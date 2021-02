Her er våre beste tips til hvordan du enkelt kan justere TV-en din bedre

Ofte kan du få langt bedre resultat bare ved noen få tastetrykk.

Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 22 Feb 2021 15:28 Først publisert 6 Juni 2016 06:00

Denne saken har vært publisert tidligere, men republiseres til glede for nye og gamle lesere.

Enten du har kjøpt deg en svindyr toppmodell eller den billigste TV-en på markedet er én ting sikkert – bildet er ikke perfekt rett ut av boksen.

Og nå som du skal sette deg foran skjermen og heie Norge frem i Ski-VM, er det flere enkle knep du kan gjøre for å få et bedre bilde på TV-en din.

TV-ene vi får inn i stuene våre er oftest justert for å stå på utstilling i butikker, ikke i stuene våre med et helt annet lysforhold. Det betyr som regel at bildet er overøst med for mye kontrast og lysstyrke. Samtidig kombineres dette med en hvitbalanse som er på ville veier, og som gir deg et kraftig blåstikk i fargene.

Setter du av et par minutter kan du fikse på mange av feilene, og gjøre underverker for bildekvaliteten på skjermen din.

I denne artikkelen har vi brukt Samsungs UE55KS8005 for å illustrere hvordan de ulike funksjonene kan se ut i menyene.

Før du starter å justere

1: Få has på gjenskinnet

Gjenskinn kan ofte ødelegge hele filmopplevelsen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

For å få den beste opplevelsen bør du starte med omgivelsene TV-en din står i. Et av de vanligste problemene er gjenskinn. Skjermene har ofte en blank overflate som egner seg godt til å fange opp lys fra omgivelsene. Ergo er det smart å eliminere slike potensielle forstyrrelser i stuen din.

Ta deg derfor et par minutter før du setter deg ned med bildejusteringene og la TV-en stå avslått. Slik gjør du jobben enklere med å lokalisere kildene til gjenskinnet. Ofte kan en lampe eller et vindu være problemet.

Ikke alle liker å sitte i bekmørket heller, men da kan det være et tips å plassere lyset på en slik måte at de ikke kan påvirke bildet fra der du sitter. Plasser dem gjerne ut på sidene av skjermen slik at vinkelen inn til panelet ikke reflekteres mot deg. Har du et sjenerende vindu med mye dagslys vil gode gardiner eller annen skjerming ofte gjøre susen.

2: Plasser TV-en i riktig høyde

En TV-benk burde være omlag passelig høy. Denne er helt på grensen til det laveste du burde gå. Ole Henrik Johansen / Tek.no

En annen ting du bør sjekke er hvor høyt du har plassert skjermen din. Her er det i utgangspunktet litt smak og behag hvordan du velger å plassere skjermen, men husk at de aller fleste LCD-skjermer har en «sweet spot».

Det vil si at de gir deg det beste bildet om du sitter rett foran dem. De fleste LCD-skjermer blir blassere i fargene om du beveger deg ut på sidene eller opp og ned fra midten av skjermen.

Dersom du altså har plassert skjermen oppunder taklisten i rommet, bør skjermen vinkles ned mot der du sitter. Dog kan det være bedre å senke festet lavere ned på veggen, med mindre du har helt spesielle preferanser til hvorfor skjermen henger så høyt.

En tommelfingerregel er å ha en TV-benk eller et veggfeste som gjør at skjermen har rundt 50-60 centimeter ned til gulvet fra underkanten av bildet. Da får du en høyde på skjermen som går godt overens med de fleste godstoler og sofaer.

Ute etter en ny TV? Sjekk ut hvilke TV-er vi anbefaler, i alle priskategorier »

Den aller raskeste justeringen: Bytt bildemodus

På Samsungs nye TV-er er Film den beste modusen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ut av esken står TV-en din som regel ferdig justert til bildemoduser som Dynamisk eller Standard. Disse er som nevnt ikke spesielt nøyaktige, og har som hovedoppgave å skape blest i butikkene. Dette er det dog enkelt å gjøre noe med.

Du må finne frem fjernkontrollen og trykke deg inn i innstillinger på TV-en. Denne knappen er som regel merket med meny, home eller lignende på kontrollen.

