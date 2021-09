Så lett får du mørke nettsider overalt

Tar deg 30 sekunder, om du bruker Chrome.

Slik ser VG.no ut med Chromes mørke modus påslått. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 3 Sept 2021 09:01

De siste årene har såkalt «Dark Mode», eller på godt norsk: mørk modus eller nattmodus, vært en trend. Både nettsider, apper og operativsystemer kommer nå med muligheten.

Men som mange som surfer mye på nettet vet: det er langt fra alle nettsider som støtter mørk modus enda.

For disse tilfellene har det lenge fantes ulike nettleserutvidelser, men disse er det ikke alle som liker å installere, og i verste fall kan de utgjøre en sikkerhetsrisiko eller føre til at nettsidene laster tregere for deg.

Nå har imidlertid den mest utbredte nettleseren på markedet, Chrome, fått støtte for nattmodus bygget inn.

Støtten er på det tidlige stadiet, så forvent en og annen «bug» og merkelig effekt her og der.

Den er uansett superlett å teste ut, og til stor hjelp om lyse nettsider er noe som plager deg.

Du kan prøve mørk modus i Chrome både på datamaskinen og telefonen din.

Slik får du mørke nettsider

Alt du trenger å gjøre er å aktivere en innstilling.

Den kommer du enklest til om du kopierer adressen under, og limer den inn i adresselinjen i Chrome:

chrome://flags/#enable-force-dark

Når du har trykket enter, vil du se valget for «Force Dark Mode» lyse opp, og alt du trenger å gjøre er å bytte fra «Default» til «Enabled» i rullgardin-menyen til høyre.

Slik som på bildet under:

Dette er valget du endrer for å få mørk modus på alle nettsider i Chrome.

Trykk på knappen som ber deg om å restarte nettleseren, og du kan plutselig fråtse i nettsurfing uten at det svir i øynene. Bare husk å lagre eventuelle faner du allerede har åpne før du lukker nettleseren!

Se før og etter

Slik ser VG.no og Aftenposten.no ut i Chrome uten og så med mørk modus aktivert.

Chromes mørke modus er ypperlig for surfing mens du ligger i senga, eller sent på kvelden når du ikke vil utsette øynene for sterkt lys.

Den er ikke minst super for alle mobiler og bærbare maskiner som har en OLED-skjerm. OLED-paneler bruker nemlig ikke energi på å lyse opp områdene som er sorte. Dermed kan den mørke modusen faktisk spare strøm for deg.

Både flere av Apples nyere iPhoner, samt de fleste nyere Android-toppmodeller har OLED-paneler i seg.

På Tek.no har vi for øvrig allerede støtte for nattmodus, samt den kanskje enda spenstigere «synth wave»-modusen. Disse finner du ved å trykke på det lille solikonet i menylinjen øverst:

Slik ser Tek.no ut i henholdsvis vanlig, natt og synth wave-varianter: