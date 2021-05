Rekkevidden avhenger av høyrefoten din

Du får neppe klemt ut hver eneste «lovede» kilometer av elbilen.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 23 Mai 2021 06:00

Å bli kjent med elbiler er en hel liten prosess. De fleste som kjører elektrisk har på ett eller annet tidspunkt hatt mange av de samme spørsmålene, og «hvorfor rekker jeg ikke så langt som forhandleren lovet?» er et spørsmål som går igjen svært, svært ofte. Enten modellen har rykte på seg for å kunne nå de oppgitte kilometerne eller ikke vil det alltid være noen med tung nok høyrefot, eller nok mange motorveier rundt seg til at de aldri helt klarer å oppnå den rekkevidden de skal ha.

I tillegg avhenger rekkevidden mye av hvilke dekk du velger på bilen din. En tøffere pakke med stor felg og dekk betyr ofte ganske harde innhugg i rekkevidden din.

Og har du ikke kjøpt bilen ennå, må du prøve å bestemme deg for hva du skal ha med all denne uforutsigbarheten i mente. Pass godt på at du får en bil som har rekkevidde du kan leve med hvis du skal langt avsted regelmessig.

I punktene under går vi i detalj om de ulike aspektene ved elbilrekkevidde.

Dette er den fjerde artikkelen i en serie små guider der vi tar for oss spørsmål som går igjen fra ferske elbilister i bilgrupper på Facebook og andre nettforum.

1. Rekkevidden er ikke som oppgitt

Den oppgitte rekkevidden på elbiler måles etter den såkalte WLTP-standarden. Det er en gjengs måte å måle hvor langt bilene går under kontrollerte omstendigheter. Men det er viktig å være klar over at dette kun er et veiledende tall, og ikke en garanti.

Fordi batterikjemi liker sprengkulde svært dårlig kan rekkevidden synke betydelig på vinterstid, og det er ikke uvanlig med ned mot en halvering av rekkevidden på mange elbiler.

Rekkeviddemålingen som er gyldig for deg i din bil, er den bilen din gradvis regner seg frem til basert på din kjørestil, som regel basert på dine siste kjøreturer. Harde pådrag trekker ned rekkevidden, og hvis du bare kjører fort på motorvei trekker det mer strøm enn sakte snirkling rundt i by. Det kan gi dramatiske forskjeller i rekkevidde. Vær obs på at gjenværende rekkevidde er en gjetning. Hvis du har kjørt motorvei i oppoverbakke en time, vil rekkevidden din begynne å strekke seg langt ut foran deg om du begynner å kjøre sakte og nedover.

Stedet som viser gjenværende rekkevidde har fått kallenavnet «GOM», eller gjettometeret, og med mindre du kjører som en prest vil den ganske ofte være kortere enn det som står i bilens brosjyre.

Men for mange elbileiere går det sport i å se hvor langt man kan komme seg på en lading, og det kan innebære mykere og smidigere kjøring, som alle trafikanter potensielt vinner på.

Rekkevidden til elbiler bestemmes til en viss grad av batteristørrelse, vekt og dekkstørrelse på bilen. Men det aller viktigste er hvor hardt du kjører. Stein Jarle Olsen, Tek.no

2. Dekk og felg er ikke likegyldig for en elbil

På fossilbiler flest er dekk og felg aller mest et spørsmål om stil og personlig uttrykk. Med lang rekkevidde og energisløseri fra før i en fossilbil merker man ikke så voldsomt mye til de ulike belastningene dekktyper kan legge på bilen. Men det gjør man i høyeste grad i en elbil.

Som regel er større dekk ensbetydende med kortere rekkevidde, og det er en trend for tiden med ganske digre dekk på forholdsvis små elbiler. Toppmodellen av Volkswagens ID.3 har for eksempel 20-tommers dekk, og da snakker vi om en bil på størrelse med en Golf. Jo større dekkstørrelser den får, jo kortere går den.

