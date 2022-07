Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Guide Glemte (men gode) mobiler

Mobilene som har fått de største priskuttene siden de var nye

Moderne, kraftige og ufortjent upopulære = svært mye penger spart.

Det er ikke alle mobiltelefoner som får like mye oppmerksomhet når de lanseres. Langt færre vil feste seg i den kollektive bevisstheten hos massene over tid – og de fleste svinner hen og glemmes.

Ikke nødvendigvis fordi de er dårlige, dog. Ofte forsvinner selv knallgode mobiltelefoner inn i glemselens dal – rett og slett fordi de ikke skiller seg nok ut.

Da er ett sikkert: de stuper i pris. Knallbra, mobil på supertilbud, da! Eller? Vel, i så fall er man jo nødt til å finne disse mobilene først. Og det er her vi (og denne guiden) kommer inn i bildet.

Her har vi samlet de telefonene som har falt mest i pris siden de ble lansert, og som fortsatt er brennaktuelle for nymobilkjøp. I de aller fleste tilfeller betyr dette at vi har valgt ut forhenværende toppmodeller, som gjerne kunne koste opp mot 9-10 000 kroner da de var nye.

Med andre ord: dette er guiden over nymobilene som har hatt det verst på markedet, uten å fortjene det i det hele tatt. Det hyggelige er selvsagt at det samtidig betyr at du eller en av dine nærmeste nå kan «fortjene» å få en helt splitter ny toppmodell til spottpris.

La oss starte!

Glemt mobil – Sony Xperia XZ2

Les vår test av telefonen: Sony har totaloverhalet Xperia XZ2 »

Sony har hatt et par tunge år her i Norge, og for noen år siden var det også helt fortjent. Produsenten slet med dårligere kameraer, større rammer og dårligere programvare enn de fleste konkurrentene på markedet – men i 2018 fikk igjen Xperia-porteføljen et realt løft.

Med Xperia XZ2 overhalte Sony programvaren og nærmet seg standard Android i større grad enn de fleste andre, og ikke minst tok de endelig grep på den ytre designfronten. Nå fikk og Xperia-ene reduserte rammer rundt skjermen samt det nye og moderne 18:9-formatet. Trådløs lading kom også på plass, og oppgradert vibrasjonssystem som faktisk ga bassen en liten boost når musikk ble spilt over de interne høyttalerne.

Viktigere for de fleste er nok imidlertid at ytelsen er svært god, og prosessoren på innsiden står seg stadig svært godt i dag. Qualcomm Snapdragon 845 er svært kraftig, og drar alt av tunge applikasjoner man kan kaste på den uten problemer.

Kameraet ble også oppgradert, med både ekstrem saktefilm og HDR-funksjonalitet for video. Til formålet får du også en dedikert kameraknapp, ikke minst for bruk under vann eller i regnværet. Telefonen er, som alle Xperia-toppmodeller siden 2012, vannsikret.

Da telefonen var ny i fjor måtte du betale rundt 8 500 kroner for alt dette. I dag er prisen en helt annen: 3 990 kroner. Med dét er Xperia XZ2 utvilsomt ett av de desidert beste kjøpene du kan gjøre i dag.

Sony Xperia XZ2

Her kan du klikke deg rett til Prisjakt for å se beste pris på Sony Xperia XZ2.

NB: Vi benytter Prisjakt.no som prissammenligningstjeneste integrert i våre nettsider, men vi tar forbehold om at enkelte av prisene vi oppgir her kan avvike fra det Prisjakt oppgir. Sjekk derfor flere sammenligningstjenester om du ikke finner prisen med én gang!

Glemt mobil – LG G7 ThinQ

Les vår test av telefonen: LG G7 ThinQ er for deg som elsker lyd »

LG lanserte i fjor en telefon som var merkelig først og fremst på grunn av navnet. Vi er stadig ikke helt sikre på nøyaktig hva «ThinQ» tilfører LG G7, men om du klarer å legge vekk navnet er selve telefonen en fryd. Her får du kort og godt alt du vil ha i en moderne toppmodell.

Dette inkluderer en svært god skjerm med tynne rammer, som også har høyere oppløsning enn mange andre på markedet. Videre er prosessoren på innsiden den absolutte topprosessoren fra i fjor: Snapdragon 845. Som vi nevnte litt lenger opp i guiden: denne tar rotta på de fleste programmer og spill du måtte finne på å fyre opp.