Inne i menyen finner du en egen kategori for bildeinnstillinger. Blar du deg videre inn her kommer som regel modusene opp som en av de aller første valgene.

Her finner du bevegelseskompensasjonen i Samsungs menyer. Ole Henrik Johansen / Tek.no

De vanligste modusene har navn som Dynamisk, Standard, Naturlig, Kino, Film, Proff og THX, gjerne også med en del HDR-moduser i tillegg på de aller nyeste TV-ene. Vår erfaring er at moduser som Kino, Film, Proff eller THX gir deg det beste bildet dersom du ikke vil justere for mye på egenhånd.

Dog skal du være oppmerksom på at mange av disse modusene slår av bevegelseskompensasjonen. Det vil du raskt merke ved at bildet ikke lenger blir like glatt under raske bevegelser.

Vil du ha tilbake de glatte bevegelsene må du inn i menyene og finne innstillingen for bevegelseskompensasjonen. Den heter oftest noe med «Motion», og denne kan du sette til myk eller tilsvarende.

Setter du den på kraftigere innstillinger enn dette fremstår bildet fort som veldig kunstig glatt. Raske bevegelser i sport kan også gjøre at TV-en glatter over for mye, slik at ballen i noen tilfeller bare forsvinner.

Om du er vant til at TV-en din står i Dynamisk, vil overgangen til en modus som Film komme ganske brått på. Du vil antagelig oppleve bildet som litt livløst, men dette er altså mer korrekt enn det du pleide å bruke. Gi det litt tid, så vil du ganske raskt akseptere det nye bildet som både mer behagelig og riktig å se på. Når du først har tatt i bruk en riktigere modus vil du få sjokk om du setter TV-en tilbake til Dynamisk igjen.

Om du vil ha mer nøyaktige kalibreringsinnstillinger kan du også se på våre TV-tester , der vi i de aller fleste tilfeller legger ved kalibreringsresultatet vårt i bunnen. Har vi ikke testet akkurat din TV kan du også lese videre, i tilfelle du vil prøve deg på egen hånd.

Til deg som vil prøve deg på egen hånd

For mange vil det å velge en bedre modus gjøre underverker, men er du mer enn gjennomsnittet opptatt av bildekvalitet vil dette neppe være nok. Da har du flere muligheter, og det første du kan prøve på er å justere noen parametere på øyemål.

Det er individuelt hvordan du liker bildet ditt, men her er noen generelle justeringstips:

Disse parameterne er ofte nok for å få et hederlig resultat på egenhånd. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Juster lysstyrken ned til rundt 45-50 prosent og kontrasten til rundt 85 prosent som et utgangspunkt. Prøv deg frem derfra. Når du justerer er det viktig at detaljer i mørke partier av bildet også synes, uten at sortfargen ser koksgrå ut. Har TV-en forhåndsinnstilte fargetemperaturer, bør du velge nøytral eller varm. Hvitbalansen fra fabrikk inneholder som regel for mye blått, noe som tar seg godt ut i butikken, men gir ikke korrekte farger. Med riktig fargetemperatur blir neste steg å justere metningen. Et greit utgangspunkt er å sette styrken til rundt 50 prosent og justere ut i fra det. Fargene skal ikke være dominerende. Da vil for eksempel mennesker se solbrente ut og gressbanen vil lyse mot deg. Men de skal heller ikke justeres så lavt at de blir blasse. Skarpheten på flatskjermen skal aldri stå på maks. Dette fører til at du får støy i bildet. Som regel er et godt utgangspunkt å sette denne til rundt 20 prosent. Et triks er å fryse et bilde, for eksempel under en fotballkamp. Juster skarpheten slik at linjene ser skarpe ut. Se gjerne rundt spillerne. Med for høy skarphet dukker det opp støy rundt personene. Gå inn i menyene og gå igjennom innstillingene etter automatiske funksjoner som MPEG-støyreduksjon, kontrastforbedring osv. De aller fleste av disse funksjonene kan du helt fint slå av.

Om du skulle være så uheldig å justere litt over stokk og stein, så fortvil ikke. De aller fleste TV-ene lar deg tilbakestille innstillingene til modusen du prøver deg frem på, og denne funksjonen finner du som regel under bildet-alternativet.

