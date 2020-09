Playstation 5 vs. nye Xbox

Alt du trenger å vite om de nye spillkonsollene.

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Sept 2020 14:05 Først publisert 16 Juni 2019 12:00

Saken er oppdatert per 29. september 2020.

En ny generasjon konsoller, med Sonys Playstation 5 og Microsofts Xbox Series X i førersetet, nærmer seg med stormskritt.

At disse nye konsollene blir kraftigere enn dagens Playstation 4 Pro og Xbox One X er selvsagt, men hvilken av dem blir aller råest, og hvilke nye teknologier vil de by på? Hva med spillutvalget – er det eksklusive titler på vei – og må du kjøpe nytt dyrt ekstrautstyr for å bruke dem?

I denne saken oppsummerer vi alt om de neste Playstation- og Xbox-konsollene før lanseringen deres.

Sony PlayStation 5 Microsoft Xbox Series X Sony PlayStation 5 Digital Edition Microsoft Xbox Series S Sony PlayStation 4 Pro Microsoft Xbox One X 5990 NOK 5499 NOK 4990 NOK 3290 NOK 3895 NOK 3997 NOK Lansering 19. november 2020 10. november 2020 19. november 2020 10. november 2020 1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 Lanseringspris 6000 kroner 5500 kroner 5000 kroner 3300 kroner 4000 kroner 5000 kroner Bakoverkompatibel med spill Ja Ja Ja Ja - - Bakoverkompatibel med tilbehør Delvis Ja Delvis Ja - - Prosessor AMD Zen 2 (~3,5 GHz, 8 kjerner) AMD Zen 2 (3,8 GHz, 8 kjerner) AMD Zen 2 (~3,5 GHz, 8 kjerner) AMD Zen 2 (3,6 GHz, 8 kjerner) AMD Jaguar (2,1 GHz, 8 kjerner) AMD Jaguar (2,3 GHz, 8 kjerner) Grafikk AMD RDNA 2 (~2,23 GHz, 10,3 TFOPS, 36 CU) AMD RDNA 2 (1,82 GHz, 12 TFOPS, 52 CU) AMD RDNA 2 (~2,23 GHz, 10,3 TFOPS, 36 CU) AMD RDNA 2 (1,56 GHz, 4 TFOPS, 20 CU) AMD GCN 4 (0,91 GHz, 4,2 TFLOPS, 36 CU) AMD GCN 4 (1,17 GHz, 6 TFLOPS, 40 CU) Strålesporing Ja Ja Ja Ja Nei Nei Minne 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6 8 GB GDDR5, 1 GB DDR3 12 GB GDDR5 Minnebåndbredde 448 GB/s 10 GB: 560 GB/s. 6 GB: 336 GB/s 448 GB/s 8 GB: 224 GB/s. 2 GB: 56 GB/s 218 GB/s 326 GB/s Lagring 825 GB (NVMe SSD) 1 TB (NVMe SSD) 825 GB (NVMe SSD) 512 GB (NVMe SSD) 1TB (HDD) 1TB (HDD) Utvidet intern lagring Ja, valgfri NVMe M.2-SSD Ja, proprietært utvidelseskort på 1-2 TB Ja, valgfri NVMe M.2-SSD Ja, proprietært utvidelseskort på 1-2 TB Systemdisken kan byttes Nei Ekstern lagring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Diskdrev 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray Nei Nei Blu-ray 4K UHD Blu-ray 4K-støtte Ja Ja Ja Ja (spill oppskaleres fra 1440p) Ja Ja 8K-støtte Ja Ja Ja Nei Nei Nei HDR-støtte Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Xbox Series X til venstre. Den rimeligere og svakere Xbox Series S, uten diskdrev, til høyre. Microsoft

Neste generasjon ankommer i november

Etter månedsvis der Sony og Microsoft har skult bort på hverandre og forsøkt å få konkurrenten til å vise kortene sine først, tok Microsoft endelig bladet fra munnen tidligere i september. Da annonserte de at deres to nestegenerasjons konsoller slippes 10. november her i Norge.

Xbox Series X blir høvdingen med desidert mest krefter og diskdrev som spiller av Blu-ray-disker med inntil 4K oppløsning. Den prises til omtrent 5500 kroner.

