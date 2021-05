Bør jeg hurtiglade?

... og hvorfor går det ikke så fort som lovet?

Spesielt vinterstid og på kalde dager kan det hende du opplever at hurtiglading ikke går så fort som oppgitt. Det kan skyldes temperaturen eller at batteriet har for mye strøm i seg fra før. Mange biler har automatikk for å varme opp batteriet når du ber GPS-en guide deg til en ladestasjon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 8 Mai 2021 17:15

Elbiler står for en voldsom del av bilsalget om dagen, og i Oslo var kun fem prosent av bilsalget i april fossilbiler. Det betyr at veldig mange raskt har blitt kjent med en ny bilhverdag. En der bensinstasjoner i stor grad utgår til fordel for hjemmeladeren og tolkning av «gjettometere» som skal fortelle deg hvor lang rekkevidde du har igjen.

Men det hender seg at også elbiler har lyst til å besøke bensinstasjoner. Det er typisk for å hurtiglade. Men hvordan skal du gjøre det? Og er det trygt å gjøre ofte?

Det korte svaret er at det ikke er så vanskelig som det kan virke, men at det likevel kan lønne seg å ha gjort noen forberedelser før man kaster seg uti det og kobler til en tjukk hurtigladekabel for første gang.

Dette er den første artikkelen i en serie små guider der vi tar for oss spørsmål som går igjen fra ferske elbilister i bilgrupper på Facebook og andre nettforum.

1. Hurtiglading: Trygt, men ikke overdriv

Batteriene du finner i elbiler, mobiler og PC-er er sårbare. De liker ikke overdreven bruk av hurtiglading, høye temperaturer spiser av levetiden deres og det samme gjør fullstendige ladesykluser der man går hele veien fra 0 til 100 prosent.

Men felles for alt dette er at i moderasjon gjør det ikke så stor skade.

En rekke ulike undersøkelser viser at du taper litt , men ikke fryktelig mye, kapasitet på å fylle elbilbatteriene med hurtigladere. Så det er fritt frem til å hurtiglade når du må, men tenk på at batteriene slites noe raskere hvis du bruker denne lademetoden ofte. Det er også den desidert dyreste måten å lade på.

2. Feil ladevalg kan bli dyrt

Inntil nylig var det vanlig med minuttpris som del av ladeprisen, men i det siste har flere og flere nettverk begynt å bake alt inn i én pris per kilowattime i stedet.

Men vær likevel obs; elbiler flest kan ikke hurtiglade fortere enn med 50 kilowatt effekt. Det betyr at på såkalte lynladere på 150 eller 350 kilowatt vil mesteparten av laderens effekt stå ubrukt. I noen ladenettverk betaler du svært høy minuttpris for å bruke de raskeste laderne, og kunne sluppet billigere unna om du ladet ved en litt tregere lader.

Hvis du har mange ladere å velge mellom er det dessuten en god gjerning for dine medbilister om du velger en av laderne som er best tilpasset din bil fremfor å ta den aller raskeste du finner.

Det vil som regel alltid være billigst å lade med hjemmeladeren hvis du kan. Eksempelvis koster strømmen fra en hurtiglader hos Circle K 4,49 kroner per kilowattime hvis du er registrert bruker, noe som er minst tre ganger prisen de fleste av oss typisk betaler hjemme.

Det loves ofte voldsomme tall for hvor raskt nye elbiler kan lade. Lovnadene lyver ikke - men på grunn av begrensninger i batterikjemien er de kun gyldige under visse forutsetninger. Temperatur og ladestatus fra før er viktige deler av regnestykket. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

3. Bilen min lader for sakte

Elbiler er ofte oppgitt med raskeste støttede ladehastighet. I praksis vil du kun se denne hastigheten i korte perioder når det er optimale forhold for batterilading.

Et batteri får større intern motstand når det blir kaldere i omgivelsene rundt det, og såkalt «coldgating» er vanlig - altså at batteriet er for kaldt til å ta imot strøm så raskt som det skal. Hvis du lader ved rundt 10–20 plussgrader bør du kunne få maks hastighet, men hastigheten synker også når batteriet nærmer seg fullt.

Mange biler har automatikk som varmer opp batteriet hvis du markerer en ladestasjon som destinasjon i GPS-en. Ellers er det et tips å ikke begynne langturen med en tur til hurtigladeren. Parker heller med greit med strøm «på tanken», så du kan kjøre litt før du lader - batteriene blir varmere under belastning.

I tillegg til temperatøren påvirkes tempoet av hvor mye strøm du har når du begynner ladingen. Du vil som regel bare se de raskeste lovede ladehastighetene en plass i løpet av de første 50 prosentene batterilading, mens hastigheten synker når du nærmer deg slutten. Kobler du til for å «toppe opp» når du har 60 prosent gjenværende strøm vil du som regel uansett ikke få den beste ladehastigheten bilen din kan tilby.

For mange elbiler vil de siste 10–20 prosentene batterilading gå så sakte at det kan koste mer enn det smaker i både tid og penger å la bilen stå på dyr hurtiglading til den er full. Hvis du ikke absolutt må, er det bra for både batteri og lommebok å koble fra hurtigladeren ved 80 prosent, og hvis det er ladekø vil sikkert også neste person sette pris på å slippe til.