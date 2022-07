Slik får du batteriet på mobilen til å vare

Dette er batterityvene du må være obs på.

Illustrasjonsbilde.

Torstein Norum Bugge 6 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Det er mange fordeler med å være smarttelefonbruker, men kun så lenge dingsen fortsatt har tilstrekkelig med prosenter igjen på batteriet. Derfor er det ofte en fordel å ha et bevisst forhold til nettopp batteritiden og hvilke verktøy du som bruker har for å håndtere denne.

Nettopp derfor ønsker vi også å belyse de viktigste verktøyene for å forbedre brukstiden mellom hver lading – uten å ofre for mye for å få det til.

Derfor skal vi ikke gå inn på ekstreme sparemoduser som en del mobiltelefoner har, rett og slett fordi de ofte også gjør mobilen nærmest ubrukelig, eller i beste fall nokså frustrerende i bruk. Det samme gjelder å redusere skjermens lysstyrke mye, fordi det kan resultere i mer frustrasjon og mysing enn det er verdt (men det er helt klart en god måte å spare batteri på).

Tipsene i denne saken er heller myntet på de beste verktøyene som fortsatt også lar deg bruke mobilen så fullverdig som mulig, samtidig som du sparer batteriet for unødig slit.

OBS: Det er også viktig å vite at om du har en gammel telefon med slitt batteri kan det være få utveier utenom å rett og slett bytte batteriet. Vi har byttet mange batterier her på Tek, og konsekvensene av et gammelt og utslitt batteri kan være store.

1. Endre bakgrunnen og tema til mørkt

Mørkt tema kan fort være redningen.

Et hett tips som ikke endrer særlig på brukeropplevelsen, men som kan spare deg for unødig batteribruk, er å bruke mørkere bakgrunn på mobilen. Spesielt på mange nyere mobiler er det OLED-paneler som benyttes (inkludert de aller fleste nyere iPhone-modeller), og da skrus rett og slett pikslene av der de kun skal vise sort.

Selv på tradisjonelle LCD-panel vil du imidlertid spare strøm dersom du endrer bakgrunnen til et mørkere tema, og det trenger ikke nødvendigvis være helt svart heller. Mørkere farger og bilder vil kreve mindre av batteriet enn et fargesterkt og gnistrende feriebilde med solskinn og blå himmel.

Les også Så mye strøm sparer de mørke appene for deg

YouTube har mørkt tema som en mulighet.

Så om du vil ha gode minner i bakgrunnen, kan du kanskje heller velge ett fra nyttårsaften med mørkere toner?

I tillegg til mørkere bakgrunn på selve mobilen kan du også aktivere mørkt tema på mange mobiltelefoner, noe som gjerne gjøres enkelt via innstillingsmenyen. Dette gjelder både Android og iOS, og selv om det varierer noe er det som regel å finne under enten «Batteri» eller «Skjerm».

Mange apper har også mørkt tema som et valg, inkludert nettlesere som Chrome og Safari. Endrer du disse sparer du også mer batteri, uten at brukeropplevelsen forringes. Til sist kan det også være verdt å nevne at du kan la skjermen slukkes raskere når den ikke brukes, men dette kan også fort bli mer frustrende enn hjelpsomt om du eksempelvis leser nyheter uten å røre skjermen på en liten stund.

2. Last ned kart, video og podcaster på forhånd

Netflix lar deg laste ned episoder på forhånd.

Om du er ute på reise eller bare på rundtur i byen for å gjøre ærender, kan det fort være at du tyr til kartbruk eller en podcast for å få tiden til å gå. Kanskje ser du på neste episode av favorittserien mens du sitter på bussen på vei til jobb?

Vel, i alle disse tilfellene er det verdt å være oppmerksom på at det krever mye batteri for telefonen å hele tiden laste ned data for å holde tjenestene gående.

Heldigvis har mange apper muligheten til å laste ned data på forhånd, slik at du slipper å laste ned dette kontinuerlig. Dette gjelder eksempelvis Google Maps, der du kan laste ned kart til mobilen på forhånd om du vet at du eksempelvis skal befinne deg i en storby i en gitt tidsperiode. Etter at du har forlatt byen kan du selvsagt slette kartet igjen, men mens du er der vil telefonen spare mye batteri på å slippe å laste ned disse dataene og i stedet kun fokusere på posisjoneringen.