Xbox Series S er en svakere, heldigital konsoll uten diskdrev som prises til omtrent 3300 kroner.

Sony annonserte lanseringsdetaljene for sin Playstation 5 uken etter Microsoft. Playstation 5 kommer i to versjoner. Den ene med diskdrev som leser Blu-ray-disker med 4K-oppløsning til omtrent 6000 kroner, og den andre i heldigital drakt til omtrent 5000 kroner. Begge Sony-konsollene er like kraftige og slippes her i Norge den 19. november. I alle fall på papiret.

Playstation 5 i to versjoner, en med og en uten diskdrev. Sony

Du får neppe tak i Playstation 5 til jul

Om du ikke allerede har bestilt en Playstation 5 spørs det imidlertid om du får tak i en på denne siden av nyttår. Særlig for Sonys konsoller er nemlig ventelistene enormt lange. Hos Komplett, som har tatt imot forhåndsbestillinger helt siden tidlig i vår, har de fleste av kundene fått beskjed om at de først kan forvente levering av konsollen sin til våren eller sommeren neste år. Elkjøp, som åpnet forhåndssalget mye senere, så seg nødt til å stenge bestillingsmuligheten etter bare et kvarter på grunn av den massive pågangen.

Interessen for Microsofts nye Xbox-konsoller har så langt vært svakere her i Norge , noe som betyr at du etter all sannsynlighet fremdeles kan sikre deg en til jul.

Disse spillene kommer til PS5

Det eksklusive PS5-spillet Ratchet & Clank: Rift Apart. Insomniac Games

Sony har annonsert et lite lass av eksklusive spill for Playstation 5 , blant annet:

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank: Rift Apart

Horizon II: Forbidden West

Project Athia

Demon’s Souls

Spider-Man: Miles Morales

Stray

Sackboy: A Big Adventure

Goodbye: Volcano High

OddWorld: Soulstorm

Det er kun spekulasjoner, men vi ville bli svært overrasket dersom ikke en oppusset utgave av The Last of Us: Part 2 med tiden også dukker opp for PS5.

Disse spillene kommer til Xbox Series X og S

Halo Infinite er på vei til Xbox Series X/S, men er utsatt til 2021.

Tidligere i sommer mistet de nye Xbox-konsollene sitt største trekkplaster da det ble kjent at det eksklusive Halo Infinite var utsatt til 2021.

Noen andre eksklusive spill for de nye Xbox-konsollene er:

As Dusk Falls

Avowed

Crossfire X

Everwild

Fable

Forza Motorsport

Senua’s Saga: Hellblade II

Second Extinction

State of Decay 3

S.T.A.L.K.E.R 2

Nylig ble det også kjent at Microsoft har kjøpt opp ZeniMax Media , morselskapet til blant annet Bethesda og id Software. Dermed har de sikret seg kjente spillserier som The Elder Scrolls, Doom, Fallout, Wolfenstein og Dishonored.

Det er foreløpig usikkert om Microsoft vil gjøre alle disse spillseriene til Xbox- og PC-eksklusiver, eller om de også vil dukke opp til konkurrentens konsoll. Trolig vil dette bli bestemt fra spill til spill, men uansett vil Xbox-eiere nå være garantert nye spill som Bethesdas mystiske Starfield og Elder Scrolls VI. Begge er under utvikling, men trolig langt unna noen lansering fremdeles.

Disse spillene slippes til alle de nye konsollene

En scene fra Cyberpunk 2077 med strålesporing. Legg merke til lysrefleksjonene, som kun blir tilgjengelig på neste gnerasjon konsoller. Skjermbildet viser trolig PC-verjonen av spillet. CD Project Red

Square Enix har bekreftet at deres nye satsning «Outriders» lanseres rundt juletider. Hitman III er også på vei, mens The Lord of the Rings: Gollum slippes i 2021. Battlefield 6 og The Sims 5 er bekreftede EA-titler for de nye konsollene, uten at noen lanseringsdato er klar. Fra Activision er neste spill i Call of Duty-serien annonsert, kalt Cold War. Dette kommer til de nye konsollene i løpet av året. Ubisoft lanserer Far Cry 6 neste år, og om du er sportsfantast kan du selvsagt se frem til at egne utgaver av FIFA, PES, PGA Tour, NHL og andre årelange serier skal optimaliseres for de nye konsollene.

Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon og Vampire: The Masquerade - Bloodlines er andre titler som slippes for begge konsolleirer.

Cyberpunk 2077 kommer også til dagens generasjon konsoller, men utviklerne har uttalt at spillet vil kjøre med bedre grafikk på både Playstation 5 og de nye Xbox-konsollene. Det samme er fortalt om Ubisofts Watch Dogs: Legion.

Xbox fungerer best med gamle spill og tilbehør

PS4-spillet God of War kan du spille på neste Playstation takket være bakoverkompatibilitet. Santa Monica Studio

Både Xbox Series X/S og PS5 er bekreftet å være bakoverkompatible med henholdsvis dagens Xbox One og PS4-spill. Det betyr at du kan spille alle spillene du har kjøpt til dagens generasjon konsoller på de nye. Det er imidlertid greit å huske på at fysiske Xbox One- eller PS4-spill bare kan spilles av på de nye konsollene dersom disse har et diskdrev.

I tillegg til alle Xbox One-spill, vil Xbox Series X/S støtte alle de omtrent 600 originale Xbox- og Xbox 360-spillene som kjører på dagens Xbox One. Da med forbedret grafikk og ytelse i mange av titlene.

Det finnes dessverre ingen mulighet for at PS5-eiere kan spille titler tilbake fra PS1 eller PS2-æraen på konsollen. Men, i tillegg til å kunne kjøre PS4-titler kan en rekke PS3-spill strømmes gjennom tjenesten PSNow om du abonnerer.

Når det kommer til spilltilbehør har Microsoft bekreftet at alt av tilbehør, som kontrollere og hodetelefoner laget for Xbox One, vil kunne brukes også på Xbox Series X.

Sony har på sin side uttalt at PS4 sin DualShock-kontroller bare kan benyttes for PS4-spill på konsollen. For spill som slippes i egne PS5-utgaver må du bruke den nye DualSense-kontrolleren, eller kjøpe til flere nye kontrollere om du skal spille sammen med noen på samme TV. Sony begrunner avgjørelsen med at den nye DualSense-kontrolleren for PS5 støtter en rekke nye funksjoner i forhold til DualShock-kontrolleren som de ønsker utviklere skal ta i bruk. Trolig tenker Sony først og fremst på de nye triggerspakene bak på kontrolleren, som leverer haptisk tilbakemelding. Du kan eksempelvis oppleve økt motstand i triggerknappen når du spenner opp en bue.

Slik ser PS5 ut liggende. Sony.

Xbox Series X får best prosessorytelse

Playstation 4 og Xbox One var aldri grensesprengende når det kom til grafikk og ytelse. Ikke engang ved lanseringen i 2013. De var basert på halvgamle og middelmådige AMD-APU-er som ga en ytelse som fikk PC-folket til å skratte.

Alt tyder imidlertid på at de kommende konsollene tar kvantesprang over dagens generasjon. Være seg om du fortsatt ruger på originale «grunnmodeller» fra 2013, eller har oppgradert til en kraftigere PS4 Pro eller Xbox One X.

Fra spesifikasjonene som er offentliggjort ser det ut til at Microsoft vil tilby denne generasjonens aller kraftigste konsoll. De hevder for øvrig deres Xbox Series X blir hele fire ganger raskere enn Xbox One X.

Alle de nye konsollene får uansett prosessorer fra AMD med åtte såkalte «Zen 2»-kjerner. Disse er produsert med 7-nanometerteknologi og er langt mer effektive enn de åttekjernede prosessorene som sitter i PS4 og Xbox One.

Grunnen til at Xbox Series X antas å levere høyere ytelse enn Playstation 5 ligger blant annet i prosessorvalget og måten denne er konfigurert på.

Xbox Series X sin Zen 2-prosessor kan nemlig arbeide med en konstant hastighet på 3,6 til 3,8 GHz, og dermed utføre instruksjoner litt raskere enn Playstation 5-prosessoren som arbeider ved maksimalt 3,5 GHz.

