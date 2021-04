Dette bør du vite om låser til elsykkel

Og hva forsikringsselskapet ditt eventuelt krever dersom den skulle bli stjålet.

Det finnes mange typer sykkellåser - og mange måter å låse dem på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 25 Apr 2021 06:30

Elsykler er populære om dagen, selv om blant annet coronapandemien har gjort det mer utfordrende å få kjøpt en . Vi har testet en rekke av disse syklene, nå sist årets 2021-modeller hvor alle modellene lå mellom 33 000 og 38 000 kroner . Så disse er på ingen måte billige. Og med dyre sykler følger en utfordring; å holde tyvene unna.

Vi har derfor laget denne oversikten hvor vi går gjennom hva slags låser som finnes, hva du bør tenke på når du sikrer sykkelen din, og ikke minst hva forsikringsselskapene krever for at du skal få dekket tapet om den skulle bli stjålet.

PS: I denne guiden har vi tatt i brukt låser levert fra Abus og Birk Sport for å vise eksempler. I tillegg til disse merkene finnes det selvfølgelig også flere andre produsenter på markedet.

Låsprodusentene har ulike kvalitetsskalaer som gir en indikasjon på hvor robust låsen du vurderer er. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ulike skalaer sier noe om kvaliteten på låsen du kjøper

En sykkellås koster gjerne fra under hundrelappen og oppover. Ofte er det en skala på pakken som gir deg en indikasjon på hvorvidt låsen er av det tøffere slaget – eller anses som relativt enkel å bryte opp.

Som du kan se av bildeeksemplene over, så har for eksempel Abus en skala som strekker seg fra 1 til 15, der høyere tall gir desto mer hodebry for en eventuell tyv. Merk også at det finnes låser myntet på motorsykler, hvor Abus sin skala går opp mot 20 – som også kan brukes på vanlige sykler. Mens låsene fra Birk Sport bruker en skala fra 1–6. Begge gir altså en indikasjon på hvor tøff låsen er.

En rekke av låsene kommer i tillegg med noe som heter FG-godkjenning, altså er de ansett som så sterke og gode at de er godkjent av forsikringsselskaper. Merk at dette ofte er et krav å ha en slik godkjenning om du for eksempel skal låse en motorsykkel. Men per i dag er det som regel ingen krav til denne godkjenningen når du låser sykler – eller elsykler. Likevel er FG-godkjenningen en indikasjon på at du får en god lås.

Dette er de mest vanlige låsene:

Kjøper du deg en elsykkel så er det lurt å vurdere å kjøpe en lås som er litt opp på skalaen, og gjerne også flere låser av ulik type. Og når det kommer til type låser så er det i all hovedsak disse låsene som går igjen:

Kjettinglås

Her har du flere ulike kjettinglåser. De kommer i alle prisklasser, lengder og kvaliteter. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fordel: Dette er som en solid og kraftig lås som er enkel å tre gjennom sykkelen og rundt det du eventuelt vil låse sykkelen fast til. Ofte er det også ganske god lengde på disse, slik at du har god rekkevidde om det er litt trøblete å få sykkelen nært nok til det du vil låse den til.

Ulempe: Dette er en lås som er stor og tung, og du har gjerne ingen god måte å oppbevare den på sykkelen, slik de andre låsene nedenfor kan. Dermed må du for eksempel ha den med i en sekk eller lignende.

Disse låsene koster som regel fra noen få hundrelapper og opp til flere tusen kroner.

Bøylelås

Bøylelåser kommer også i en rekke varianter. Her ser du Abus sin SmartX 770A som brukes med app, og har alarm. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fordel: En type lås som har vært på markedet i flere tiår, og som på lik linje som kjettinglåsen, ofte er meget robust og solid. Med andre ord noen tyver oftere skygger unna. Denne type lås er som regel mulig å feste til sykkelens ramme, og dermed enklere å få med seg på farten. Denne låsen kan ofte være fin å kombinere med andre, mer fleksible låser, slik at denne tar seg av å låse for eksempel bakhjulet til rammen.

Ulempe: Bøylen er solid og ikke mulig å bøye. Det betyr at du ikke får en like fleksibel låsning som med for eksempel kjettinglåsen. Og ofte har du ikke den samme lengden på låsen.

