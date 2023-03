Lei av at «Siri» våkner hele tiden?

Slik slår du funksjonen av.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Er du som oss lei av at Apples taleassistent, Siri, våkner til live i tide og utide?

Det slår liksom aldri feil, enten det er under en alvorlig samtale med en nær venn, eller midt i et jobbmøte. Og Siri virker å ha blitt ekstra ivrig de siste månedene. Apple-assistenten skrur seg stadig vekk på for å «bistå» (med absolutt ingenting) til en samtale hun ikke engang var invitert inn i.

Men selv om vi har sett oss lei av at Siri dukker opp ubudt, så kan hun jo noen ganger være grei å ha.

Heldigvis trenger du ikke å skru henne helt av, selv om du kan få henne til å slutte å lytte til hver eneste samtale du har.

Vi har derfor laget noen korte guider for både å slå av Siri helt, men også for å bare begrense hvilke ganger hun kan være aktivert.

Hvordan få Siri til å slutte å lytte på samtalene dine

Vi har ikke tall på hvor mange møter vi har vært i, hvor en eller annen får besøk av Siri på telefonen. Gjerne med en oppfordring om å gjenta hva de sa fordi hun ikke forstod hva de mente. Det finnes en superenkel måte å slå av denne funksjonen:

Første steg er å åpne Innstillinger-appen. I Innstillinger velger du «Siri og søk». Helt øverst finner du en «Lytt etter «Hei Siri»». Denne huker du av, og voilà så slutter Siri å prøve å lytte etter at du «påkaller» henne.

For å aktivere Siri er du fremover heller nødt til å holde inne låseknappen på høyre side av mobilen.

Hvordan slå Siri av fullstendig

Hvis du vil bli helt kvitt Siri går det også an.

Dette steget følger de samme stegene som over, men bare huk av for alt:

Gå til Innstillinger-appen. I Innstillinger velger du «Siri og søk». Huk vekk alt; «Lytt etter «Hei Siri», «trykk på Sideknapp for Siri» og «Tillat Siri på låst skjerm». Sistnevnte bør forsvinne automatisk når de to øverste feltene er trykket på.

...og hvordan slette data samtidig

Og hvis du skal være helt sikker på at Siri både holder munn, og ikke lenger sitter på hemmelighetene dine (vi overdriver bevisst så klart), så trykker du også på:

«Siri- og Diktering-logg». Og dernest «Slett Siri- og Diktering-logg»

Mer om AppleSiri