Denne platen kan gjøre underverker for TV-opplevelsen din til en billig penge. Ole Henrik Johansen / Tek.no

En kalibreringsplate kan fort bli din beste venn

Ovenfor har vi nevnt en del punkter som du kan justere på øyemål etter egne preferanser. Det er langt ifra lett å justere alt helt korrekt på denne måten. Da kan en enkel, og ikke minst billig, måte være å investere i en kalibreringsplate.

En av de vi kan anbefale deg er DVE (digital video essentials) , som koster deg noen få hundrelapper. Denne platen har en ryddig meny, og er ikke minst enkel å bruke. Med i pakka følger det også med fargefiltre, og disse kan du bruke til å justere fargene.

Slik ser fargefilteret ut som følger med kalibreringsplata DVE. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Platen inneholder flere guider til hvordan du skal justere etter de ulike testplansjene.

En av plansjene du bør starte med er den som gir deg en riktig gamma-kurve. Denne gir ofte en grå boks i midten av bildet, pluss to mindre, avlange firkanter på sidene av denne. Her skal du justere slik firkanten lengst til venstre så vidt kan skimtes.

Du kan også som nevnt justere fargene, og ikke minst kan du sjekke at skarpheten er riktig. Dette gjør du via en plansje som viser en rekke tynne striper. Justerer du skarpheten for høyt vil de sorte stripene få en slags hvit aura rundt seg.

Ofte vil en slik justering gjøre underverker for TV-en din, hvor du havner på et resultat som for de aller fleste vil holde i lange baner. Men for enkelte vil kun det aller beste hver godt nok.

Betal for en proff-kalibrering

Å begi seg inn for å justere fargene er for de som har tunga rett i munnen, og ikke minst har riktig utstyr til å lese av nøyaktigheten. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sitter du og vil ha det aller beste ut av TV-en din, finnes det profesjonell hjelp der ute. Dette er oftest det beste alternativet for både deg som ikke vil justere selv, og for deg som ønsker at den nybygde hjemmekinoen skal prestere best mulig.

Prisen på slike kalibreringen varierer noe, men du må regne med å bla opp over to tusen kroner for at en fagmann skal komme hjem til deg. Før du gjør det er det et par ting du bør tenke over.

En slik kalibrering gjøres ut i fra de lysforholdene som er akkurat da fagmannen er der. Har du et rom med nokså stabile lysforhold, som for eksempel en kjeller, vil resultatet bli best mulig. Har du derimot en stue som påvirkes av lyset ute, kan det bli mer utfordrende å få resultatet helt hundre.

Den som utfører kalibreringen har nemlig meget presist måleutstyr og programvare med seg. Denne måleren tar høyde for lysforholdene når kalibreringen utføres. Så dersom du har mulighet, lønner det seg å få kalibrert skjermen slik at den har to moduser, en for kveld og en for dagtid. På den måten kan du ta høyde for endringer i lyset.

Husk å lagre endringen for flere kilder

Husk å kopiere innstillingene dine til flere innganger. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enten om du justerer på øyemål, eller ved hjelp av en kalibreringsplate, er det viktig å huske på en ting: Ofte lagrer TV-en disse innstillingene bare for akkurat den kilden du jobber med. Med andre ord vil innstillingene du kommer frem til via en kalibreringsplate kun gjelde inngangen avspilleren står koblet til.

Så hva gjør du da?

Heldigvis bruker de aller fleste spillere og dekodere i dag samme standard, bedre kjent som Rec.709. Denne definerer blant annet verdiene for farger, lys og kontrast. Enn så lenge vil denne standarden bestå som den vanligste, selv om en ny variant, Rec.2020, er ventet å være på plass innen nettopp 2020.

Fordelen er at du i de fleste tilfeller kan kopiere innstillingene dine til flere av inngangene. Noen TV-er lar deg gjøre dette via menyen, men ikke bli overrasket om dette ikke fungerer i praksis.

I verste fall må du skrive opp verdiene du har kommet frem til, og legge disse manuelt inn for hver enkelt inngang. Det tar litt ekstra tid, men vil for deg som ønsker det beste bildet til enhver tid, være vel verdt strevet.

