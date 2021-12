Alt du trenger å vite om vintersykling

Vedlikehold, piggdekk, lys og varme - din guide til sykling på vinteren.

Vintersykling er gøyere enn man tror!

Det er absolutt ingen grunn til å slutte å sykle bare fordi vinteren setter inn. For at flere skal finne gleden med vintersykling har vi derfor laget noen enkle «tips og triks» for å overleve is, sludd, snø og bitende kulde.

For vintersykling er ikke kun for supersyklisten med den beste sykkelen og det dyreste utstyret. Faktisk kommer du ganske langt med noen relativt enkle og rimelige grep, som blant annet innebærer piggdekk og litt ekstra klær.

Litt ekstra vedlikehold: sjekk bremsene og vask sykkelen

Selv om skivebremser på vinterstid er å foretrekke, så klarer du deg helt fint med felgbremser også. Men det forutsetter at du er nøye med å tørke gir- og bremsevaier etter tur. Med mindre du på vei nedover bakken ønsker å finne ut at begge bremsene har frosset fast grunnet våte vaiere - som undertegnede gjorde for noen vintre siden.

Det gikk heldigvis bra da bremsene røyk, men det kunne enkelt vært forhindret med bedre vedlikehold. For vintersykling stiller større krav til vedlikehold av sykkelen.

Vedlikehold av sykkelen bør selvsagt alltid gjøres jevnlig, men på vinterstid blir det desto viktigere. Rett og slett på grunn av mengden salt, skitt og fukt sykkelen møter på et typisk vinterføre. Rust og slitasjeskade er typiske resultater av dårlig vedlikehold.

Rengjør derfor sykkelen regelmessig gjennom hele vinteren. Har du ikke tilgang på en hageslange kan du bruke en bøtte med lunkent vann. Eller, som sykkelmekaniker ved Hank Sport, Lars Jakob Furunes, tipser om: Man kan også fylle opp en stor blomsterkanne med dusjhode og bruke denne til å spyle av det verste.

Sykkelmekaniker ved Hank Sport, Lars Jakob Furunes

– Unngå vanntrykk direkte mot steder det er kulelager, slik som rett mot navene eller kranklageret.

Noen har Zalo som sitte foretrukne vaskemiddel, men ifølge Furunes bør man være forsiktig med dette.

– Zalo er et ganske aggressivt vaskemiddel, og går dårlig sammen med lakk. Lakken blir rett og slett mattere av den typen vaskemidler. Jeg anbefaler heller sykkelvaskemiddel som kan kjøpes på alle sportsbutikkene. Vask med bøtte og kost.

Smør drivverk jevnlig og vask av alt av salt hvis du har syklet på saltet vei. Bytt gir- og bremsevaiere en gang i året, gjerne rett før vintersesongen slår inn, så slipper du min fadese.

Husk også å se over bremseklossene hvis du har denne typen bremsesystem. De må skiftes jevnlig.

Sist, men ikke minst, gjør sykkelen din en tjeneste og oppbevar den innendørs.

Se også vår guide til vedlikehold av elsykkelen - her finnes mange tips som også gjelder «vanlige» sykler.

Bytt til piggdekk på vinterstid

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Dette er dekk ment for terreng- og stisykling, hvor piggene har en bred fordeling og derav gripeevne. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Dette er dekksporet til et dekk ment for terrengsykling, hvor piggene har en bred fordeling og derav gripeevne. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Dekksporene til typisk hybridsykkeldekk med pigger. Åpne fullskjerm

Å sykle med sommerdekk på vinterstid er en risikosport som kan komme til å skade både deg og andre. Skift derfor alltid til piggdekk når frosten setter inn. Men hvilke piggdekk skal man velge?

Piggdekkene kommer selvsagt i ulike varianter til ulik bruk. Noen kommer med mye mønster og mange pigger, mens andre har mindre mønster og færre pigger. Valg av typen piggdekk avhenger av sykkeltype og bruk.

Bremsesporene til tre ulike typer piggdekk.

Skal du sykle på asfalt holder det med færre pigger og enklere mønster, slik som med for eksempel Continental Contact Spike, som har et enkelt mønster og 240 pigger.

Men skal du sykle på mer utfordrende terreng og is, kreves flere pigger og grovere mønster. Eksempelvis Schwalbe Ice Spiker Pro, som med sine 402 pigger og grovkornete mønster, gir et godt grep selv på glattisen.

Vi vet også at det for mange kan oppleves som et realt ork å skulle skifte dekk på sykkelen. For dem kan vi anbefale reTyre for elsykler i alle fall, hvor du kler piggdekket på med en glidelås. Les mer om denne i vår test av reTyre.

Furunes i Hank Sport kommer også med et tips til dem som er litt usikker på vintersykling og piggdekk:

– Et tips til dem som skal sykle på vinteren er å senke trykket i dekkene litt. Da får mer av dekket kontakt med bakken. Grep er viktigere enn lav rullemotstand.

Husk også at du bør «sykle inn» piggdekkene. Alle produsenter ber deg sykle rolig på fast føre i opp mot 50 kilometer, før du begir deg ut på mer utfordrende føre. Dette fordi piggene skal feste seg bedre til dekket.

Lys, refleks og synlighet: omfavn klesstilen «syklende lyspære»

Det hjelper jo selvsagt ikke hvor gode dekkene dine er hvis du er fullstendig usynlig i trafikken. Lys og refleks må man ha!