LG har sin egen vri på Android, som heldigvis har blitt litt renere og bedre med årene. Innmaten gjør uansett at telefonen er rask og fin i formen, og vil fortsette å være det i flere år fremover. En annen ting du nok vil sette pris på, og som det vil bli mindre av i årene fremover, er hodetelefoninngangen. Denne er dessuten ekstra kraftig utstyrt, og driver selv tyngre lydutstyr. Om du er opptatt av god lyd, er LG G7 ThinQ altså et svært godt alternativ.

Premium-designet består utelukkende av metall og glass, med en fingeravtrykksleser på baksiden. Her finner du også telefonens to hovedkamera, som skiller seg ut med kombinasjonen vidvinkel pluss vanlig kamera. Dette byr på andre muligheter enn i en del andre telefoner, og kvaliteten er uansett på plass.

Som ny var imidlertid prisen på vel og godt 8 000 kroner litt stiv. I dag, med omtrent en halvering av dette, er LG G7 ThinQ brått et svært godt kjøp.

LG G7 ThinQ

Her kan du klikke deg rett til Prisjakt for å se beste pris på LG G7 ThinQ.

Glemt mobil – Honor 10

Les vår test av telefonen: Honor 10 er en svært billig og lekker toppmodell »

Honor 10 var på mange måter en ny vår for Huaweis Honor som merke. Etter å ha vært et typisk kinesisk billigmerke i lang tid høynet de brått premiumfaktoren mange hakk, og leverte en telefon som ikke stod tilbake for langt dyrere telefoner. Spesielt på designfronten var det svært gledelige nyheter å se, med et ytre som skilte seg kraftig ut fra røkla og en byggekvalitet som ikke stod tilbake for noe.

Telefonen fikk da også en soleklar anbefaling fra oss. Det hjalp selvsagt på at kameraet var et av de desidert beste i klassen, med nye kunstig intelligens-funksjoner lånt fra moderselskapet Huawei som sørget for svært god bildebehandling og dynamisk omfang i bildene.

Honor 10 fremstod rett og slett som det ultimate «pek-og-skyt»-kameraet, i den forstand at den automatisk tilpasset bildene etter situasjonen på en helt annen måte enn noe vi hadde sett tidligere.

Innmaten var videre svært kraftig, og rykk og napp er ikke noe du burde forvente selv i 2019. Skjermen hadde, som jo moderne er, svært små rammer, og var både fargerik og lyssterk. Det den tapte mest på var at skjermen ikke kunne vise HDR-innhold, at telefonen kom uten trådløs lading og at vanntetting var totalt fraværende. Slikt er gjerne funksjonalitet du må helt opp på toppmodellnivå for å få – og Honor 10 kom veldig nærme.

Ingenting av dette betydde særlig mye når man tok prisen i betraktning, dog. For en nypris på rundt 4 500 kroner var det svært mye telefon for pengene da, og når prisen nå er nede i under 2 700 kroner er det bare å juble.

Dette er kort og godt ett av de beste nymobilkjøpene du kan gjøre akkurat nå.

Honor 10 (4GB RAM) 64GB

Her kan du klikke deg rett til Prisjakt for å se beste pris på Honor 10.

Glemt mobil – Xiaomi Mi Mix 2S

Les vår test av telefonen: Mi Mix 2S er en knallgod telefon »

Xiaomi slo for alvor gjennom med sin Xiaomi Mi Mix i 2016, som som den første virkelig kommersielt tilgjengelige telefonen noensinne hadde en skjerm med helt minimale rammer rundt. Innen oppfølgerne kom på plass hadde de fleste andre mobilprodusenter også hevet seg på denne bølgen, og i dag er dette mer å forvente enn noe man blir imponert over. Mi Mix 2 og Mi Mix 2S ble aldri de helt store publikumsmagnetene som forgjengeren var.

Sistnevnte hadde likevel mye å by på da den landet i midten av fjoråret, ikke minst en enda bedre skjerm enn opprinnelige Mi Mix. Telefonen var dessuten svært velbygget, med en keramisk bakside og glass og metall rund baut.

Rammene er stadig minimale langs sidene og i toppen, med en leppe i bunnen der blant annet frontkameraet har fått plass. Skjermen er også ganske svær. På innsiden er det stadig den nevnte Snapdragon 845-brikka som surrer og går, og som vi allerede har påpekt: den er meget rask, også i 2019.

Det betyr at programvareopplevelsen på Mi Mix 2S er dertil god, selv om noen kanskje vil måtte venne seg til en litt annerledes versjon av Android enn det som standard er.