Disse låsene koster ofte fra noen hundrelapper og oppover til flere tusen.

Spirallås

Spirallåsen er ikke blant de sterkeste låsene. Som du kan se av skalaen til Abus, der låsen til venstre ligger på 3 av 15. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fordel: Dette er oftest den letteste låsen å ha med seg av de låsene som finnes. Og de er enkle og fleksible å trekke rundt det du vil låse sykkelen mot. De kveiles sammen, og tar med det ikke mye plass i sekken, eller de kan låses rundt setepinnen mens du sykler.

Ulempe: Disse låsene er ikke like robuste og motstandsdyktige som hverken kjetting-, folde- eller bøylelåsene.

Disse låsene koster fra under hundrelappen og opp mot et noen hundrelapper.

Foldelås

Foldelåser kommer i mange prisklasser og kvaliteter. Låsen som er åpnet og brettet helt ut er Abus Bordo 6500 Alarm Smart, som scorer 15 av 15 på selskapets egen kvalitetsskala. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fordel: Som du kanskje skjønner av navnet så er dette en lås som du folder sammen, og da sitter du igjen med en kompakt lås som du kan feste til en egen brakett til sykkelen. Dette er en type lås som du finner i alle kvalitets- og prisklasser.

Ulempe: Denne låsen er ikke like fleksibel som for eksempel en kjettinglås.

Disse låsene koster fra noen hundrelapper og opp mot flere tusen kroner.

Slik låser du sykkelen

Det finnes mange måter å låse en sykkel på. Noen langt bedre enn andre. Hovedpoenget er å låse sykkelen slik at det tar for langt tid for tyven å få med seg sykkelen – og med det uinteressant å prøve seg.

Her er noen av de vanligste måtene å gjøre det på:

En lås på bare sykkelen er langt bedre enn ingen lås, men det er likevel mulig å bære med seg sykkelen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Grei:

En av måtene du bør unngå er å kun låse sykkelen, altså at den ikke festes til noe annet. Setter du en lås for eksempel gjennom bakhjulet og rundt rammen, så vil dette gjøre det umulig å sykle på, men siden den ikke er festet til noe mer så er det fortsatt mulig å bære med seg sykkelen. Nå skal det sies at elsykler veier en del mer enn vanlige sykler, men ikke mer enn at tyven kan være villig gi det et forsøk for å så fjerne låsen i «ro og mak» senere.

Å låse fast forhjulet fester sykkelen til noe annet. Men forhjulet er som regel enkel å ta av på de fleste sykler. Så du kan fort ende opp med å komme tilbake til bare et låst forhjul. Ole Henrik Johansen / Tek.no

En annen variant du bør unngå er å feste fremhjulet til sykkelen i en gjenstand. Dette kan kanskje virke som en grei løsning, men problemet er at stadig flere sykler har hurtigkoblinger på hjulene. Så det vil ikke være noe videre problem for en tyv å raskt hekte av forhjulet ditt for å ta med seg resten. På en elsykkel er det batteriet, motor og motorstyring som ofte utgjør mye av verdien. Og dette sitter sjeldent i forhjulet.

Det finnes mange muligheter til å feste sykkelen din. Her har du en av flere alternativer. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bedre:

Med andre ord lønner det seg å låse sykkelen fast til for eksempel en metallbøyle om man som regel finner på en sykkelparkering. Eller så finner man ulike andre løsninger som egne låsestativer, hvor du kan feste sykkelen din.

En lås gjennom rammen er en bedre måte å låse sykkelen på enn de andre alternativene over. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når du skal låse sykkelen så er det altså viktig at du får festet minst rammen til noe annet. Det beste er om du i tillegg får låst bakhjulet sammen med rammen til noe. Det gjør det enda et hakk mer komplisert å prøve å stjele sykkelen.