Vi understreker maksimalt, fordi Playstation 5-prosessoren altså opererer med en dynamisk arbeidsfrekvens. Med andre ord vil den senke tempoet når temperaturen eller arbeidsbelastningen krever det. Det vil trolig gi dårligere ytelse enn Xbox Series X-prosessoren samlet sett.

En kan anta at forskjellen i opplevd ytelse likevel ikke blir veldig stor på grunn av dette, spesielt om de som utvikler spill for Playstation 5 er flinke til å optimalisere dem.

Slik ser Xbox Series X ut på innsiden. Merk den store viften i toppen og kraftige kjøleribben med dampkammer bakerst til høyre. Microsoft.

Xbox Series X får trolig best grafikkytelse

Den komponenten som har enda mer å si for spillytelsen enn prosessoren, er grafikkbrikken. Også her er det AMD som leverer godsakene, da gjennom sine nyutviklede RDNA 2-baserte brikker.

Playstation 5 sin RDNA 2-brikke har 36 beregningsenheter, eller «Compute Units», som er klokket til 2,23 GHz. Det gir en grafikkytelse på 10,28 TFLOPs, som er et uttrykk for den teoretiske beregningskraften.

Det er uten tvil imponerende tall. For å gi alle som spiller på datamaskiner en idé om ytelsen kan vi her se til Nvidias GTX 1080 Ti-grafikkort. Det leverte nemlig 11,34 TFLOPS og var som vi husker godt nok for både 4K-spilling og ganske høy bildeflyt da det ble lansert for 7600 kroner for 3,5 år siden.

Som på prosessorfronten er det imidlertid Xbox Series X som ser ut til å trekke det lengste strået også på grafikkytelse.

Selv om RDNA 2-brikken i Xbox Series X er klokket litt lavere, til 1,82 GHz, har denne hele 52 beregningsenheter. Det gir en teoretisk beregningskraft på 12 TFLOPS. Eller omtrent 17 prosent høyere ytelse enn PS5-grafikkbrikken. Da gjenstår det bare å se om spillutviklere faktisk kan hente ut denne ytelsen på en enkel måte, men dette er noe Jason Ronald i Microsoft forsikret oss om da vi snakket med ham i sommer.

Både Playstation 5 og Xbox Series X vil støtte inntil 8K-oppløsning, og Microsoft ønsker til og med å se noen spill kjøre med inntil 120 bilder i sekundet. Dog ikke samtidig! Det mest vanlige blir at spill kjører i 4K-oppløsning med enten 30 eller 60 bilder i sekundet.

Xbox Series S er et unntak. Denne konsollen frir til de noe mer budsjettorienterte spillerne med sin svakere maskinvare. Prosessoren er klokket litt lavere, konsollen har mindre minne og lagringsplass, og grafikkbrikken er betydelig svakere enn den til Xbox Series X. I motsetning til de øvrige nye konsollene som kan kjøre spill i 4K-oppløsning med 30 til 60 FPS, tar Xbox Series S sikte på å kjøre dem i 1440-oppløsning med 30 til 60 FPS. Om du har en 4K-TV vil grafikken bli oppskalert når du spiller, mens menyelementer og lignende alltid vil vises i ren 4K.

Til sammenligning kjører dagens kraftigste konsoller stort sett nye spill i enten Full HD-oppløsning med inntil 60 bilder i sekundet, eller 4K-oppløsning med 30 bilder i sekundet og betydelig lavere detaljnivå enn de nye konsollene vil kunne vise.

Støtter strålesporing

Både PS5 og Xbox Series X vil støtte strålesporing, en teknologi bare Nvidia så langt har utnyttet gjennom sine dyre grafikkort i RTX-seriene.

Med strålesporing blir miljøer, materialer og objekter langt mer realistiske takket være at skygger, lyssetting, lysbryting og refleksjoner simuleres i sanntid. For eksempel kan omgivelser reflekteres i store butikkvinduer på gaten eller i lakken på en bil mens den passerer.