Det samme gjelder podcast-apper, der du kan laste ned podcaster i stedet for å strømme dem – og ikke minst også tjenester som YouTube og Netflix. Undertegnede har selv mange ganger lastet ned en haug med episoder eller videoer før utfarter til ulike ferieturer, og dermed spart både mobildata og -batteri.

Dette er selvsagt ulikt for ulike apper og mobiltelefoner, men som regel finner du dette i innstillingsmenyen. Bare pass på at du har lagringsplass for dataene før du laster dem ned.

3. Pass på hvor og når du bruker mobildata

Følg med på disse strekene når du bruker mobildata.

I samme gate som tipset over finner du dette tipset, som først og fremst går på bevissthet rundt hvor og når du benytter mobildata. Det er nemlig langt mer krevende for telefonen din å hente inn data dersom dekningen er dårlig eller du reiser mellom ulike basestasjoner.

Dette tvinger mobilen til å styrke sine egne signaler og bruke mer energi på å holde datastrømmen gående. Eksempelvis vil du bruke langt mer batteri på å strømme video eller laste ned ting på toget på vei til jobben enn om du gjør dette når du faktisk har kommet frem.

Og om du har wifi-dekning benytter dette også mindre strøm enn om du lar mobilen selv innhente dataene via mobildata.

Dårlig dekning kan altså være en stor batterityv. Så om du ser to streker i stedet for fire eller fem på mobildataindikatoren din kan det være en god idé å vente med å bruke telefonen til du igjen har bedre dekning.

4. Skru av GPS når du ikke bruker det

Vit din besøkelsestid når du benytter GPS. Noen ganger har du behov, men de fleste ganger ikke.

Mange har ofte tjenester påslått som strengt tatt ikke trenger å være det. Dette gjelder eksempelvis Bluetooth, men dette er ikke nødvendigvis et enormt batterisluk.

GPS kan derimot være nettopp det, spesielt om du har apper som har tilgang til å hele tiden vise din egen posisjon - som sporingsbrikke-apper, Snapchat eller Google Maps.

Og om du ikke strengt tatt har noen interesse av å navigere eller vite nøyaktig hvor du er (eller vise andre hvor du er) kan det være en veldig god idé å bare skru av GPS-sporing på mobilen når du ikke benytter det. Dermed slipper du også å gå gjennom alle appene på mobilen og skru det av manuelt i hver og én av dem (eller avslutte disse appene).

Som en bonus vil som regel disse appene også selv spørre om tilgang til å skru på GPS igjen når du neste gang forsøker å benytte dem på en måte der du trenger dette. Så du trenger ofte ikke en gang å gå tilbake til menyen for å skru på GPS igjen. Smart!

5. ...og bruk batterisparemodus om du må

iPhone har en sparemodus kalt «Spareblussmodus».

Til sist er det verdt å nevne at batterisparemoduser selvsagt er en god måte å spare batteri på. Vi nevnte i toppen av saken at supersparemoduser ikke er en ting vi anbefaler, ettersom de også gjør mobilen nokså ubrukelig.

Målet bør jo heller være å unngå å havne i en så prekær situasjon at å bruke slike verktøy blir nødvendig til å begynne med. Og om du ikke ønsker å bruke tid på å gå gjennom hvert verktøy individuelt kan det være et alternativ å ty til mobilens «normale» sparemodus.

Denne finner du som regel både som en snarvei i hurtigmenyen, samt også i innstillingsmenyen. Mange mobiltelefoner har også muligheten til å velge å skru på en slik modus automatisk når telefonen når en viss prosent, og du kan som regel også justere denne prosenten selv i steg.

En del sparemoduser lar deg også justere andre ting ved modusen, eksempelvis skjermens lysstyrke, om apper skal lukkes og måten prosessoren oppfører seg på.

Nettopp det siste er også hovedgrunnen til at vi har dette punktet sist blant våre anbefalinger; sparemoduser vil utvilsomt forringe brukeropplevelsen noe. De begrenser som oftest mengden prosesseringskraft telefonen får tilgang til, og dette treffer ikke alltid like godt. Så vi anbefaler helt klart å prøve ut tipsene tidligere i saken før du tyr til sparemodus.

Og igjen: har du en eldre mobil kan det beste tipset fort være å rett og slett bytte batteriet på mobilen. Batterier er slitedeler, og varer ikke evig - men et bytte kan være en langt rimeligere måte å få «ny» telefon på enn å kjøpe en helt ny mobil.

Les også De beste bruktmobilene akkurat nå