Å låse med flere låser er oftest det sikreste. Desto mer jobb og problemer du skaper for tyven, desto mindre er sjansen for at den vil bli forsøkt stjålet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Best:

Om du først må låse sykkelen et sted som ikke er hjemme hos deg selv, så vil mer enn én lås gi den beste løsningen. Har du for eksempel en bøylelås til å feste rammen til noe, og samtidig som du har en kraftig kjettinglås som passer på rammen og bakhjulet, vil dette gi en god preventiv løsning mot tyver. Merk at flere elsykler kommer med en påmontert lås for å hindre bakhjulet fra å trille. Denne kan også fint tas med i regnestykket.

Når sykkelen er låst kan det være lurt å ta med seg salen og salpinnen. Disse er som regel enkle å løsne. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Husk også:

Når du har låst sykkelen, så er det et par ting du bør ta med deg. Salen / setet er noe av det som er enkelt å ta med seg. Selv om disse ikke koster så veldig mye sammenlignet med andre deler på sykkelen, er det likevel sure penger om noen skulle finne det for godt å rappe det med seg.

Ta alltid med deg batteriet på elsykkelen. Det er noe av det dyreste på hele sykkelen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

En annen ting som er viktig å ta med seg på en elsykkel er batteriet. På mange elsykler er det relativt kurant å låse ut batteripakken, og her kan det fort svi skikkelig om det skulle bli borte. Det er nemlig ikke unormalt at et elsykkelbatteri av en viss størrelse fort kan koste deg 10.000 kroner om du skulle trenge et nytt.

Lås med nøkkel er sammen med kodelås det aller mest vanlige. Men du får også kjøpt låser som kan låses opp med app eller fjernkontroll. Ole Henrik Johansen / Tek.no

App, fjernkontroll og alarm

De to vanligste måtene å låse opp sykkellåser på er med en tradisjonell nøkkel eller kodelås. Men det finnes også andre løsninger som det kan være verdt å merke seg.

Abus har blant annet et system hvor du bruker mobilen din og en app (SmartX) til å låse opp låsen. Og dette fungerer ved at du bruker Bluetooth til å kommunisere mellom mobilen og låsen.

Når du nærmer deg låsen med mobilen så vil du få opp et varsel på telefonen om at den har koblet seg til enheten, og du kan nå gå inn i appen for å låse den opp. Sammen med denne funksjonen får du også opp et kart, hvor du kan se hvor du låste enheten sist. Samtidig kan du se om låsen er låst eller åpen. Du får også en tilsvarende løsning der du har en egen fjernkontroll for å låse opp låsen.

Sammen med bruk av app eller fjernkontroll, finnes det også låser som har en egen alarmfunksjon. Om du utløser denne alarmen så gir den fra seg et varsel som er rundt 100 desibel i styrke. Det vil gjøre det noe enklere å oppdage at noen tukler med låsen din, om du for eksempel låser sykkelen din i en bakgård.

Kodelås gjør at du slipper å holde styr på nøkkelen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sjekk hva din forsikring dekker og krever

Skulle du likevel være uheldig og bli frastjålet en elsykkel, så er det viktig at du på forhånd har sjekket ut hva forsikringen din dekker, og eventuelt hvilken type som gjelder. Her avhenger det for eksempel av hvor sykkelen var låst da den ble stjålet.

Har du kjøpt deg en dyr elsykkel kan det hende du tjent med å ha en egen forsikring på sykkelen din. Den vil ofte dekke mer enn bare tyveri.

Vi tok kontakt med flere forsikringsselskaper for å sjekke hva som gjelder om du for eksempel har en elsykkel i prisklassen vi testet for bare noen dager siden, altså rundt 35.000 kroner. Samtidig sjekket vi hvorvidt du trenger en FG-godkjent lås for elsykkel. Noe du altså oftest ikke trenger på en vanlig sykkel.

PS: Det finnes mange andre forsikringsaktører på markedet. Sjekk med din forsikring hva som gjelder for deg for å være på den sikre siden.

Her er svarene vi fikk:

Gjensidige:

– Hva slags forsikring dekker disse syklene? Og eventuelt i hvilken sammenheng? Om den står hjemme, i garasje eller på jobb.

