bruker den, fire år senere. Hadde den blitt kjøpt på Swap eller Svitsj hadde du sannsynligvis byttet bort fra den for lengst. Det er egentlig langt dyrere enn det føles i butikken.

Meningsløst å bytte toppmodeller årlig

Flertallet av oss har innsett at denne årlige bytteøvelsen er gått ut på dato. Mobiltelefoner har nå et utskiftingstempo som snitter på rundtom hvert tredje år. Mange telefoner varer dermed vesentlig lenger enn det, mens det er forståelig at kanskje de billigste og tregeste ved kjøpstidspunktet går ut av livet litt tidligere.

Men handler du en iPhone 13 eller en Galaxy S22, eller noe annet til 10.000 kroner eller mer nå, er ikke den oppbrukt om ett år. Den er neppe oppbrukt om to heller. Apples telefoner spesielt har ekstremt lang varighet, på opp mot 6–7 år før de ikke lenger oppdateres. For Samsungs er den kortere, men stadig rundt fire år.

Er du mobilnerd som vil ha det siste nye kan jeg kanskje forstå at du bytter og selger den gamle annethvert år. Men selv for sånne som deg - og meg - er årlig utskifting av de dyreste mobilene på markedet lite givende.

Selv om en av Telenor og Telias Swap- og Switsj-avtaler kan gjøre det forlokkende og tilsynelatende billig å bytte årlig, så er det jo ikke det.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S908B Dual Sim 8GB RAM 128GB

Billig på en lurete måte

Swap og Svitsj eksisterer i et gråsonete område der det er veldig vanskelig å avgjøre hva som er prisgunstig og hva som ikke er det. Det blir litt som med leasing av bil, samtidig som avtalene er relativt mye kortere for produkter som langt fra er like mye verdt.

Det er også viktig å ta med at oppå Swap og Svitsj må du ha et abonnement.

Det eneste som er inkludert i avtalene er mobilforsikring som dekker knust skjerm. De dyrere forsikringene som dekker for eksempel fuktskade eller tap er ikke inkludert. Og fukt kan fortsatt oppstå inni en mobil som er IP-sertifisert og tett, så ting kan gå galt i avtaleperioden.

Telefonene som frontes av de ulike kampanjene er dyre toppmodeller. Vi snakker om fra åtte-ti tusenlapper og opp. Telefoner som har en levetid langt utover ett år.

Noen priseksempler

For eksempel koster en Galaxy S22 Ultra nå 589 kroner i måneden hos Telenor. Det blir 14.136 kroner over de to årene «nedbetalingen» varer for en telefon som i dag er noe nedsatt fra nyprisen i våres til 12.000 kroner om du kjøper den i ett jafs. Tidligere var månedsprisen hos Telenor 649 kroner for samme telefon, 15.576 kroner over to år, eller 13.500 kroner å kjøpe rett ut.

Det er i begge fall drygt 2.000 kroner mer over de to årene enn telefonen hadde kostet ved vanlig kjøp.

Hos Telia er Svitsj-avtalene noe rimeligere - kanskje spesielt på S22 Ultra som er på tilbud akkurat nå også der. Men der finner vi for eksempel nye Xperia 1 IV fra Sony, til 629 kroner i måneden, eller 15.096 kroner over to år. Nypris for telefon alene er 13.500 kroner.

Ikke så galt tenker du kanskje - og sammenliknet med et kredittkjøp er det jo ikke håpløst. Du får en lettforsikring med på kjøpet, og du slipper å stå for salget når du vil bytte telefon.

Men disse ordningene låser deg inne. Etter ett år kan du velge å bytte telefon, hvis du viderefører avtalen for nye to år. Det er her det blir kronglete.

Gunstige hvis du trenger ny hvert år, men ...

Hvis du ikke velger å bytte telefon etter ett år etterlater disse ordningene deg med følelsen av at du betaler videre for noe som er utgått på dato.

Du kan la være å skifte ut telefonen din med noe nytt og lekkert som har nye funksjoner, bedre kamera og skjerm.

Men da fortsetter du å betale som for den «gamle» telefonen din da den var ny.

Swap og Svitsj får det til å se ut som et dårlig valg å bruke en telefon som er mer enn god nok.

For ordens skyld - hvis du faktisk hadde hatt bruk for å bytte telefon hvert år, var ikke disse avtalene fullt så dårlige.

Men for hver måned forbi halvannet års alder på telefonen hadde du antakelig tjent på å ha en vanlig kostnadsfri nedbetaling, som det finnes flere av fra billigoperatørene, og til dels også fra de store selv.

Sony Xperia 1 IV 256GB

«Men mobilen min har blitt så treg»

Et vanlig svar jeg får hvis jeg kritiserer oppdateringer av Swap- og Svitsj-avtaler er at mobilen har blitt treg, eller at den har kortere batteritid enn før.

Begge disse betraktningene er litt - oppskrytte. Mobiler blir ikke egentlig tregere. Men du fyller dem med skrot som i noen fall kan gjøre dem tregere. Hvis du rydder litt blir telefonen frisk som en torsk igjen.

Og dårligere batteritid er et fenomen som forekommer, men langt viktigere er den appen du har glemt i bakgrunnen som bruker GPS-en hele tida sånn at du skal få bedre tilpassede reklamer fra Facebook og resten av verden. Det også kan du fikse om du rydder litt, eller bare tar sikkerhetskopi og nullstiller mobilen din.

Det er altså ingen grunn til å kjøpe en ny 15.000-kronerstelefon kun ett år etter at du kjøpte den forrige.

– Kutt ut swappinga!

Bytte mobil årlig? Hvorfor? Swap og Svitsj er måter å selge flere mobiler på, og de gjør ikke mobilhverdagen din billigere.

Hvis mobilene var like dårlige i dag som i 2005 hadde jeg forstått det. Å betale halve prisen av nypris for en telefon over det året du har den, før du kan gå videre hadde vært en fin deal den gang. I dag reflekterer det ikke behovet.

La oss si at du skal ha telefon i tre år fremover. Velger du en S22 Ultra med Swap i dag, vil det koste deg 589 kroner i måneden i minst to år. Men du velger sikkert en S23 Ultra, eller noe annet neste år, og kanskje en S24 året etter det. Antakelig har du betalt 589 kroner i måneden i 36 måneder når tre år har gått.

Det er et totalt forbruk på mobil på 21.204 kroner. Nesten 10.000 mer enn det du hadde betalt for en S22 Ultra om du kjøpte den i dag, enten kontant eller med en rentefri nedbetaling.

Sagt på en annen måte; å bare kjøpe telefonen og beholde den de tre årene den burde vare har en månedlig kostnad 333 kroner mot de 589 kronene du ender med på Swap.

Dette bærer preg av å være deng i retning mobiloperatørene. Men de skal ha skryt for at flere av dem har nettopp rentefrie nedbetalinger og markedsledende priser på mobiltelefoner om du kjøper dem utenfor løsninger som Swap og Svitsj.

Men 256 kroner i måneden er 3072 kroner i året. Ekstra penger er det vel ingen som har bruk for nå for tiden?

Kutt ut swappinga!