Det vi trakk telefonen mest for i vår test, var kameraet. Det er slettes ikke dårlig, men når ikke helt opp til sluggerne i bransjen – som Huawei og Samsung. Til de fleste formål vil du nok imidlertid neppe klage – og klage vil du heller ikke på prisen.

Skarve 3 390 kroner er alt du må ut med for Mi Mix 2S nå, og det er ikke mye med tanke på alt du får her.

Xiaomi Mi Mix 2s 64GB

Her kan du klikke deg rett til Prisjakt for å se beste pris på Xiaomi Mi Mix 2S.

Glemt mobil – ASUS Zenfone 5Z

Les vår test av telefonen: Zenfone 5 er en større «iPhone X» til halve prisen »

ASUS har lenge vært nærmest permanent glemt på mobiltelefonmarkedet, i den forstand at det er lett å glemme at de i det hele tatt lager mobiler. Det er tross alt ikke mobiltelefoner de er kjent for å lage, men heller hovedkort, grafikkort og datamaskiner.

Dét til tross: ASUS leverte en aldri så liten slugger av en telefon med sin Zenfone 5 og ikke minst Zenfone 5Z i fjor. Vi testet kun førstnevnte, men det betyr ikke særlig mye ettersom de begge er kliss like foruten prosessoren på innsiden.

Og skal du velge én av dem i 2019, vel, da velger du den kraftigste – Zenfone 5Z. Her får du stadig Snapdragon 845-brikka, og alt annet av topputstyrt innmat en moderne toppmodell burde ha.

ASUS har dessuten virkelig gjennomarbeidet programvaren sin, så til tross for at det er ganske omfattende og annerledes enn standard Android så får du en kjapp og elegant brukeropplevelse.

Zenfone 5Z har et design som består utelukkende av metall og glass, og i motsetning til mange andre telefoner er den flat både foran og bak. Dette gjør at feiltrykkene man ofte får i for eksempel Samsungs telefoner effektivt elimineres. Det hjelper også at baksiden har en svært smekker utførelse som skiller seg ut fra det meste annet.

Videre er skjermen nærmest rammeløs, foruten en liten skjermleppe nederst og en «notch» øverst. Kameraene du får her er ingenting å skamme seg over heller, med blant annet optisk stabilisering og god lysfølsomhet også om natten.

Telefonene var aldri spesielt dyre da de var nye, og i dag har prisen stupt videre ned. For bare 3 790 kroner er det voldsomt mye mobil for pengene.

Asus ZenFone 5Z ZS620KL (6GB RAM) 64GB

Her kan du klikke deg rett til Prisjakt for å se beste pris på ASUS Zenfone 5Z.

Glemt mobil – Nokia 7 Plus

Les vår test av telefonen: Nokia 7 Plus er en Pixel-mobil til halve prisen »

Nokia har for alvor kommet tilbake i markedet etter mange års gjørmetråling, og har levert noen skikkelige gode telefoner gjennom det nye moderselskapet HMD. Én av hovedfaktorene til deres nyfunne suksess er oppskriften ren Android, gode byggematerialer (les: glass og metall) og svært god ytelse for pengene.

Dette er Nokia 7 Plus mer eller mindre manifestasjonen på. Telefonen har alle kvalitetene nevnt over, og det er spesielt viktig å legge vekt på hvor enormt god brukeropplevelsen faktisk er. Her er alt svært, svært kjapt og sømløst, også oppdateringer. Telefonen støtter nemlig Googles nye, sømløse metode for oppdatering av systemet, noe som skjer helt automatisk og udramatisk.

Kameraet står heller ikke tilbake for langt dyrere telefoner, ikke minst takket være den eksepsjonelt brukervennlige Pro Camera-appen som gjør avansert bildeknipsing til en lek. Dette setter deg blant annet i stand til å ta svært gode nattbilder. Vel, sett opp mot prisen, i alle fall.

For prisen var aldri spesielt høy. For de 4 500 kronene du opprinnelig måtte betale for denne telefonen fikk du både ytelse, kamera og byggematerialer i bøtter og spann. Også skjermen var svært god, men lysstyrke som var brukbar også utendørs og en oppløsning og størrelse som står seg godt også i dag.

Til tross for at telefonen aldri var en reell toppmodell, oppførte den seg som en. Og til en nåværende pris på 3 200 kroner burde den definitivt være til vurdering om man ønsker seg en helt ny telefon til spottpris. Bare ta en titt på de andre telefonene her også, før du bestemmer deg!

Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB

Her kan du klikke deg rett til Prisjakt for å se beste pris på Nokia 7 Plus.

Lyst til å spare enda mer penger?