Vi ser akkurat det samme i nye Hyundai Ioniq 5, der bilen med 19-tommers dekk og firehjulstrekk har oppgitt rekkevidde på 460 kilometer, mens bilen med 20-tommere har 430 oppgitte kilometere. Tre mil kortere mellom ladingene for «en tomme tøffere» dekk, med andre ord.

Og dekktypene er absolutt ikke å kimse av heller. Det finnes spesielle dekktyper med ekstra lav rullemotstand for elbil, enten man snakker om sommer- eller vinterdekk. Jo lettere dekkene triller, jo lenger når du. Det kan være fristende å velge det dekket du får hos din nærmeste forhandler, eller det med lavest pris - men det kan lønne seg både for lommebok og rekkevidde å følge med på de sesongvise dekktestene hos ulike medier.

For tiden krever norske Polestar 2-kunder prisavslag på Polestar 2, fordi rekkevidden ikke er som annonsert. Men i akkurat dette tilfellet endret produsenten annonsene etter at bilen var i salg. Som regel er det lite å hente på rekkeviddeuenighet hvis ikke det er godt dokumentert at det er lovet for mye. Stein Jarle Olsen, Tek.no

2b. Vær obs på ekstra dekkslitasje

Elbiler har sterke motorer med masse moment fra lave hastigheter. Sånn sett oppfører selv den enkleste elbil seg litt som en Ferrari i akselerasjon fra stillestående til 40–50 kilometer i timen. Enkelte undersøkelser har vist rundt 30 prosent høyere slitasje på dekk på elbiler sammenliknet med vanlige biler. Det tilskrives dreiemoment og vekt på bilene, men også at bilene noen ganger har smalere dekk enn andre biler.

Det er lurt å ta hensyn til det når du begynner å kjøre elektrisk. Du har uvant mye krefter å rutte med akkurat i frasparket, selv om Ferrarien kanskje kjører fra deg oppover i hastighetene. Og det er det frasparket som koster dekk. Store dekk på 20 tommer eller mer, der vintervariantene gjerne er ekstra myke for å gi godt grep, koster mange penger. Det kan være mye å spare på å ikke bruke alt frasparket bilen har hver gang, eller i hvert fall spare det til startakselerasjonen er unnagjort. Det kan også være miljøvennlig, siden en vesentlig del av mikroplasten i naturen stammer fra slitte dekk .

Det koster noen ganger mer for en bil med lenger rekkevidde, men strømprisen på «pumpa» er så høy at det fort kan lønne seg med en langtrekkende bil du kan lade hjemme, sammenliknet med en som når kortere og som du ofte må hurtiglade på tur. Hyundai

3. Velg bil med riktig rekkevidde

Hvis du har lang pendlevei og ser at du må hurtiglade ofte kan elbilen bli et dyrt og litt irriterende bekjentskap. Med ladepriser på tre-fire ganger prisen av hjemmelading langs veien kan du spare mye på å klare deg mest mulig uten ladenettverkene. Det bør også inngå som en del av regnestykket når du velger elbilmodell og batteristørrelse, sammen med andre besparelser som den du typisk får i bomringen og i trafikkforsikringsavgiften.

Det er viktig å ta høyde for rekkevidden du vil trenge vinterstid når du gjør denne avveiningen. Da går elbiler flest betydelig kortere enn «lovet». Så en bil som kanskje kommer seg akkurat så langt som du trenger om sommeren kan bli vanskelig å leve med når de kalde blå melder seg igjen.

Forsøk å velge en bil som ikke tvinger deg til å hurtiglade daglig. Lengre rekkevidde betyr at du kan holde ladingen selv, hjemme, og slipper dyre hurtigladinger som sliter på batteriet og «tvinger på deg» en ekstra ostegrill på bensinstasjonen.

Et lite tips kan være at utenom Tesla-sfæren rekker biler med tohjulsdrift ofte noe lengre enn biler med firehjulsdrift.