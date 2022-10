Se forskjellen på strømmetjenestene

Alltid hatt Spotify eller Apple Music? Utvalget er mye større...

Om du spør den neste personen du møter hvilken musikkstrømmetjeneste han abonnerer på er sjansen stor for at svaret er Spotify eller Apple Music.

Naturlig nok, kanskje. Spotify var jo tidlig ute, allerede i 2008, og Apple hentet på sin side mange til sin strømmetjeneste takket være saftige introduksjonstilbud da den ble lansert i 2015.

Kanskje er du fornøyd med tjenesten du har, men om du aldri engang har sjekket alternativene har vi satt sammen en liten oversikt over de største og mest aktuelle strømmetjenestene på det norske markedet.

Noen av dem frister med lav pris, andre med høyere strømmekvalitet eller surroundlyd. Én av tjenestene er dessuten helt gratis, men bare egnet for datamaskinbrukere.

Dette tilbyr de ulike tjenestene

Apple Music Deezer Napster OneBas Qobuz Spotify Tidal YouTube Music Premium (YouTube Premium) Ordinært abo. 119,- 0/119,- 99,- 0,- 150,- 0/119,- 99/199,- 0/99,- (119,-) Familieabo. 189,- (6 pers) 189,- (6 pers) 149,- (6 pers) – 200/250,- (2/6 pers) 149/189,- (2/6 pers) 149/299,- (6 pers) 149,- (6 pers)/(179,-) Studentabo. 65,- Bytt Bytt – Bytt 65,- Bytt 54,- (69,-) Prøveperiode 30 dager 30 dager 30 dager – 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager HiFi-kvalitet Ja (inntil 24-bit 192 kHz) Ja (inntil 16-bit 44 kHz) Krysse av Bytt Ja (inntil 24-bit 192 kHz) Nei (320 kbps) Ja (inntil 24-bit 192 kHz) Nei (256 kbps) Dolby Atmos Krysse av Nei (360-graders lyd fjernes i oktober) Bytt Bytt Krysse av Bytt Ja (Kun "HiFi Plus") Bytt Katalog 90 mill+ 90 mill+ 110 mill+ – 80 mill+ 80 mill+ 90 mill+ 70 mill+ Musikkvideoer Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Nedlasting Krysse av Krysse av Krysse av Ja - 1 dollar per album Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Telefon-app Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Desktop-app Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Nettleser-app Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av

Apple Music

Apple Music startet på en måte i oppoverbakke da den ble lansert i 2015, flere år etter andre strømmetjenester. Fordi Apple forhåndsinstallerte tjenesten på iPhoner, begrenset talestyring i bilen til å bare fungere her, og sponset nye brukere med tre måneder gratis strømming, gikk det imidlertid ikke lang tid før Apple Music ble den mest populære strømmetjenesten i USA. I Europa er tjenesten bare slått av Spotify i dag.

Sammenlignet med Spotify har Apple Music hovedsakelig tre fordeler: HiFi-kvalitet på musikken, mulighet for Dolby Atmos og musikkvideoer. Og det til samme pris.

Apple Music tilbyr tapsfrie lydfiler med inntil 24-bit 192 kHz kvalitet om du har godt lytteutstyr som støtter denne oppløsningen. I tillegg kan flere av låtene oppleves i Dolby Atmos, som er en form for surround. Spotify leverer på sin side bare komprimert musikk i lavere kvalitet, og i stereo.

Tjenesten er uten tvil veldig aktuell for alle med Apple-utstyr. Undertegnede vil slenge inn ros for en veldig god app for Samsungs smart TV-er, men også en advarsel om at opplevelsen ikke er like god på Windows-maskiner gjennom trege og omstendelige iTunes. Avspilling gjennom nettleseren er også svært lite intuitiv og en tålmodighetsprøve.

Tjenesten har ingen gratistilbud og er priset «midt på treet» blant de andre strømmetjenestene. Studenter får nesten halv pris.

Prøv Apple Music »

Deezer

Den franske strømmetjenesten Deezer var en av de aller første til å tilby et musikkbibliotek med «HiFi»-kvalitet. I dag kan de imidlertid ikke slå seg like mye på brystet med dette lenger. Både Apple Music, Qobuz og Tidal leverer nemlig musikk i like god eller høyere kvalitet enn deres egen katalog med inntil 16-bit 44 kHz oppløsning, som tilsvarer «CD»-kvalitet.

Tjenesten har tilbudt en form for simulert surroundlyd, kalt 360 Reality Audio, gjennom en egen app i noen år. Tilbudet avvikles dessverre i oktober, og det er uklart om hovedtjenesten vil få støtte for Dolby Atmos eller andre surround-formater som plaster på såret.