I henhold til «Forskrift om krav til sykkel» må du «...ha rød refleks bak. På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks». I tillegg er det lovpålagt å sykle med gode lykter foran og bak når det er mørkt.

Men vær så snill og gjør alle bilister, medsyklister og spaserende en tjeneste og dropp lykter som er så sterke at du blender motgående trafikk. Undertegnede er langt fra et morgenmenneske, og det blir ikke bedre av at noen tror flombelysning behøves i et allerede belyst område - med den konsekvensen at jeg må stoppe opp fordi jeg ikke kan se noe som helst før vedkommende har passert. Demp lykten, spar strøm og gjør morgenen til dem rundt deg bedre.

Produktbilde hentet fra Proviz Sports

Men selv med front- og baklykt og noen beskjedne reflekser kan det likevel være vanskelig å se deg. Du blinker kanskje, men fra distanse kan den blinkingen være nesten hva som helst. Omfavn klesstilen «hvordan se ut som en ganske stor lyspære», og bekle deg med refleksjakke og/eller refleksvest og refleksbånd. Da blir du straks mer synlig for dem rundt deg og slipper å komme like overraskende på bilister og andre.

Hold varmen med ullundertøy, regnjakke og bukse

Velg ullundertøy fremfor teknisk undertøy på vinterstid. Enkelt og greit fordi ullen holder deg varmere. Hvorvidt du velger et ekstra lag ull eller går rett på en ytterjakke avhenger både av kuldegradene og hvor krevende sykkelturen er. Min kropp tilsier i alle fall at det må ullundertøy, en ekstra ullgenser og en ytterjakke til for at jeg skal holde meg på varm på en gjennomsnittlig vintertur til jobb.

Uansett må du ha en vind- og vanntett ytterjakke. Sykkeljakker ment for vintersykling er gjerne tettere foran enn bak, men det er langt fra nødvendig å kjøpe masse nytt og dyrt utstyr. Artikkelforfatter har overlevd noen vintre med en ganske rimelig ett-lags regnjakke og varierende mengde ullundertøy- og gensere.

Og selvsagt regnbuksen. Det kan være greit å anskaffe en regnbukse som kan strammes inn rundt leggen, men det er ikke høyst nødvendig. Du kan også bruke refleksbånd til å stramme inn regnbuksen nederst.

... og aldri glem hode, hender og føtter.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Sykkel med «votter» festet på styret. Finn Jarle Kvalheim «Votter» som festes på styret forhindrer vind og vær fra å treffe hendene dine. Åpne fullskjerm

Selv om resten av kroppen er god og varm må man aldri glemme de utsatte delene av kroppen.

Mange sverger til en balaklava på vinterstid, andre foretrekker lue og hals. Uansett hva du foretrekker kan det være en god idé å velge noe som er varmt og delvis vindtett.

Montasje av en balaklava og sykkelhansker

På hender er det best med en variant av hansker. Vanlige hansker kan bli veldig kaldt i bitende kulde, så to-fingerhansker kan absolutt anbefales. Eller «Star-Trek»-hansker, som jeg kaller dem. De kommer med ulik foring for ulike kuldegrader. I tillegg finnes styrevotter, altså store «votter» man fester på styret som man bare trer hendene inn i. Helt utmerket for dem som fryser lett på fingrene og trenger ekstra beskyttelse.

Uavhengig om du bruker sykkelsko eller vanlige sko bør du absolutt ha regntrekk til skoene. Butikkene vil fortelle deg at de mest klumpete og irriterende skotrekkene er til vanlige sko, mens de litt penere - og enklere - er til sykkelsko. De vil også påpeke, med rette, at sistnevnte blir fortere slitt om du bruker dem på vanlige sko enn sykkelsko. Med det sagt, det har ikke plaget meg å kunne bruke de samme trekkene ment for sykkelsko, på vanlige sko.

Ja, de må skiftes litt oftere, men det er det faktisk verdt. Så mye koster de ikke.

Tre ulike typer piggdekk: en mini-test Vi tok med oss tre ulike piggdekk til en islagt bane for å teste hvordan de gjorde seg i svinger, ved bremsing og ved vanlig tråkking. Det tas et forbehold om at kraften i bremsingen og dermed hvor dype sporene ble, slik de er avbildet, også er påvirket av at to av tre sykler var elsykler. Disse er vesentlig tyngre enn en 12–13 kilogram hybridsykkel med en «lettvekter» av en syklist. På klar is er Schwalbe Ice Spiker Pro utvilsomt i en liga for seg selv. Piggene er fordelt godt til siden, som gjør at enhver sving er uproblematisk. Piggene utgjør også store tjukke klumper, slik at snøen aldri fester seg ordentlig. Dette fungerer utmerket til sti- og terrengsykling. Snøen legger seg noe tettere på de to andre dekkene, men spesielt på Continental Contact Spike (satt på vanlig hybridsykkel). Dette kan gjøre at festegrepet til dekkene blir svakere. Sykler du derimot mest på vei er dette i utgangspunktet ikke spesielt problematisk, all den tid veiene strøs. ReTyre Winter Traveler (festet på elsykkel) skiller seg fra Continental ved at den har bedre grep, selv om den absolutt ikke kan ta de krappeste svingene den heller. Vi forsøkte. Og gikk på trynet. Mer +