– I Gjensidige sidestiller vi sykkel, elsykkel, sparkesykkel og elsparkesykkel, og da er det i hovedsak innboforsikring og/eller en verdigjenstandsforsikring som dekker disse. I Gjensidige er disse dekket uten spesiell begrensning på sum så lenge den er i en bygning på forsikringsstedet (adressen innboforsikringen din registrert på), eller i en bebodd bolig utenfor forsikringsstedet. Garasje, anneks og lignende på forsikringsstedet er dekket på lik måte som om det var i boligen.

For andre steder enn dette, for eksempel fra boder i felles kjeller eller loftsetasje eller utenfor forsikringsstedet, har vår innboforsikring en standarddekning for tyveri på inntil kr 30.000. Den kan økes til kr 50.000 hvis kunden ønsker det. For sykler/elsykler etc. som koster mer enn dette, anbefales en egen verdigjenstandsforsikring. Den dekker for eksempel også skader under bruk/uhellsskader, og også skader under transport, forklarer Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Hva kreves av type lås for at forsikringen gjelder? Kreves det for eksempel FG-godkjenning som på mye annet?

– Det er krav om at sykkel/elsykkel etc. skal være låst, men vi har ingen generelle krav til låsen. Vi anbefaler å kjøpe gode låser og låse sykkelen fast i noe som ikke kan flyttes, slik at tyven velger en annen sykkel enn akkurat din. Hvor kjapt tyven greier å få med seg sykkelen, kan ofte være avgjørende for om din sykkel blir valgt eller ikke. Gjør det vanskelig for tyven, sier Eklo.

– Man får nå også egne alarmer som varsler om noen tar en sykkel i for eksempel en bygård. Vil denne gi noen fordel / gjelde med tanke på forsikring?

– Vi har ikke noen slike rabatt- eller fordelsordninger pr. nå.

Med dyr elsykkel følger også større tyveririsiko. Vegar Jansen, Tek.no

Tryg:

– Hva slags forsikring dekker disse syklene? Og eventuelt i hvilken sammenheng? Om den står hjemme, i garasje eller på jobb.

– Når syklene står inne i bygning hjemme f.eks. i garasje dekkes de fullt ut på samme måte som annet innbo uten sumbegrensning for syklene. For dekning utenfor hjemmet, f.eks. ved bruk, kan man tegne egen sykkelforsikring. Sykkelforsikringen dekker både skade som oppstår under sykling og tyveri inntil forsikringssummen for sykkelen, forklarer Torbjørn Brandeggen, senior kommunikasjonsrådgiver i Tryg.

– Hva kreves av type lås for at forsikringen gjelder? Kreves det for eksempel FG-godkjenning som på mye annet?

– Vi krever at sykkel skal være låst når den forlates uten tilsyn. Vi har ikke krav til type lås, påpeker Brandeggen.

– Man får nå også egne alarmer som varsler om noen tar en sykkel i for eksempel en bygård. Vil denne gi noen fordel / gjelde med tanke på forsikring?

– Nei, avslutter Brandeggen.

Storebrand:

– Hva slags forsikring dekker disse syklene? Og eventuelt i hvilken sammenheng? Om den står hjemme, i garasje eller på jobb.

– Vi dekker tyveri av sykkel på innboforsikring, normalt med inntil 40.000 kroner. Står sykkelen derimot oppbevart inne i selve boligen, er det ingen begrensning inntil valgt forsikringssum. For sykler med en verdi fra 40.000 og opp til 100.000 kroner, tilbyr vi en egen sykkelforsikring. Denne dekker tap, tyveri og annen tilfeldig skade. Har kunden elsykkel dekkes også skader på motor og drivverk som skyldes en plutselig ytre påvirkning, forklarer Stian Falk, kommunikasjonsrådgiver i Storebrand.

– Hva kreves av type lås for at forsikringen gjelder? Kreves det for eksempel FG-godkjenning som på mye annet?

– Sykkelen må være låst, men vi har ingen krav til FG-godkjent lås, påpeker Falk.

– Man får nå også egne alarmer som varsler om noen tar en sykkel i for eksempel en bygård. Vil denne gi noen fordel / gjelde med tanke på forsikring?

– Kun alarm gir ingen fordel, men har du egen sykkelforsikring på sykkelen slipper du å betale egenandel ved tyveri av sykkel som er utstyrt med integrert GPS-sporingssystem med alarm, avslutter Falk.