Strålesporing er imidlertid ekstremt krevende for grafikkbrikken, og det gjenstår å se om noen av konsollene har gikk den noen spesielle triks for å ikke strupe ytelsen. Eller i hvor stor grad konsollene vil tillate at utviklere leker seg med teknologien.

Samtidig er det verdt å merke seg at HDR, som gir bedre dynamikk både i spill og film, blir standard på alle de neste generasjon konsollene.

Får omtrent ingen lasteskjermer

En lynrask M.2 PCIe-basert NVMe-SSD Vegar Jansen, Tek.no

Alle hater lasteskjermer. Og etter hvert som spill har blitt større, har også lastetidene blitt mer plagsomme. Konsoller har til nå belaget seg på tradisjonelle harddisker til å lagre innhold, men det holder ikke for neste generasjon.

Både Playstation 5 og Xbox Series X/S kommer derfor til å få SSD-basert lagring.

Den interne Playstation 5-SSD-en følger en egen standard Sony har designet som gir en ekstremt høy overføringshastighet på 5,5 GB/s, eller enda raskere om dataen er komprimert.

Dette er omtrent dobbelt så raskt som SSD-løsningen til de nye Xbox-konsollene er god for, som heller ikke er noen sinke. Microsoft har tidligere vist til at den er såpass rask at den ved behov kan benyttes som ekstra videominne av spillene.

For å illustrere hvilke hastigheter vi snakker om har Sony demonstrert hvordan en PS5 laster inn samme scene som en PS4 brukte 15 sekunder på, på under ett sekund. Hvor merkbar endringen blir i praksis gjenstår å se, men økt fokus på lange lastetider er utvilsomt positivt.

Microsoft har for øvrig et triks i ermet kalt som kan være minst like mye verdt som Playstation 5 sin i teorien raskere lagringsdisk. Xbox Series X/S kommer nemlig med en såkalt «Quick Resume»-funksjon. Det betyr at fullstendige spilløkter kan dumpes direkte fra minnet til SSD-lagringen – eller omvendt – på sekunder. Slik blir det mulig å hoppe mellom forskjellige spill med bare noen sekunders ventetid. Uten å laste dem inn fra «scratch» igjen. Det er til kontrast fra i dag, der bare ett spill kan være aktivt av gangen.

Du kan se «Quick Resume» demonstrert av Microsoft nedenfor.

Microsofts proprietære «lagringskort». Microsoft

Kan oppgraderes

Det er greit å merke seg at Xbox Series X får 250 GB mer intern lagring enn PS5, og at den heldigitale Xbox Series S kun leveres med 500 GB lagringsplass. Dette kan raskt bli lite når enkelte spill kan fylle disken med 150 GB data alene. Mulighetene for å utvide den interne lagringskapasiteten er heldigvis der for begge konsoller.

Sony har valgt løsningen som gir deg mest valgfrihet, mens Microsoft gjør prosessen en smule enklere.

Sony vil nemlig la deg putte en hvilken som helst «NVMe PCIe 4.0»-enhet i konsollen så lenge den er minst like rask som deres egen systemdisk. I starten vil det være få enheter på markedet som oppfyller disse strenge kravene, men de vil komme til etter hvert. Sony vil dessuten lage en ordning hvor de verifiserer lagringsenheter slik at man kan sjekke med dem hvilke som er garantert å passe.

Microsoft lar deg på sin side utvide lagringsplassen gjennom å kjøpe proprietære «lagringskort» på 1 til 2 TB som du smekker inn i en luke bak konsollen.

Kortet er basert på den samme teknologien som brukes internt, og i teorien vil spill laste like kjapt herfra som fra den interne lagringsplassen.

I tillegg til å utvide internlagringen kan du koble til eksterne harddisker eller SSD-er med USB 3, men disse vil ikke støtte innlasting av spill som er designet for de nye konsollene. Til det er diskene for trege. Sony har imidlertid bekreftet at PS4-spill kan kjøres fra eksterne harddisker på PS5. Det er ikke bekreftet om det samme gjelder for Xbox One-spill på Microsofts kommende konsoller.

Slik ser Xbox Series X-kontrolleren ut. Du kan imidlertid bruke dagens Xbox One- og Elite-kontrollere på de nye konsollene også. Microsoft