I dag har ikke tjenesten spesielle funksjoner som gjør den til et opplagt valg for de fleste brukere. Den har heller ikke en spesielt lav pris. Om du vil teste Deezer uten å gi fra deg betalingsinformasjon tilbyr de gratisstrømming i lavere kvalitet mot reklameavbrudd.

Prøv Deezer »

Napster

Napster er tjenesten som gikk fra å være skurk til å bli en gjennomlisensiert «streiting» på linje med alle de andre kjente aktørene i bransjen.

I dag tilbyr Napster, i alle fall på papiret, ganske mye for pengene ved at de som en av stadig færre tjenester holder abonnementskostnaden under hundrelappen per måned. Samtidig gis du tilgang til det meste konkurrentene tilbyr, som musikk i HiFi-kvalitet (dog med uspesifisert oppløsning), musikkvideoer og apper for de fleste enheter.

Den mest direkte konkurrenten, Tidal, kan nok likevel være et bedre valg, med en tydeligere profil og større fokus på høyoppløst lyd, Dolby Atmos-støtte og samme pris.

For kort tid siden ble selskapet kjøpt opp av Algorand, et blokkjede-selskap. Målet deres er å utvikle Napster videre til å bli en desentralisert tjeneste, (som det jo originalt var) der blokkjeden sikrer rettighetshavere, betaling til artister og angivelig skal gi større muligheter for fans og artister til å kommunisere. Selskapet nevner selv muligheten for at artister kan selge «merch» som NFT-er, noe mange kanskje vil mene allerede har hatt sin storhetstid og ikke er mye å hoppe i taket for.

Uansett kan det nok være en fordel for tjenesten å skille seg mer ut enn den gjør i dag, der de stort sett konkurrerer på pris mot rivalene.

Kanskje med unntak av at de tilbyr en egen barneprofil som begrenser strømmingen til allerede oppsatte spillelister. Men slik barnesikring er vel viktigere ved strømming av filmer og serier...

Prøv Napster »

Onebas

Norske Onebas skiller seg såpass fra de andre strømmetjenestene at den kanskje ikke hører hjemme i oversikten over tjenester du kan abonnere på.

Først og fremst fordi Onebas ikke er en betalingstjeneste, og heller ikke har en egen musikkatalog. Hvordan er det egentlig mulig?

Vel, overfor Tek.no beskriver Onebas seg selv som en søketjeneste for musikk mer enn en musikkstrømmetjeneste. Musikken ligger nemlig ikke lagret hos Onebas, slik den gjør hos Spotify og de andre aktørene.

I stedet finner Onebas musikken du søker etter fra andre åpne tjenester, som YouTube og 44 andre databaser, og formidler den til deg gjennom et mer ryddig og enhetlig grensesnitt.

Tjenesten skal sikre driften og inntekter til artistene du hører på ved at du har mulighet til å kjøpe albumene du liker best digitalt for én dollar stykket. Fordelingen skal være 30/70 i favør artistene.

Det er jo veldig rimelig, men du har ingen garanti for oppløsningen til musikken. Den avhenger av hva som ligger ute på andre åpne kilder.

Onebas har heller ingen app for mobil eller datamaskin, og fungerer kun via nettleseren. Går du vekk fra nettsiden på mobilen stopper musikken, så dette er primært en tjeneste for desktop-brukere uten behov for HiFi-strømming eller musikk «on the go».

Prøv Onebas »

Qobuz

Her har vi en tjeneste som først og fremst fokuserer på å tilby ukomprimert musikk i så høy kvalitet som mulig, med inntil 24-bit 192 kHz-oppløsning. Qobuz har imidlertid det dyreste standardabonnementet i oversikten og er dyrere enn Apple Music som faktisk skilter med tilsvarende strømmekvalitet.

Det er dermed én hovedgrunn til at du kan vurdere et abonnement på Qobuz sammenlignet med Apple Music (eller Tidal HiFi Plus): muligheten til å kjøpe høyoppløst musikk i studiokvalitet med rabatt dersom du har et spesielt «Sublime»-abonnement til omtrent 170 kroner måneden. Tjenesten lokker med rabatter på inntil 60 prosent for deg som vil eie favorittmusikken din selv i så høy kvalitet som mulig.

For deg som bare vil strømme musikk i høy kvalitet kan Apple Music være et rimeligere og bedre valg. Der får du for øvrig også musikkvideoer.

Prøv Qobuz »

Spotify

For mange er Spotify synonymt med musikkstrømming. Trolig fordi det var den første strømmetjenesten de tok i bruk. Spotify er fremdeles den største aktøren her i Norge.

Det finnes responsive apper for alt som kan krype og gå av dingser, og Spotify er kjent for å gi gode anbefalinger basert på hva du har hør på tidligere. Smarte funksjoner som Spotify Connect, som lar deg kontrollere avspillingen fra andre enheter enn den som spiller musikken, er også et av fortrinnene.

Sammen med at dette er en av stadig færre aktører som holder fast på et gratistilbud.

Når det kommer til selve musikkvaliteten står det likevel dårlig til. Spotify tilbyr ikke Dolby Atmos-lyd, og de er en av bare to norske betalingstjenester som fremdeles ikke tilbyr musikk i HiFi-kvalitet. Selv om brukerne har presset på, og de selv har lovet å få ut fingeren i lang tid, skjer det aldri noe med saken.

Prisen har likevel økt til 119 kroner måneden, slik at tjenesten er like dyr som Apple Music og Deezer, og en del dyrere enn Tidal, alle hvis har mye høyere strømmekvalitet.

Det er lenge siden Spotify var en tjeneste for deg som synes høyoppløst musikk er viktig. Enkelte HiFi-entusiaster kan likevel fortsatt ha et Spotify-abonemment på siden som de bruker for å utforske ny musikk, for oppdagelsesalgoritmene til Spotify er vanskelige å matche.

Prøv Spotify »

Tidal

Dersom du har et litt påkostet stereoanlegg eller et par gode hodetelefoner er det mye som taler for at du bør vurdere å gi Tidal en sjanse. Kanskje spesielt om du ikke har en haug Apple-dingser i tillegg og vil holde deg til Apple Music.

Tidal har nemlig alltid fokusert på høyoppløst musikk, og for en hundrings i måneden får du tilgang til deres «HiFi»-abonnement med strømmekvalitet opptil CD-kvalitet (16-bit 44 kHz).

Sammen med Napster (som tilbyr uspesifisert HiFi-kvalitet), gir Tidal deg den rimeligste inngangsbilletten til høyoppløst og «tapsfri» musikk.

Tidals HiFi Plus abonnement til 199 kroner måneden er dyrest i oversikten vår, men lar deg også strømme musikk i enda høyere kvalitet som matcher og kan overgå den til Apple Music, Qobuz, Napster og Deezer. Mye musikk blir da tilgjengelig i 24-bit 192 kHz-oppløsning, og om du har godt utstyr som støttes kan du oppleve mange album i såkalt MQA-kvalitet, som er et fjongt ord for studiokvalitet. Slik mikserne i studio hører musikken, altså. Dette er den mest høyoppløste musikken du kan strømme.

Det er en kjensgjerning at mange artister, særlig de små, mener de ikke får sin del av kaka og blir underbetalt av strømmetjenestene. Tidal forsøker å bøte på dette ved at de dedikerer 10 prosent av det du betaler til den artisten du lytter mest til hver måned. Særlig dette er kanskje et argument for å abonnere på Tidal HiFi Plus, heller enn rimeligere tjenester som Apple Music hvis musikkvalitet for mange vil være mer enn god nok.

Tidal støtter ulike formater for surroundlyd, og byr ellers på musikkvideoer og apper for alle vanlige enheter.

Prøv Tidal »

YouTube Music Premium/YouTube Premium

«All» musikk ligger allerede gratis på YouTube, så hvorfor skal du egentlig betale for Music Premium-tjenesten deres?

Vel, for å slippe reklameavbrudd, spille av musikk i bakgrunnen på mobilen, og spille musikken når du er uten nettdekning, for å nevne noen.

Argumentene for å velge YouTube Music Premium fremfor andre strømmetjenester er det likevel verre å finne. konkurrentene tilbyr jo alt dette, samt musikk i HiFi-kvalitet og Dolby Atmos for lavere eller samme pris!

YouTube Music blir imidlertid mye mer interessant når vi ser på hva Google tilbyr deg å «oppgradere», eller kanskje erstatte(?) abonnementet med. Om du blar opp 20 kroner mer i måneden for YouTube Premium i stedet, får du nemlig alt YouTube Music Premium byr på, og annonsefri YouTube med mulighet for å laste ned videoer lokalt.

Fortsatt ingen HiFi-lyd, men kanskje et fristende tilbud for deg som uansett tilbringer utallige timer på YouTube, gjerne ser videoklipp og strømmer musikk fra samme sted, og egentlig ikke hører forskjell på komprimert og tapsfri HiFi-lyd uansett.

Prøv YouTube Music Premium »

Prøv YouTube Premium (med Music inkludert) »